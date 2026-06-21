Video bàn thắng Nhật Bản 4-0 Tunisia (nguồn: VTV)

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Ghi bàn: Kamada (4'), Ueda (31', 83'), Ito (69')

Nhật Bản có màn trình diễn thuyết phục tại bảng F World Cup 2026 khi đánh bại Tunisia 4-0, trong trận đấu mang ý nghĩa đặc biệt: trận thứ 1000 trong lịch sử các kỳ World Cup.

“Samurai xanh” nhập cuộc đầy chủ động và chỉ mất 4 phút để mở tỷ số. Từ pha tấn công bài bản bên cánh phải, bóng được luân chuyển sang cánh trái để Nakamura căng ngang thuận lợi, giúp Daichi Kamada chạm bóng tinh tế làm tung lưới Tunisia.

Nhật Bản có chiến thắng áp đảo trước Tunisia - Ảnh: ESPN

Có bàn dẫn sớm, Nhật Bản càng chơi thanh thoát. Phút 31, Ueda nhận bóng từ Itakura rồi tung cú sút chéo góc hiểm hóc, nâng tỷ số lên 2-0. Trong hiệp một, đại diện châu Á kiểm soát thế trận vượt trội, trong khi Tunisia gần như không tạo được áp lực đáng kể.

Sang hiệp hai, Nhật Bản tiếp tục duy trì nhịp độ. Phút 69, Ueda kiến tạo tinh tế để Ito phá bẫy việt vị, dứt điểm quyết đoán nâng tỷ số lên 3-0. Đến phút 83, Ueda hoàn tất cú đúp bằng pha đánh đầu đẹp mắt, ấn định chiến thắng 4-0.

Kết quả này giúp Nhật Bản có 4 điểm và mở rộng cơ hội vào vòng 1/16 World Cup 2026.

Đội hình ra sân

Nhật Bản: Suzuki, Ito, Itakura, Tomiyasu (A. Seko 79'), Nakamura (Y. Suzuki 79'), Kamada (J. Suzuki 73'), Sano, Doan (Y. Sugawara 74'), Tanaka, Ito, Ueda (K. Goto 84')

Tunisia: Dahmen, Bronn (M. A. B. Hamida 45'), Talbi, Rekik, Abdi (E. Achouri 90'), Hannibal, Skhiri (R. Khedira 90'), Valery, Tounekti (F. Chaouat 64'), Saad (I. Gharbi 45'), Slimane