Highlights Nhật Bản 3-2 Brazil:

Với lợi thế sân nhà, Nhật Bản nhập cuộc đầy tự tin và sớm tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Phút 22, Ritsu Doan có pha đi bóng kỹ thuật bên cánh phải, vượt qua Martinelli và Augusto trước khi chuyền cho Minamino dứt điểm. Ueda lao vào đá bồi nhưng bóng đi chệch cột trong gang tấc.

Nhật Bản gây địa chấn khi ngược dòng hạ Brazil 2-1 - Ảnh: JF

Tuy nhiên, Brazil nhanh chóng lấy lại thế trận. Bruno Guimaraes kiến tạo cho Paulo Henrique mở tỷ số ở phút 26, và chỉ 5 phút sau, Martinelli nhân đôi cách biệt bằng cú sút chân trái hiểm hóc.

Những tưởng chiến thắng nằm chắc trong tay Brazil, nhưng "Saumurai xanh" tạo nên cú lội ngược dòng ngoạn mục sau giờ nghỉ. Minamino, Nakamura và Ueda lần lượt lập công, trong đó Junya Ito tỏa sáng với hai pha kiến tạo quyết định.

Đây là chiến thắng lịch sử đầu tiên của Nhật Bản trước đội bóng từng 5 lần vô địch World Cup - một trận đấu khiến "Samurai xanh” viết lại cột mốc rực rỡ trong lịch sử bóng đá châu Á.

Ghi bàn:

Nhật Bản: Minamino (52'), Nakamura (62'), Ueda (71')

Brazil: Paulo Henrique (26'), Martinelli (32')

Đội hình ra sân

Nhật Bản: Zion Suzuki, Taniguchi, Watanabe, Nakamura (Yuki Soma 74'), Junnosuke Suzuki, Kamada (Koki Ogawa 84'), Sano, Kubo (Junya Ito 54'), Ritsu Doan (Henry Heroki Mochizuki 84'), Minamino (Ao Tanaka 74'), Ueda (Shuto Machino 74')

Brazil: Souza, Paulo Henrique, Bruno, Beraldo, Augusto (Caio Henrique 75'), Casemiro, Guimaraes (Joelinton 57'), Paqueta (Richarlison 75'), Luiz Henrique (Estevao Willian 75'), Vinicius (Cunha 57'), Martinelli (Rodrygo 57')