- New Zealand bất bại trong 2 trận gần nhất tại World Cup trước các đại diện châu Âu, đều hòa 1-1 với Slovakia và Italia tại World Cup 2010.

- New Zealand chưa từng thắng sau 8 trận tại World Cup (hòa 4, thua 4). Chỉ có Honduras thi đấu nhiều trận hơn (9) mà vẫn chưa giành được chiến thắng nào trong lịch sử World Cup.

- Bỉ đã hòa cả 2 trận đầu tại World Cup 2026. Đội tuyển châu Âu gần nhất hòa cả 3 trận vòng bảng trong cùng một kỳ World Cup chính là Bỉ tại World Cup 1998.

- New Zealand đã mở tỷ số trong 3 trong 8 trận World Cup, nhưng chưa lần nào giành chiến thắng (hòa 2, thua 1). Họ trở thành đội tuyển thứ hai trong lịch sử không thắng ở 3 trận đầu tiên mà mình dẫn trước, sau Bulgaria, đội từng không thắng ở 6 trận đầu tiên mở tỷ số tại World Cup.

- Trong hai kỳ World Cup gần nhất (2022 và 2026), Bỉ chỉ ghi được 2 bàn sau 5 trận, trong đó có một bàn phản lưới của đối phương. Các cầu thủ Bỉ đã tung ra 73 cú sút trong giai đoạn này và chỉ có Michy Batshuayi ghi bàn (vào lưới Canada ở World Cup 2022). Kể từ đó, họ đã có thêm 69 cú dứt điểm mà không ghi bàn. Kevin De Bruyne tham gia vào 40% số tình huống này với 16 cú sút và 12 cơ hội được tạo ra.

- New Zealand thủng lưới từ 2 bàn trở lên trong 5/8 trận World Cup (62,5%), bao gồm cả 3 trận tại vòng bảng năm 1982 và 2 trận đầu ở World Cup 2026. Trong số các đội đã chơi ít nhất 8 trận World Cup, chỉ có Bờ Biển Ngà có tỷ lệ để thủng lưới từ 2 bàn trở lên cao hơn (7/11 trận, tương đương 63,6%).

- Sau chuỗi 4 trận thua liên tiếp từ tháng 10/2024-3/2025, Bỉ đã bất bại 15 trận liên tiếp trên mọi đấu trường (thắng 9, hòa 6). Trong lịch sử, họ chỉ một lần có chuỗi bất bại dài hơn, với 24 trận từ tháng 9/2016-7/2018, trước khi bị Pháp chấm dứt bằng thất bại tại World Cup.

- Thibaut Courtois (17 trận) có thể trở thành cầu thủ Bỉ đầu tiên cán mốc 18 lần ra sân tại World Cup, vượt qua kỷ lục 17 trận của Enzo Scifo. Thủ thành sinh năm 1992 cũng đã giữ sạch lưới 8 trận. Trong lịch sử World Cup, chỉ có Peter Shilton và Fabien Barthez có nhiều trận giữ sạch lưới hơn, với cùng 10 trận.

- Ở lượt trận thứ hai gặp Đội tuyển Ai Cập, Chris Wood thắng tới 10 pha không chiến. Đây là thành tích cao nhất của một cầu thủ New Zealand trong một trận World Cup và cũng là con số nhiều nhất của một tiền đạo trong một trận World Cup kể từ khi Harry Kane cũng thắng 10 pha tranh chấp trên không trước Croatia tại World Cup 2018.