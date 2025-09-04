Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2026 - Cập nhật lịch thi đấu vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu mới nhất hôm nay.
Bảng xếp hạng Vòng loại World Cup 2026 Khu vực châu Âu mới nhất
Bảng G
Bảng H
Bảng I
Bảng J
Bảng L
Thông tin chung về Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu (UEFA):
- Số suất tham dự World Cup 2026: UEFA có tổng cộng 16 suất tại World Cup 2026 mở rộng (48 đội).
- Thể thức:
- Vòng 1 (Vòng bảng): 54 đội tuyển châu Âu được chia thành 12 bảng (gồm cả các bảng 4 đội và 5 đội). Các đội thi đấu vòng tròn hai lượt (sân nhà và sân khách).
- 12 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé trực tiếp dự World Cup 2026.
- Vòng 2 (Vòng Play-off): Gồm 16 đội, bao gồm:
- 12 đội nhì bảng từ Vòng 1.
- 4 đội có thành tích tốt nhất từ UEFA Nations League 2024-25 (nếu các đội này không nằm trong top 2 của bảng vòng loại World Cup).
- 16 đội này sẽ được chia thành 4 nhánh, mỗi nhánh có 4 đội, thi đấu theo thể thức loại trực tiếp (bán kết và chung kết).
- 4 đội thắng ở 4 nhánh play-off sẽ giành 4 suất còn lại của châu Âu dự World Cup 2026.
