Video highlights U22 Malaysia 4-1 U22 Lào (nguồn: FPT Play)
U22 Lào chính thức trở thành đội đầu tiên phải chia tay SEA Games 33, dù có hiệp 1 xuất sắc trước U22 Malaysia.
Chỉ sau 4 phút, U22 Lào mở tỷ số sau tình huống pressing và triển khai tấn công cực kỳ ấn tượng.
Tuy nhiên, các sai lầm cá nhân khiến U22 Lào để cho U22 Malaysia ghi liên tiếp 2 bàn.
Sau đó, khi không còn kiểm soát tâm lý thi đấu, U22 Lào nhận thêm 2 bàn thua khác cùng 1 chiếc thẻ đỏ, trở thành đội đầu tiên bị loại.
U22 Malaysia tạm thời đứng đầu bảng B, chờ đấu U22 Việt Nam.
Ghi bàn:
U22 Malaysia: Danish Hakimi 33', Haqimi Azim 59', Moses 62', Muhammad Abu Khalil 90'.
U22 Lào: Bounphaeng 4'.
Đội hình xuất phát:
U22 Malaysia: Sharani Zuhilmi, Aysat Hadi, Aiman Hakimi, Ahmad Alis, Aeshad Shafizan, Sahal Kahimi, Hamimi Azim, Harry Danish, El Basheer, Ahmad Haziq, Mosees.
U22 Lào: Lokphathip, Somsanid, Sangvilay, Chathanvixay, Keonuchanh, Choummaly Somvang, Phimmasen Phetvixaty, Douangvilay Khampane, Xaysombath Bounphaeng, Chanthaleuzay Vongsakda, Phetvongsa Ou.
*VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa U22 Malaysia vs U22 Lào:
90'+10
Hết giờ! U22 Malaysia 4-1 U22 Lào!
Sai lầm cá nhân khiến các cầu thủ trẻ Lào thua ngược U22 Malaysia, chính thức chia tay SEA Games 33.
90'+7
Muhammad Khalil dứt điểm nhưng chưa đủ khó với thủ môn U22 Lào.
90'
Hiệp 2 có 9 phút bù giờ.
90'
Bàn thắng! U22 Malaysia 4-1 U22 Lào! Trong pha phản công nhanh, Rohisham Haiqal phá bẫy việt vị xâm nhập vòng cấm dứt điểm bị thủ môn Kop Lokphathip cản phá, đồng đội Muhammad Khalil lốp bóng vào khung thành trống.
85'
Thẻ đỏ! Phetdavanh Somsanith phạm lỗi ngăn pha tấn công nguy hiểm của U22 Malaysia, nhận thẻ vàng thứ 2 trong trận, đồng nghĩa thẻ đỏ. U22 Lào chỉ còn 10 người.
79'
Muhammad Khalil tung người thực hiện cú vô lê nhưng bóng đi thẳng vào vị trí thủ môn U22 Lào.
72'
U22 Malaysia làm chủ thế trận trong khi các cầu thủ U22 Lào xuống tinh thần vì những bàn thua liên tiếp.
65'
Không vào! U22 Malaysia phối hợp đẹp mắt, Shafizan Arshad không bị kèm trong vòng cấm cứa lòng chân phải đi thiếu chính xác.
62'
Bàn thắng! U22 Malaysia 3-1 U22 Lào! Danish Hakimi treo bóng từ cánh trái, Moses Raj bật cao đánh đầu khiến thủ môn Lokphathip chỉ biết đứng nhìn bóng vào lưới.
59'
Bàn thắng! U22 Malaysia 2-1 U22 Lào! Từ pha căng ngang bên cánh phải, thủ môn Lokphathip cản phá bất cẩn chạm đồng đội, để Haqimi Azim dễ dàng dứt điểm vào lưới trống.
56'
Cầu thủ vào thay người Sayfon tạo khoảng trống rồi sút xa bằng chân phải, bóng chạm hậu vệ U22 Malaysia đi ra ngoài.
54'
Từ đầu hiệp 2, hai đội ăn miếng trả miếng với tốc độ khá ca.
51'
Nguy hiểm! U22 Lào tấn công, Chanthavixay tung cú sút xa rất căng, thủ thành Sharani Zuhilmi vất và đẩy bóng hết biên ngang.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
45'+2
Hiệp 1 kết thúc! U22 Malaysia 1-1 U22 Lào!
Bounphaeng ghi bàn mở tỷ số trong pha dàn xếp đẹp mắt, nhưng chính anh mắc sai lầm cơ bản để đối thủ gỡ hòa.
45'
Hiệp 1 có 2 phút bù giờ.
41'
Sau bàn gỡ, U22 Malaysia tự tin hơn rất nhiều. Các cầu thủ áo vàng tấn công nhanh và tràn gần cả đội hình sang phần sân đối phương.
38'
Tốc độ trận đấu được đẩy lên cao. Cả hai đội đều thể hiện quyết tâm chiến thắng.
33'
Bàn thắng! U22 Malaysia gỡ hòa 1-1! Trong pha treo bóng từ cánh trái gần như vô thưởng vô phạt, Bounphaeng – người mở tỷ số - xử lý bất cẩn để Danish Hakimi dễ dàng dứt điểm mang về bàn gỡ hòa.
29'
Thêm cú sút khác của Haykal Danish sau pha phạt góc nhưng không thành công.
28'
Cơ hội! U22 Malaysia tổ chức đá phạt treo bóng vào vòng cấm, Haykal Danish dứt điểm nhưng đưa bóng đi thẳng vào vị trí thủ môn Kop Lokphathip.
24'
U22 Malaysia cố gắng triển khai bóng nhưng bế tắc. Các cầu thủ áo vàng nghiêng về cánh phải trong những phút vừa qua và không hiệu quả.
20'
U22 Malaysia thi đấu rất bế tắc. Các cầu thủ Lào rất tự tin giữa phòng ngự và phản công.
12'
U22 Malaysia đang bế tắc trong việc triển khai bóng. Đội hình U22 Lào giữ vị trí tối và áp sát rất nhanh.
8'
Cơ hội! U22 Malaysia đá phạt góc, Haqimi Azim dứt điểm rung mép lưới U22 Lào.
4'
Bàn thắng! U22 Lào dẫn 1-0! Xaysombath Bounphaeng! Các cầu thủ trẻ Lào tấn công nhanh, một pha mở bóng từ vòng tròn giữa sân ra cánh trái, Phoutthavong căng ngang, Bounphaeng di chuyển nhanh dứt điểm thành bàn.
Chỉ cần 3 lần chạm kể từ khi U22 Lào đoạt bóng.
2'
Trận đấu nhập cuộc với tốc độ khá nhanh. U23 Lào không ngại tấn công.
1'
Trận đấu bắt đầu.