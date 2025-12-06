"Sau một ngày được nghỉ ngơi, tinh thần các cầu thủ U22 Việt Nam rất thoải mái và quyết tâm quay trở lại tập luyện chuẩn bị cho trận gặp U22 Malaysia sắp tới. Chiều 6/12 toàn đội sẽ ra sân xem U22 Malaysia thi đấu với U22 Lào, qua đó có những đánh giá kỹ hơn về đối thủ. HLV Kim Sang Sik cũng sẽ có những phân tích để cùng đội chuẩn bị đấu pháp cho trận đấu cuối vòng bảng", hậu vệ Minh Phúc cho biết.

Dù là tân binh nhưng Minh Phúc rất được kỳ vọng ở U22 Việt Nam. Anh là người ghi bàn thắng duy nhất cho U22 Việt Nam vào lưới U22 Trung Quốc, tại Panda Cup 2025.

Minh Phúc (21) cùng các đồng đội ở U22 Việt Nam quyết tâm cao trước trận gặp U22 Malaysia. Ảnh: V.A

"Trong lần đầu tham dự SEA Games tôi rất háo hức, cố gắng thể hiện hết sức mình để cống hiến cho bóng đá Việt Nam. Chúng tôi cố gắng thể hiện bản thân, chơi tốt nhất trong trận gặp U22 Malaysia.

Trận rồi gặp U22 Lào chúng tôi có nhiều điểm tích cực như kiểm soát thế trận và tạo ra không ít cơ hội, nhưng cũng cần cải thiện những đường chuyền cuối cùng và dứt điểm. Trong những buổi tập sắp tới HLV sẽ chỉ bảo kỹ hơn. HLV nói với các cầu thủ rằng khi gần tới khung thành đối phương phải bình tĩnh và quyết đoán", cầu thủ CAHN thể hiện quyết tâm.

Trước trận gặp U22 Malaysia, Minh Phúc cho biết anh và các đồng đội cổ vũ rất nhiệt tình cho tuyển nữ Việt Nam: :"Tối 5/12, trong lúc đội đang ăn cơm có được xem các chị ở tuyển nữ Việt Nam thi đấu với Malaysia. Tôi xin chúc mừng các chị có chiến thắng đầu tiên ở SEA Games, chúc đội nữ tiếp tục thắng trận và giành HCV".