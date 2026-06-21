Video bàn thắng Nhật Bản 4-0 Tunisia (nguồn: VTV)
Ghi bàn: Kamada (4'), Ueda (31', 83'), Ito (69')
Nhật Bản có màn trình diễn thuyết phục tại bảng F World Cup 2026 khi đánh bại Tunisia 4-0, trong trận đấu mang ý nghĩa đặc biệt: trận thứ 1000 trong lịch sử các kỳ World Cup.
“Samurai xanh” nhập cuộc đầy chủ động và chỉ mất 4 phút để mở tỷ số. Từ pha tấn công bài bản bên cánh phải, bóng được luân chuyển sang cánh trái để Nakamura căng ngang thuận lợi, giúp Daichi Kamada chạm bóng tinh tế làm tung lưới Tunisia.
Có bàn dẫn sớm, Nhật Bản càng chơi thanh thoát. Phút 31, Ueda nhận bóng từ Itakura rồi tung cú sút chéo góc hiểm hóc, nâng tỷ số lên 2-0. Trong hiệp một, đại diện châu Á kiểm soát thế trận vượt trội, trong khi Tunisia gần như không tạo được áp lực đáng kể.
Sang hiệp hai, Nhật Bản tiếp tục duy trì nhịp độ. Phút 69, Ueda kiến tạo tinh tế để Ito phá bẫy việt vị, dứt điểm quyết đoán nâng tỷ số lên 3-0. Đến phút 83, Ueda hoàn tất cú đúp bằng pha đánh đầu đẹp mắt, ấn định chiến thắng 4-0.
Kết quả này giúp Nhật Bản có 4 điểm và mở rộng cơ hội vào vòng 1/16 World Cup 2026.
Đội hình ra sân
Nhật Bản: Suzuki, Ito, Itakura, Tomiyasu (A. Seko 79'), Nakamura (Y. Suzuki 79'), Kamada (J. Suzuki 73'), Sano, Doan (Y. Sugawara 74'), Tanaka, Ito, Ueda (K. Goto 84')
Tunisia: Dahmen, Bronn (M. A. B. Hamida 45'), Talbi, Rekik, Abdi (E. Achouri 90'), Hannibal, Skhiri (R. Khedira 90'), Valery, Tounekti (F. Chaouat 64'), Saad (I. Gharbi 45'), Slimane
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng thuyết phục 4-0 dành cho Nhật Bản trước Tunisia. Kết quả này giúp "Samurai xanh" có được 4 điểm để mở ra cơ hội lớn giành quyền vào vòng 1/16 World Cup 2026.
90'
Hiệp hai có 6 phút bù giờ.
83'
Ueda lập cú đúp cho Nhật Bản
Pha phản công sắc nét của Nhật Bản, cầu thủ mới vào sân Santo tạt bóng bổng để Ueda thoải mái đánh đầu kiểu cầu âu khiến hai cầu thủ Tunisia lui về đứng trong khung thành cũng không thể cứu cho đội nhà khỏi bàn thua thứ 4.
80'
Dẫn trước với cách biệt ba bàn, Nhật Bản rút dần các trụ cột, chơi chậm để giữ sức cho các trận đấu trước mắt.
74'
Trên các khán đài sân Estadio BBVA (Guadalupe), CĐV Nhật Bản đang nhảy múa ăn mừng trước màn trình diễn thăng của đội bóng con cưng.
69'
Ito nâng tỷ số lên 3-0 cho Nhật Bản
Từ đường chọc khe xuyên tuyến của đồng đội, Ueda chạm bóng đầy tinh tế để Ito phá bẫy việt vị băng xuống. Tiền đạo đang đầu quân cho CLB Genk (Bỉ) băng xuống dứt điểm quyết đoán, nâng tỷ số lên 3-0, bất chấp sự đeo bám của hậu vệ Tunisia.
65'
Các học trò của HLV H. Moriyasu thi đấu thong dong, lối chơi ban bật nhuần nhuyễn và tăng tốc bất ngờ khiến hàng thủ Tunisia chịu sóng gió.
56'
Tunisia dù rất muốn vùng lên gây sức ép để tìm kiếm cơ hội nhưng đại diện Bắc Phi hoàn toàn bất lực trước khả năng kiểm soát thế trận của Nhật Bản.
48'
Tanaka tung cú dứt điểm cực nhanh từ rìa vòng cấm Tunisia, tuy nhiên bóng đi không trúng đích.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 2-0 tạm nghiêng về phía đội tuyển đang đứng hạng 16 FIFA, Nhật Bản.
38'
Đội tuyển đến từ Bắc Phi đang hoàn toàn lép vế và hầu như không tạo ra được sự nguy hiểm cho khung thành của thủ môn Suzuki.
31'
Ueda ghi tuyệt phẩm, Nhật Bản dẫn Tunisia 2-0
Thêm một pha tấn công nữa của Nhật Bản bên cánh phải, Ueda nhận bóng từ chân Itakura trước khi tung cú sút chéo góc hiểm hóc khiến thủ môn Dahmen hoàn toàn bất lực.
24'
Các chiến binh "Samurai xanh" vẫn là những người kiểm soát tốt thế trận, cầm bóng 68%, với chỉ số bàn thắng kỳ vọng đạt 1,24.
16'
Tunisia có tình huống tấn công đáng kể đầu tiên, tuy nhiên hai cầu thủ áo trắng lại không hiểu ý, nhường nhau bỏ lỡ cơ hội dứt điểm khá ngon ăn.
10'
Nhật Bản suýt có bàn thắng thứ 2
Khung thành của Tunisia tiếp tục bị bá động đỏ từ pha tấn công của Nhật Bản bên cánh phải. May cho đội bóng Bắc Phi khi Dylan Bronn kịp phá bóng trước khi Ueda có thể dứt điểm trước khung thành trống.
Sau đó, đến lượt thủ môn Dahmen cứu thua dù trái bóng đã đi qua vạch vôi phần lớn. Công nghệt goal-line xác định chưa có bàn thắng thứ hai cho đại diện châu Á.
4'
Kamada mở tỷ số sớm cho Nhật Bản
Xuất phát từ pha tấn công bài bản bên cánh phải của Nhật Bản. Bóng được luôn chuyển sang cánh trái cho Nakamura, cầu thủ này căng ngang thuận lợi cho Kamada chạm bóng tinh tế làm tung mành lưới Tunisia.
2'
Tunisia đáp trả mạnh mẽ với cú sút tạo bạo của Hannibal Mejbri bên ngoài vòng cấm đưa bóng đi sạt sạt mép ngoài cột dọc khung thành Nhật Bản.
1'
Ueda xâm nhập vòng cấm và bị ngã sau tác động từ phía sau của Skhiri. VAR có can thiệp nhưng xác định lỗi của đội trưởng Tunisia chưa đủ để thổi phạt đền cho Nhật Bản.
11h00
Trọng tài chính người Romania - ông István Kovács, 41 tuổi, nổi hồi còi cho trận đấu được bắt đầu.
10h52
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội tuyển bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
10h45
Màn so tài giữa Nhật Bản và Tunisia đánh dấu cột mốc đặc biệt - trận đấu thứ 1000 trong lịch sử các kỳ World Cup. BTC nước đồng chủ nhà Mexico cũng mang đến sự khác biệt trên sân Estadio BBVA (Guadalupe).
10h40
Cầu thủ hai đội tuyển Nhật Bản và Tunisia đã ra sân khởi động trước trận đấu.
10h20
10h10
10h00
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