Video highlights U22 Malaysia 4-1 U22 Lào (nguồn: FPT Play)

U22 Lào chính thức trở thành đội đầu tiên phải chia tay SEA Games 33, dù có hiệp 1 xuất sắc trước U22 Malaysia.

Chỉ sau 4 phút, U22 Lào mở tỷ số sau tình huống pressing và triển khai tấn công cực kỳ ấn tượng.

Tuy nhiên, các sai lầm cá nhân khiến U22 Lào để cho U22 Malaysia ghi liên tiếp 2 bàn.

Sau đó, khi không còn kiểm soát tâm lý thi đấu, U22 Lào nhận thêm 2 bàn thua khác cùng 1 chiếc thẻ đỏ, trở thành đội đầu tiên bị loại.

U22 Malaysia tạm thời đứng đầu bảng B, chờ đấu U22 Việt Nam.

Ghi bàn:

U22 Malaysia: Danish Hakimi 33', Haqimi Azim 59', Moses 62', Muhammad Abu Khalil 90'.

U22 Lào: Bounphaeng 4'.

Đội hình xuất phát:

U22 Malaysia: Sharani Zuhilmi, Aysat Hadi, Aiman Hakimi, Ahmad Alis, Aeshad Shafizan, Sahal Kahimi, Hamimi Azim, Harry Danish, El Basheer, Ahmad Haziq, Mosees.

U22 Lào: Lokphathip, Somsanid, Sangvilay, Chathanvixay, Keonuchanh, Choummaly Somvang, Phimmasen Phetvixaty, Douangvilay Khampane, Xaysombath Bounphaeng, Chanthaleuzay Vongsakda, Phetvongsa Ou.

*VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa U22 Malaysia vs U22 Lào: