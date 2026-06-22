Đội hình ra sân

New Zealand: Crocombe, Cacace, Boxall, Surman, Payne, Stamenic, Bell, Just, Singh, McCowatt, Wood.

Ai Cập: Shobeir, Hany, Ibrahim, Fathy, Fatouh, Lasheen, Attia, Zico, Salah, Ashour, Marmoush.

Bàn thắng: Surman 15' - Zico 58', Salah 56', Trezeguet 82'

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Xếp hạng bảng G sau 2 lượt trận - Ảnh: OneFootball

22/06/2026 | 10:17

Kết thúc

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Ai Cập giành chiến thắng xứng đáng - Ảnh: OneFootball
Thu gọn
22/06/2026 | 10:09

82'

Bàn thắng (3-1, Trezeguet): Bắt nguồn từ tình huống phạt góc, Trezeguet bật cao đánh đầu ghi bàn thứ 3 cho đại diện châu Phi.

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Trezeguet ghi bàn thứ 3 cho Ai Cập - Ảnh: FIFA
Thu gọn
22/06/2026 | 10:08

80'

Ashour quăng chân kết thúc từ bên cánh trái nhưng thủ môn Corombe dễ dàng hóa giải.

Thu gọn
22/06/2026 | 10:06

68'

Bàn thắng (2-1, Mohamed Salah): Salah bật tường ăn ý với Marmoush rồi kết thúc chìm nhằm góc xa nâng tỷ số lên 2-1.

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Salah ăn mừng phấn khích - Ảnh: BR Football
Thu gọn
22/06/2026 | 09:19

58'

Bàn thắng (1-1, Zico): Hany tạt vào chính xác từ cánh phải tạo điều kiện để Zico thoải mái đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho Ai Cập.

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Hany đánh đầu lập công - Ảnh: FIFA
Thu gọn
22/06/2026 | 09:15

54'

Zico có cơ hội tuyệt vời để gỡ hòa cho Ai Cập. Tuy nhiên, pha đặt lòng trong vòng cấm bị Surman lấy thân mình truy cản.

Thu gọn
22/06/2026 | 09:09

46'

Ngay sau giờ giải lao, Ai Cập dồn lên tấn công. Bóng được tạt vào từ cánh phải cho Salah đá nối cự ly gần chưa thể gây khó cho thủ môn Crocombe.

Thu gọn
22/06/2026 | 08:50

Kết thúc hiệp 1

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45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về New Zealand - Ảnh: N.F
Thu gọn
22/06/2026 | 08:46

45'

Hiệp hai có 4 phút bù giờ.

Thu gọn
22/06/2026 | 08:43

40'

New Zealand đang chủ động phòng ngự nhằm hạn chế các đợt lên bóng bên phía Ai Cập.

Thu gọn
22/06/2026 | 08:35

35'

Ai Cập được hưởng quả đá phạt ngay đầu vòng cấm. Marmoush mồi bóng cho Salah cứa lòng chân trái đi sạt cột dọc.

Thu gọn
22/06/2026 | 08:26

26'

Omar Marmoush thử vận may với cú đá ngoài vòng cấm, khiến thủ môn Crocombe vất vả cản phá.

Thu gọn
22/06/2026 | 08:15

15'

Bàn thắng (1-0, Surman): Bắt nguồn từ quả phạt góc bên cánh trái, Surman bật cao hơn tất cả đánh đầu căng tung lưới Ai Cập, mở tỷ số trận đấu.

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Surman ăn mừng bàn mở tỷ số - Ảnh: FIFA
Thu gọn
22/06/2026 | 08:12

13'

Salah tiếp tục được trao thêm cơ hội trong vòng cấm. Tiếc rằng, chân sút mới rời Liverpool lại dứt điểm hụt.

Thu gọn
22/06/2026 | 08:06

7'

Đội bóng áo trắng lập tức đáp trả với tình huống phản công chớp nhoáng. McCowatt bắt volley chân trái đưa bóng bay chệch cột.

Thu gọn
22/06/2026 | 08:06

6'

Hai đội nhập cuộc nhanh với những tình huống pressing liên tục. Salah vừa tiến sát vòng cấm địa dứt điểm trúng người hậu vệ New Zealand.

Thu gọn
22/06/2026 | 07:55

8h

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
22/06/2026 | 07:37

7h

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Đội hình ra sân Ai Cập vs New Zealand - Ảnh: T.T
Thu gọn
21/06/2026 | 16:07

6h30

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Cầu thủ New Zealand tập luyện trước trận - Ảnh: N.F
Thu gọn
21/06/2026 | 16:07

6h

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Cả hai đội đều quyết tâm giành 3 điểm - Ảnh: Khelnow
Thu gọn