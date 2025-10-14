Highlights Nhật Bản 3-2 Brazil:
Với lợi thế sân nhà, Nhật Bản nhập cuộc đầy tự tin và sớm tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Phút 22, Ritsu Doan có pha đi bóng kỹ thuật bên cánh phải, vượt qua Martinelli và Augusto trước khi chuyền cho Minamino dứt điểm. Ueda lao vào đá bồi nhưng bóng đi chệch cột trong gang tấc.
Tuy nhiên, Brazil nhanh chóng lấy lại thế trận. Bruno Guimaraes kiến tạo cho Paulo Henrique mở tỷ số ở phút 26, và chỉ 5 phút sau, Martinelli nhân đôi cách biệt bằng cú sút chân trái hiểm hóc.
Những tưởng chiến thắng nằm chắc trong tay Brazil, nhưng "Saumurai xanh" tạo nên cú lội ngược dòng ngoạn mục sau giờ nghỉ. Minamino, Nakamura và Ueda lần lượt lập công, trong đó Junya Ito tỏa sáng với hai pha kiến tạo quyết định.
Đây là chiến thắng lịch sử đầu tiên của Nhật Bản trước đội bóng từng 5 lần vô địch World Cup - một trận đấu khiến "Samurai xanh” viết lại cột mốc rực rỡ trong lịch sử bóng đá châu Á.
Ghi bàn:
Nhật Bản: Minamino (52'), Nakamura (62'), Ueda (71')
Brazil: Paulo Henrique (26'), Martinelli (32')
Đội hình ra sân
Nhật Bản: Zion Suzuki, Taniguchi, Watanabe, Nakamura (Yuki Soma 74'), Junnosuke Suzuki, Kamada (Koki Ogawa 84'), Sano, Kubo (Junya Ito 54'), Ritsu Doan (Henry Heroki Mochizuki 84'), Minamino (Ao Tanaka 74'), Ueda (Shuto Machino 74')
Brazil: Souza, Paulo Henrique, Bruno, Beraldo, Augusto (Caio Henrique 75'), Casemiro, Guimaraes (Joelinton 57'), Paqueta (Richarlison 75'), Luiz Henrique (Estevao Willian 75'), Vinicius (Cunha 57'), Martinelli (Rodrygo 57')
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng khó tin 3-2 cho Nhật Bản trước Brazil dù bị dẫn trước 2 bàn trong hiệp một. Tuy chỉ là trận giao hữu nhưng đây là chiến thắng đầu tiên của "Samurai xanh" trước các vũ công samba ở cấp đội đội tuyển quốc gia.
90'+1
Cầu thủ vào sân thay người Estevao Willian đột phá bên cánh phải rồi tạt bổng vào trong để Richarlison đánh đầu đưa bóng đi hơi cao so với khung thành Nhật Bản.
Hiệp hai có 6 phút bù giờ.
87'
Vừa vào sân được ít phút, Henry Heroki Mochizuki có pha dứt điểm căng từ ngoài vòng cấm khiến thủ môn của Brazil suýt nữa cản phá hụt bóng.
76'
Bị dẫn ngược, HLV Carlo Ancelotti thực hiện một loạt thay đổi người hòng lật ngược tình thế trước Nhật Bản. Trong khi đội chủ nhà cũng cũng tăng cường sức mạnh cho hàng thủ.
71'
Ueda đưa Nhật Bản vượt lên dẫn 3-2
Xuất phát từ quả đá phạt góc của Nhật Bản, Ueda băng vào đánh đầu đưa bóng vào đúng vị trí của thủ môn Souza. "Người gác đền" của Brazil có lẽ bị giật mình nên cản phá không tốt, để bóng vuột qua tay bay vào khung thành.
67'
Vừa vào sân được ít phút, Cunha có cú dứt điểm đưa bóng đập vào vai đồng đội rồi bay vào khung thành Nhật Bản. Tuy nhiên, trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị đối với cầu thủ đến từ Nam Mỹ.
62'
Keito Nakamura gỡ hòa 2-2 cho Nhật Bản
Thêm một pha tấn công sắc nét nữa của Nhật Bản, Keito Nakamura ập vào đệm bóng về góc xa khiến nỗ lực phá bóng của Bruno bất thành.
60'
Đoàn quân của HLV Hajime Moriyasu đang chủ động chơi pressing tầm cao, chơi đôi công với Selecao.
