Lịch thi đấu vòng loại Asian Cup 2027 - Lượt trận thứ 4

14/10/25

18:00

Philippines

Timor-Leste

A

14/10/25

17:30

Maldives

Tajikistan

A

15/10/25

00:00

Yemen

Brunei

B

14/10/25

23:00

Bhutan

Lebanon

B

14/10/25

19:00

Hong Kong (Trung Quốc)

Bangladesh

C

14/10/25

21:00

Singapore

Ấn Độ

C

14/10/25

20:45

Turkmenistan

Sri Lanka

D

14/10/25

17:30

Đài Loan (Trung Quốc)

Thái Lan

D

14/10/25

00:00

Afghanistan

Pakistan

E

14/10/25

17:30

Myanmar

Syria

E

14/10/25

20:00

Malaysia

Lào

F

14/10/25

19:30

Nepal

Việt Nam

F

 VTV5, FPT Play

