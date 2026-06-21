Trong cuộc đấu với đại diện châu Phi trên sân BMO Field (Canada), Schlotterbeck được HLV Julian Nagelsmann điền tên vào đội hình xuất phát, đá cặp trung vệ cùng Jonathan Tah.

Tuy nhiên, cầu thủ 26 tuổi đã gặp vấn đề ở đầu gối ngay trong hiệp một. Dù cố gắng thi đấu tiếp, nhưng Schlotterbeck tỏ ra khá đau đớn và không thể duy trì trạng thái tốt nhất trước giờ giải lao.

Schlotterbeck dính chấn thương dây chằng đầu gối - Ảnh: FIFA

Nhận thấy tình hình bi quan, HLV Nagelsmann quyết định rút Schlotterbeck khỏi sân khi kết thúc hiệp một và tung Antonio Rudiger vào thay thế .

Phát biểu sau trận, chiến lược gia 38 tuổi tiết lộ, cậu học trò có dấu hiệu bị tổn thương dây chằng và tình trạng khiến ban huấn luyện hết sức lo ngại.

"Nico dính chấn thương dây chằng. Mọi thứ có vẻ khá tệ" - Nagelsmann ngậm ngùi cho biết.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cũng xác nhận thông tin, hành trình World Cup 2026 của Schlotterbeck chính thức khép lại.

Trường hợp mất Schlotterbeck đến hết giải, HLV Nagelsmann vẫn còn những phương án khác là Waldemar Anton, Antonio Rudiger, Jonathan Tah hay Malick Thiaw.

Trận gặp Bờ Biển Ngà, nhà cầm quân người Đức sử dụng hệ thống ba trung vệ. Đức giành vé vào vòng 1/16 khi lội ngược dòng thắng Bờ Biển Ngà 2-1, nhờ cú đúp của "siêu dự bị" Deniz Undav.