52'
Minamino rút ngắn cách biệt cho Nhật Bản
Chớp cơ hội từ sai lầm của hậu vệ Brazil khi chuyền ngang bất cẩn, Minamino tung cú sút căng đưa bóng về góc cao đánh bại thủ môn Souza.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 tạm nghiêng về phía đội khách Brazil.
43'
Kubo là người thi đấu xông xáo bên phía chủ nhà Nhật Bản, song những nỗ lực đột phá của cầu thủ đang chơi bóng tại La Liga chưa thành công.
40'
Ritsu Doan tìm kiếm vận may từ cú dứt điểm bên ngoài vòng cấm, tuy nhiên không làm khó thủ môn Souza.
32'
Martinelli nhân đôi cách biệt cho Brazil
Martinelli phá bẫy việt vị, băng lên nhận đường chuyền tinh tế của đồng đội rồi dứt điểm về góc xa khiến thủ thành Suzuki chôn chân đứng nhìn.
26'
Paulo Henrique mở tỷ số cho Brazil
Sau pha bật nhả với Paqueta, Guimaraes chọc khe tinh tế để Paulo Henrique xâm nhập vòng cấm rồi thực hiện cú chích mũi giày đưa bóng về góc xa đánh bại thủ môn Suzuki.
22'
Ritsu Doan đột phá từ cánh phải trước khi Minamino nỗ lực dứt điểm đưa bóng đi cắt ngang khung thành Brazil. Ueda băng vào rướn người nhưng không thể chạm được chân vào bóng ngay trước vạch vôi.
14'
Chủ nhà Nhật Bản có pha đáp trả nhưng Nakamura đi bóng rồi dứt điểm bị ngăn chặn.
10'
Ngôi sao của Arsenal - Martinelli đột phá rồi dứt điểm chéo góc đưa bóng về góc xa nhưng thiếu một chút chính xác.
7'
Dù bị đánh giá thấp hơn nhưng các chiến binh "Samurai xanh" đang chơi tự tin trước đội bóng hàng đầu thế giới Brazil.
2'
Lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ của hàng vạn CĐV giúp cho các cầu thủ Nhật Bản nhập cuộc hứng khởi.
17h35
Trọng tài chính người Hàn Quốc thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
17h25
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội tuyển bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
Nhận định trước trận
ĐT Nhật Bản vừa trải qua trận hòa 2-2 đầy kịch tính với Paraguay, nhờ pha lập công ở phút 90+4 của Ayase Ueda. Hiện xếp hạng 19 thế giới, “Samurai xanh” đã giành vé dự kỳ World Cup thứ 8 liên tiếp sau khi dẫn đầu vòng loại châu Á với 23 điểm sau 10 trận, ghi 30 bàn và chỉ thủng lưới 3 lần. Tuy nhiên, phong độ phòng ngự gần đây đang khiến HLV Hajime Moriyasu lo lắng, khi đội để lọt lưới 4 bàn trong 2 trận gần nhất.
Dù vậy, Nhật Bản vẫn duy trì thành tích ấn tượng với chuỗi 20 trận bất bại trên sân nhà, trong đó có 17 chiến thắng. Bên kia chiến tuyến, Brazil vừa hủy diệt Hàn Quốc 5-0, thể hiện sức mạnh hàng công khủng khiếp dưới thời HLV Carlo Ancelotti. Nhà cầm quân người Ý giúp Selecao giữ sạch lưới 4/5 trận, song phong độ sân khách vẫn là dấu hỏi lớn khi họ chỉ thắng 1 trong 4 chuyến xa nhà gần nhất.
Thông tin lực lượng
Nhật Bản nhiều khả năng giữ nguyên đội hình từng ra sân trước Paraguay, với bộ ba hậu vệ Tsuyoshi Watanabe, Junnosuke Suzuki và Ayumu Seko án ngữ phía sau. Ở tuyến giữa, Ao Tanaka của Leeds United sẽ tiếp tục đá cặp cùng Kaishu Sano (Mainz), tạo nên trục trung tâm năng động và giàu sức chiến đấu.
Bên kia chiến tuyến, Brazil có thể điều chỉnh nhẹ trên hàng công khi Matheus Cunha lùi xuống hỗ trợ Richarlison. Bruno Guimaraes và Casemiro vẫn là cặp tiền vệ chủ lực, trong khi Gabriel Magalhaes (Arsenal) và Eder Militao sẽ đảm nhiệm vai trò trung vệ thép trước khung thành Bento.