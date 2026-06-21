Nhật Bản tạo nên cột mốc đặc biệt tại World Cup 2026 khi thắng đậm Tunisia 4-0 ở bảng F. Đây không chỉ là chiến thắng đầu tiên của “Samurai xanh” tại giải năm nay, mà còn là trận đấu đi vào lịch sử bóng đá châu Á.

Nhật Bản vs Tunisia đánh dấu trận đấu thứ 1000 trong lịch sử World Cup - Ảnh: FIFA

Cuộc đối đầu giữa Nhật Bản và Tunisia cũng là trận đấu thứ 1000 trong lịch sử World Cup, tính từ kỳ đầu tiên được tổ chức tại Uruguay năm 1930. Trong ngày đặc biệt ấy, đại diện châu Á đã trình diễn thứ bóng đá tốc độ, kỷ luật và hiệu quả, qua đó biến cột mốc của giải đấu thành dấu ấn riêng của mình.

Chiến thắng 4-0 trước Tunisia giúp Nhật Bản trở thành đội bóng châu Á đầu tiên trong lịch sử thắng cách biệt 4 bàn ở một trận đấu tại World Cup. Đây là thành tích cho thấy sự tiến bộ mạnh mẽ của bóng đá Nhật Bản, không chỉ ở khía cạnh kết quả mà còn ở chiều sâu đội hình và khả năng kiểm soát trận đấu.

Chiến thắng đậm trước Tunisia giúp "Samurai xanh" viết chương mới cho bóng đá châu Á - Ảnh: FIFA

Sau hai lượt trận, Nhật Bản có 4 điểm và nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào vòng 1/16. Đáng chú ý, HLV Hajime Moriyasu đã sử dụng tới 22 cầu thủ, cho thấy sự xoay tua mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được hiệu quả chuyên môn.

Hiện chỉ còn hai thủ môn dự bị, lão tướng Yuto Nagatomo và tiền đạo Shuto Machino là chưa ra sân. Điều đó phản ánh chiều sâu lực lượng ấn tượng của Nhật Bản, yếu tố có thể giúp họ tiến xa hơn tại World Cup 2026.

Video bàn thắng Nhật Bản 4-0 Tunisia (nguồn: VTV)