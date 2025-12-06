U22 Việt Nam chênh vênh

Chiến thắng 2-1 trước U22 Lào trong trận ra quân SEA Games 33 mang về trọn vẹn 3 điểm, nhưng lại phơi bày một thực tế: U22 Việt Nam đang chênh vênh hơn bao giờ hết.

Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik vẫn bộc lộ hàng loạt hạn chế, từ khả năng dứt điểm yếu, hiệu quả tấn công thấp đến sự lỏng lẻo ở hàng phòng ngự trong những thời điểm then chốt.

Những vấn đề này không phải mới xuất hiện. Từ vòng loại U23 châu Á 2024 cho đến giải U23 Đông Nam Á hồi đầu năm, U22 Việt Nam đã liên tục mắc lại những lỗi tương tự: thiếu sắc bén trước khung thành, dễ rơi vào bế tắc khi đối thủ chơi phòng ngự số đông, và luôn để lại cảm giác bất an mỗi khi bị phản công. Sự cải thiện gần như không đáng kể, dù thầy trò HLV Kim Sang Sik có thời gian dài tập trung và thi đấu cọ xát.

U22 Việt Nam vẫn thắng, nhưng để lại quá nhiều nỗi lo

Thực tế ấy đặt ra câu hỏi: liệu U22 Việt Nam có thể hoàn thành mục tiêu giành HCV SEA Games 33 hay không khi các đối thủ đều có xu hướng phát triển nhanh, mạnh và khó đoán hơn, cùng lúc đoàn quân của HLV Kim Sang Sik dường như đang giậm chân tại chỗ?

Chẳng dễ có câu trả lời, nhưng một điều chắc chắn để hoàn thành mục tiêu, U22 Việt Nam cần có sự thay đổi toàn diện.

Thay đổi gì?

Thay đổi đầu tiên phải đến từ tâm lý, U22 Việt Nam đang sở hữu chuỗi thành tích tốt trong hơn một năm qua, nhưng chính điều này lại tạo ra sự tự tin thái quá.

Trường hợp của Đình Bắc là ví dụ điển hình. Dù toả sáng với cú đúp vào lưới U22 Lào, nhưng lại chơi khá cá nhân ở nhiều tình huống khác. Không ít cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ chỉ vì cố gắng muốn hoàn tất cú hat-trick, thay vì chuyền bóng cho đồng đội ở vị trí thuận lợi hơn.

HLV Kim Sang Sik có lẽ cần đưa ra những điều chỉnh để đội nhà khác biệt hơn

Sự thay đổi tiếp theo phải đến từ con người. Trên hàng công, Quốc Việt hay Thanh Nhàn giàu kinh nghiệm, nhưng phong độ hiện tại không đủ để tạo đột biến. Việc liên tục tin dùng bộ khung cũ khiến U22 Việt Nam trở nên dễ bắt bài và thiếu sự tươi mới.

Những gương mặt như Lê Phát, Công Phương hay Ngọc Mỹ cần được trao cơ hội nhiều hơn khi đang muốn ra sân chứng tỏ bản thân. Quan trọng nhất, những gương mặt này đủ mới và khiến các đối thủ khó bắt bài.

Thực tế chính HLV Kim Sang Sik cũng cần mạnh dạn hơn trong việc xoay tua và thay đổi hệ thống vận hành. SEA Games 33 là giải đấu ngắn nếu đội bóng chỉ dựa vào “thói quen” sẽ khó tiến xa.

U22 Việt Nam thắng trận mở màn, nhưng rõ ràng vẫn chưa khiến tất cả quá an tâm. Muốn tiến xa và hiệu quả hơn, thầy trò HLV Kim Sang Sik buộc phải nhanh chóng thay đổi.

