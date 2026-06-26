Bỉ là một trong những tên tuổi gây thất vọng nhất sau 2 lượt đấu vòng bảng World Cup 2026. Kevin de Bruyne và đồng đội vẫn chưa được hưởng niềm vui chiến thắng.

Họ chia điểm với Ai Cập bằng kết quả hòa 1-1 ngày ra quân và sau đó màn trình diễn còn tệ hơn, để Iran cầm chân với tỷ sồ hòa 0-0.

Chỉ có 2 điểm trong tay, Bỉ hiểu rằng họ có thể bị loại sớm, nếu chịu thêm 1 trận hòa nữa. Họ cần phải thắng.

De Bruyne và Bỉ được cả 4 chuyên gia dự đoán thắng. Ảnh: Khel Now

Với New Zealand, tuy đang xếp cuối bảng (1 điểm), nhưng vẫn còn cơ hội lấy vé đi tiếp. Tương tự như đối thủ, một chiến thắng sẽ đảm bảo cho họ điền tên vào vòng 32 đội.

Trận hòa 2-2 ngày ra quân đã níu hi vọng cho New Zealand, bởi sau đó họ để thua 1-3 Ai Cập.

Bỉ cần làm gì để đạt mục tiêu chiến thắng trước New Zealand? Trước tiên, họ cần gia tăng sự tự tin nơi hàng công để hoạt động hiệu quả hơn.

Sau 2 trận, Bỉ thực tế vẫn chưa ghi được bàn thắng nào, khi bàn ở trận hòa 1-1 với Ai Cập là do đối phương phản lưới.

Hi vọng khi bị dồn vào thế chân tường, những ngôi sao Bỉ sẽ tìm thấy chính mình, chơi thật tốt để lấy vé vào vòng 32 đội.

Đáng chú ý, dù gây thất vọng lớn từ đầu giải, nhưng dự đoán về cặp đấu này, Bỉ vẫn được cả 4 chuyên gia tin tưởng. Cụ thể, cả 3 chuyên gia ESPN, Sportsmole, Sportskeeda đều dự đoán, Bỉ thắng 2-1 New Zealand. Riêng chuyên gia bóng đá BBC, Chris Sutton dự đoán, Bỉ thắng 3-1 New Zealand.

Đội hình dự kiến:

New Zealand: Crocombe; Payne, Surman, Boxall, Cacace; Stamenic, Bell; McCowatt, Singh, Just; Wood.

Bỉ: Courtois; Meunier, Theate, Mechele, De Cuyper; Raskin, Tielemans; Saelemaekers, De Bruyne, Trossard; Lukaku.