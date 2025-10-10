Lượt trận thứ ba vòng loại Asian Cup 2027 vừa khép lại với việc các đội tuyển Đông Nam Á để lại nhiều dấu ấn đáng chú ý.
|
Lịch thi đấu vòng loại Asian Cup 2027 - Lượt trận thứ 4
|
14/10/25
18:00
|
Philippines
|
Timor-Leste
|
A
|
14/10/25
17:30
|
Maldives
|
Tajikistan
|
A
|
15/10/25
00:00
|
Yemen
|
Brunei
|
B
|
14/10/25
23:00
|
Bhutan
|
Lebanon
|
B
|
14/10/25
19:00
|
Hong Kong (Trung Quốc)
|
Bangladesh
|
C
|
14/10/25
21:00
|
Singapore
|
Ấn Độ
|
C
|
14/10/25
20:45
|
Turkmenistan
|
Sri Lanka
|
D
|
14/10/25
17:30
|
Đài Loan (Trung Quốc)
|
Thái Lan
|
D
|
14/10/25
00:00
|
Afghanistan
|
Pakistan
|
E
|
14/10/25
17:30
|
Myanmar
|
Syria
|
E
|
14/10/25
20:00
|
Malaysia
|
Lào
|
F
|
14/10/25
19:30
|
Nepal
|
Việt Nam
|
F
|VTV5, FPT Play
Xem thể thao đỉnh cao trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn/
Bảng xếp hạng vòng loại Asian Cup 2027 - Cập nhật liên tục bảng xếp hạng vòng loại Asian Cup 2027, đầy đủ và chính xác.
Lịch thi đấu vòng loại Asian Cup 2027 - Cập nhật lịch thi đấu của tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027, đầy đủ và chính xác.
BLV Quang Tùng đánh giá tuyển Việt Nam có một trận đấu hợp lý về cả mặt lối chơi lẫn tỉ số trước Nepal tại vòng loại cuối Asian Cup 2027.
Tuyển Việt Nam giành chiến thắng dễ dàng 3-1 trước Nepal, thuộc lượt trận thứ ba bảng F Vòng loại Asian Cup 2027, tối 9/10.