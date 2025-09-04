Bảng xếp hạng Vòng loại World Cup 2026 Khu vực châu Âu mới nhất

Bảng G

Vị trí Đội Trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 Ba Lan 2 2 0 0 +2 6
2 Phần Lan 2 1 1 0 +1 4
3 Hà Lan 1 1 0 0 +2 3
4 Lithuania 2 0 1 1 -1 1
5 Malta 1 0 0 1 -1 0

Bảng H

Vị trí Đội Trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 Bosnia & Herzegovina 2 2 0 0 +2 6
2 Romania 2 1 0 1 +3 3
3 Đảo Síp 2 1 0 1 +1 3
4 Áo 0 0 0 0 0 0
5 San Marino 2 0 0 2 -6 0

Bảng I

Vị trí Đội Trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 Na Uy 4 4 0 0 +8 12
2 Israel 3 2 0 1 +1 6
3 Italia 2 1 0 1 -1 3
4 Estonia 4 1 0 3 -3 3
5 Moldova 2 0 0 2 -6 0

Bảng J

Vị trí Đội Trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 Bắc Macedonia 3 2 1 0 +2 7
2 Xứ Wales 3 2 1 0 +3 7
3 Bỉ 2 2 0 0 +4 6
4 Kazakhstan 2 0 1 1 -1 1
5 Liechtenstein 2 0 0 2 -4 0
6 Quần đảo Faroe 2 0 0 2 -4 0

Bảng L

Vị trí Đội Trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 CH Séc 4 3 0 1 +6 9
2 Croatia 2 2 0 0 +10 6
3 Montenegro 2 1 0 1 0 3
4 Gibraltar 3 0 0 3 -14 0

Thông tin chung về Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu (UEFA):

  • Số suất tham dự World Cup 2026: UEFA có tổng cộng 16 suất tại World Cup 2026 mở rộng (48 đội).
  • Thể thức:
    • Vòng 1 (Vòng bảng): 54 đội tuyển châu Âu được chia thành 12 bảng (gồm cả các bảng 4 đội và 5 đội). Các đội thi đấu vòng tròn hai lượt (sân nhà và sân khách).
      • 12 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé trực tiếp dự World Cup 2026.
    • Vòng 2 (Vòng Play-off): Gồm 16 đội, bao gồm:
      • 12 đội nhì bảng từ Vòng 1.
      • 4 đội có thành tích tốt nhất từ UEFA Nations League 2024-25 (nếu các đội này không nằm trong top 2 của bảng vòng loại World Cup).
      • 16 đội này sẽ được chia thành 4 nhánh, mỗi nhánh có 4 đội, thi đấu theo thể thức loại trực tiếp (bán kết và chung kết).
      • 4 đội thắng ở 4 nhánh play-off sẽ giành 4 suất còn lại của châu Âu dự World Cup 2026.