Bỉ thể hiện sức mạnh vượt trội khi đè bẹp New Zealand 5-1 để giành ngôi đầu bảng G và vé vào vòng 1/16 World Cup 2026.
Leandro Trossard tỏa sáng với cú đúp, trước khi Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku và Alexis Saelemaekers lần lượt ghi bàn. Lukaku cũng lập kỷ lục trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất cho Bỉ tại các kỳ World Cup với 6 pha lập công.
New Zealand chỉ gỡ được một bàn nhờ Elijah Just, khép lại giải đấu với 1 điểm và tiếp tục chờ chiến thắng đầu tiên trong lịch sử World Cup.
Bàn thắng:
New Zealand: Just 84'
Bỉ: Trossard 28', 50', De Bruyne 66', Lukaku 86'.
Đội hình xuất phát:
New Zealand (4-2-3-1): Crocombe; Payne, Surman, Bindon, Cacace; Bell, Stamenic; Thomas, Singh, Just; Wood.
Bỉ (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper; Vanaken, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere.
VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa New Zealand vs Bỉ:
90'+6
Hết giờ! New Zealand 1-5 Bỉ!
Sau khi phung phí nhiều cơ hội, Bỉ bùng nổ để giành ngôi đầu bảng.
90'+4
Bàn thắng! 5-1 cho Bỉ (Alexis Saelemaekers)! Lukaku thực hiện đường chuyền, Saelemaekers tung cú đá kỹ thuật về góc gần khiến thủ môn Crocombe hoàn toàn bất ngờ.
90'+2
Không vào! Sau một loạt pha phối hợp, Maxim De Cuyper từ tuyến sau băng lên tung cú sút rất đẹp mắt, nhưng Crocombe bay người cứu thua ngoạn mục.
90'
Hiệp 2 có 4 phút bù giờ.
86'
Bàn thắng! 4-1 cho Bỉ (Romelu Lukaku)! Sau pha phối hợp bên cánh phải, Raskin tạt như đặt để Lukaku đánh đầu đập đất bật vào lưới – pha chạm bóng đầu tiên của anh khi vào sân.
84'
Bàn thắng! New Zealand rút ngắn tỷ số 1-2 (Elijah Henry Just)! Từ tình huống bóng bật ra, Just hãm một nhịp trước khi tung cú vô lê khiến Courtois bay người trong tuyệt vọng.
79'
De Cuyper đá phạt trực tiếp đưa bóng đi cao hơn xà ngang.
76'
Cơ hội! Henry Just sút chéo góc đưa bóng chạm cầu thủ Bỉ ra hết biên ngang.
72'
Trận đấu có 52.497 khán giả.
69'
Hai đội nghỉ tiếp nước.
66'
Bàn thắng! 3-0 cho Bỉ (Kevin de Bruyne)! Trossard thực hiện pha đột phá kỹ thuật, De Bruyne tiếp bóng một nhịp trước khi tung cú sút chìm chân phải thành bàn.
65'
Không vào! Matias kiến tạo thuận lợi, De Bruyne xử lý chậm và sút vào chân hậu vệ áo trắng.
65'
Không vào! Bỉ phản công nhanh, Matias Fernandez-Pardo băng lên xâm nhập vòng cấm tung cú đá trong thế không bị kèm đi cao hơn xà ngang vài cm.
62'
Cơ hội! De Bruyne thực hiện cú sút trực diện ở trước vòng cấm nhưng bật hậu vệ New Zealand ra hết biên ngang.
54'
Không vào! Henry Just tạo khoảng trống tung cú sút xa rất căng, nhưng Courtois xuất sắc cứu thua cho Bỉ.
50'
Bàn thắng! 2-0 cho Bỉ (Leandro Trossard)! Nhận bóng trong vòng cấm, Trossard đột phá rất kỹ thuật sút bật ra. Chính anh hãm bóng một nhịp rồi vô lê khiến thủ môn đối phương chỉ biết đứng nhìn.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
45'+7
Hiệp 1 kết thúc! New Zealand 0-1 Bỉ!
Một hiệp đấu áp đảo, nhưng Bỉ chỉ ghi được 1 bàn thắng và phung phí quá nhiều cơ hội ngon ăn.
45'+2
Cơ hội! Hans Vanaken đón bóng bật ra ở rìa vòng cấm, nhưng anh xử lý nhiều động tác thừa nên cú sút bị hậu vệ New Zealand áp sát cản phá.
45'
Hiệp 1 có 6 phút bù giờ.
43'
Không vào! Thêm cơ hội tuyệt vời cho Bỉ, nhưng De Ketelaere dứt điểm không thắng được thủ môn Crocombe.
42'
Nguy hiểm! Sau pha phối hợp đẹp mắt, Trossard chuyền ngang để De Bruyne băng vào tung cú sút đưa bóng lên khán đài.
40'
Không vào! Doku thực hiện pha đột phá, trước khi thực hiện cú đá má trong chân phải đi chệch khung thành.
38'
Tim Payne treo bóng vào vòng cấm nhưng không gây khó khăn cho Courtois.
37'
Trong khoảng 5 phút vừa qua, New Zealand kiểm soát bóng và tấn công nhiều hơn. Họ không có gì để mất.
31'
Cơ hội! Bóng được đưa vào vòng cấm, Trossard dứt điểm nhưng không qua được hậu vệ New Zealand.
