Đội hình ra sân
New Zealand: Crocombe, Cacace, Boxall, Surman, Payne, Stamenic, Bell, Just, Singh, McCowatt, Wood.
Ai Cập: Shobeir, Hany, Ibrahim, Fathy, Fatouh, Lasheen, Attia, Zico, Salah, Ashour, Marmoush.
Bàn thắng: Surman 15' - Zico 58', Salah 56', Trezeguet 82'
Kết thúc
82'
Bàn thắng (3-1, Trezeguet): Bắt nguồn từ tình huống phạt góc, Trezeguet bật cao đánh đầu ghi bàn thứ 3 cho đại diện châu Phi.
80'
Ashour quăng chân kết thúc từ bên cánh trái nhưng thủ môn Corombe dễ dàng hóa giải.
68'
Bàn thắng (2-1, Mohamed Salah): Salah bật tường ăn ý với Marmoush rồi kết thúc chìm nhằm góc xa nâng tỷ số lên 2-1.
58'
Bàn thắng (1-1, Zico): Hany tạt vào chính xác từ cánh phải tạo điều kiện để Zico thoải mái đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho Ai Cập.
54'
Zico có cơ hội tuyệt vời để gỡ hòa cho Ai Cập. Tuy nhiên, pha đặt lòng trong vòng cấm bị Surman lấy thân mình truy cản.
46'
Ngay sau giờ giải lao, Ai Cập dồn lên tấn công. Bóng được tạt vào từ cánh phải cho Salah đá nối cự ly gần chưa thể gây khó cho thủ môn Crocombe.
Kết thúc hiệp 1
45'
Hiệp hai có 4 phút bù giờ.
40'
New Zealand đang chủ động phòng ngự nhằm hạn chế các đợt lên bóng bên phía Ai Cập.
35'
Ai Cập được hưởng quả đá phạt ngay đầu vòng cấm. Marmoush mồi bóng cho Salah cứa lòng chân trái đi sạt cột dọc.
26'
Omar Marmoush thử vận may với cú đá ngoài vòng cấm, khiến thủ môn Crocombe vất vả cản phá.
15'
Bàn thắng (1-0, Surman): Bắt nguồn từ quả phạt góc bên cánh trái, Surman bật cao hơn tất cả đánh đầu căng tung lưới Ai Cập, mở tỷ số trận đấu.
13'
Salah tiếp tục được trao thêm cơ hội trong vòng cấm. Tiếc rằng, chân sút mới rời Liverpool lại dứt điểm hụt.
7'
Đội bóng áo trắng lập tức đáp trả với tình huống phản công chớp nhoáng. McCowatt bắt volley chân trái đưa bóng bay chệch cột.
6'
Hai đội nhập cuộc nhanh với những tình huống pressing liên tục. Salah vừa tiến sát vòng cấm địa dứt điểm trúng người hậu vệ New Zealand.
8h
Trận đấu bắt đầu.