10h ngày 27/6, sân BC Place:

Bỉ đã đi qua 2 lượt trận đầu tiên của World Cup 2026 bằng hình ảnh rất khó chịu, chưa thua, nhưng cũng không biết mùi vị thắng.

Ở một bảng đấu vốn được đánh giá không quá căng thẳng, nhưng Bỉ chưa tạo ra cảm giác của một đội bóng đủ sức đi xa. Những ngôi sao của họ vẫn chưa biết ghi bàn.

Hai trận hòa trước Ai Cập và Iran đặt “Quỷ đỏ” vào thế buộc phải thể hiện nhiều hơn trong cuộc đối đầu New Zealand, nếu không muốn biến vòng bảng thành nỗi thất vọng.

Bỉ phải cải thiện nhiều hơn. Ảnh: RBFA

Về lý thuyết, Bỉ vẫn nắm quyền tự quyết. Chiến thắng sẽ đưa họ lên 5 điểm, chắc chắn vào vòng 1/16, thậm chí có thể tranh ngôi đầu nếu Ai Cập sẩy chân trước Iran.

Nhưng vấn đề của Bỉ không chỉ là điểm số. Sau thế hệ vàng của Hazard, De Bruyne, Lukaku, Courtois hay Vertonghen, đội bóng đang đứng giữa giai đoạn chuyển giao.

Bỉ hiện tại kiểm soát bóng tốt, tạo được khá nhiều cơ hội, nhưng thiếu sự sắc bén ở khoảnh khắc quyết định. De Bruyne cũng chỉ để lại hoài niệm về đỉnh cao trên sân.

Vì thế, HLV Rudi Garcia phải sửa ở lượt cuối. Bỉ phải cải thiện lối chơi trước New Zealand, mà không được phép suy nghĩ “hòa là đủ” – để cạnh tranh vị trí thứ 3, hoặc nhì bảng nếu Ai Cập hạ Iran.

New Zealand từng hòa Iran 2-2, rồi mở tỷ số trước Ai Cập trước khi thua ngược 1-3. Nghĩa là đội bóng châu Đại Dương có khả năng gây tổn thương, đặc biệt nếu Bỉ tiếp tục phung phí cơ hội.

Nói cách khác, trong thế không có gì để mất, New Zealand sẽ làm tất cả để nuôi hy vọng giành quyền vào giai đoạn knock-out.

Lối chơi của Bỉ vẫn dựa vào bộ não De Bruyne. Dù vậy, chính tiền vệ của Napoli cần nhanh hơn để giúp hệ thống chiến thuật được mượt mà hơn.

Bên cạnh đó, HLV Garcia cũng chờ đợi Doku tỏa sáng với các pha bứt phá, Leandro Trossard hiệu quả như khi anh khoác áo Arsenal vô địch Premier League và vào chung kết Champions League.

Người hâm mộ bóng đá Bỉ đang chờ đợi “Quỷ đỏ” trình diễn một trận đấu tưng bừng.

Đội hình dự kiến:

New Zealand (4-2-3-1): Crocombe; Payne, Surman, Boxall, Cacace; Stamenic, Bell; McCowatt, Singh, Just; Wood.

Bỉ (4-2-3-1): Courtois; Meunier, Theate, Mechele, De Cuyper; Raskin, Tielemans; Saelemaekers, De Bruyne, Trossard; Lukaku.

Dự đoán: Bỉ thắng 3-1.