28'
Bàn thắng! 1-0 cho Bỉ (Leandro Trossard)! De Bruyne đá phạt góc, bóng rơi trước khung thành và bật một hậu vệ New Zealand, Trossard xoay người sút cận thành mở tỷ số.
24
Hai đội bước vào thời gian cooling break.
22'
VAR hủy phạt đền! Trọng tài cho phạt đền nhưng VAR vào cuộc. Sau khi xem lại màn hình, quả penalty bị hủy.
20'
Nguy hiểm! Trossard thực hiện cú sút chân phải chạm tay hậu vệ New Zealand sau pha phối hợp rất đẹp.
15'
Cơ hội! Doku tung cú đá góc hẹp nhưng bóng đi nhẹ và thẳng vào tay thủ môn Crocombe.
11'
Cột dọc! Bỉ thực hiện màn phối hợp tuyệt đẹp, Leandro Trossard thoát xuống dứt điểm góc hẹp chạm cột dọc, trước khi hậu vệ New Zealand phá bóng trên vạch vôi.
7'
Bóng chủ yếu lăn trên phần sân New Zealand. Dù vậy, gần như không có khoảng trống nào cho Bỉ. Doku liên tục di chuyển giữa hai cánh.
5'
Doku đột phá bên cánh phải, bóng được chuyền vào vòng cấm nhưng không có pha dứt điểm nào. Bỉ đang thi đấu với tốc độ chậm.
1'
Trận đấu bắt đầu.
9h51
HLV Rudi Garcia đã thực hiện 5 sự thay đổi so với trận hòa với Iran. Castagne và Theate được thay vào vị trí trước Courtois, cùng với Mechele và De Cuyper; ở hàng tiền vệ, Vanaken đá cặp với đội trưởng Tielemans. Cuối cùng, trên hàng công, De Ketelaere được hỗ trợ bởi Doku, De Bruyne và Trossard.
Đội hình xuất phát của New Zealand
Đội hình xuất phát của Bỉ
Thông tin trận đấu
- New Zealand bất bại trong 2 trận gần nhất tại World Cup trước các đại diện châu Âu, đều hòa 1-1 với Slovakia và Italia tại World Cup 2010.
- New Zealand chưa từng thắng sau 8 trận tại World Cup (hòa 4, thua 4). Chỉ có Honduras thi đấu nhiều trận hơn (9) mà vẫn chưa giành được chiến thắng nào trong lịch sử World Cup.
- Bỉ đã hòa cả 2 trận đầu tại World Cup 2026. Đội tuyển châu Âu gần nhất hòa cả 3 trận vòng bảng trong cùng một kỳ World Cup chính là Bỉ tại World Cup 1998.
- New Zealand đã mở tỷ số trong 3 trong 8 trận World Cup, nhưng chưa lần nào giành chiến thắng (hòa 2, thua 1). Họ trở thành đội tuyển thứ hai trong lịch sử không thắng ở 3 trận đầu tiên mà mình dẫn trước, sau Bulgaria, đội từng không thắng ở 6 trận đầu tiên mở tỷ số tại World Cup.
- Trong hai kỳ World Cup gần nhất (2022 và 2026), Bỉ chỉ ghi được 2 bàn sau 5 trận, trong đó có một bàn phản lưới của đối phương. Các cầu thủ Bỉ đã tung ra 73 cú sút trong giai đoạn này và chỉ có Michy Batshuayi ghi bàn (vào lưới Canada ở World Cup 2022). Kể từ đó, họ đã có thêm 69 cú dứt điểm mà không ghi bàn. Kevin De Bruyne tham gia vào 40% số tình huống này với 16 cú sút và 12 cơ hội được tạo ra.
- New Zealand thủng lưới từ 2 bàn trở lên trong 5/8 trận World Cup (62,5%), bao gồm cả 3 trận tại vòng bảng năm 1982 và 2 trận đầu ở World Cup 2026. Trong số các đội đã chơi ít nhất 8 trận World Cup, chỉ có Bờ Biển Ngà có tỷ lệ để thủng lưới từ 2 bàn trở lên cao hơn (7/11 trận, tương đương 63,6%).
- Sau chuỗi 4 trận thua liên tiếp từ tháng 10/2024-3/2025, Bỉ đã bất bại 15 trận liên tiếp trên mọi đấu trường (thắng 9, hòa 6). Trong lịch sử, họ chỉ một lần có chuỗi bất bại dài hơn, với 24 trận từ tháng 9/2016-7/2018, trước khi bị Pháp chấm dứt bằng thất bại tại World Cup.
- Thibaut Courtois (17 trận) có thể trở thành cầu thủ Bỉ đầu tiên cán mốc 18 lần ra sân tại World Cup, vượt qua kỷ lục 17 trận của Enzo Scifo. Thủ thành sinh năm 1992 cũng đã giữ sạch lưới 8 trận. Trong lịch sử World Cup, chỉ có Peter Shilton và Fabien Barthez có nhiều trận giữ sạch lưới hơn, với cùng 10 trận.
- Ở lượt trận thứ hai gặp Đội tuyển Ai Cập, Chris Wood thắng tới 10 pha không chiến. Đây là thành tích cao nhất của một cầu thủ New Zealand trong một trận World Cup và cũng là con số nhiều nhất của một tiền đạo trong một trận World Cup kể từ khi Harry Kane cũng thắng 10 pha tranh chấp trên không trước Croatia tại World Cup 2018.