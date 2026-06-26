Nhật Bản và Thụy Điển cùng giành vé vào vòng 1/16 World Cup 2026 sau trận hòa 1-1 trên sân Dallas.

Sau hiệp 1 giằng co, Daizen Maeda mở tỷ số cho Samurai Blue ở phút 56 từ đường kiến tạo tuyệt đẹp của Ritsu Doan.

Tuy nhiên, Anthony Elanga nhanh chóng đáp trả bằng cú cứa lòng đẹp mắt, ghi bàn trận thứ 2 liên tiếp để giữ lại 1 điểm cho Thụy Điển.

Thủ môn Zion Suzuki nhiều lần cứu thua xuất sắc trước Isak và Elanga, giúp Nhật Bản bảo toàn kết quả hòa.

Thụy Điển nối dài chuỗi năm kỳ World Cup liên tiếp vượt qua vòng bảng, còn Nhật Bản sẽ đối đầu Brazil ở vòng 1/16.

Bàn thắng:

Nhật Bản: Maeda 56'.

Thụy Điển: Elanga 62'.

Đội hình xuất phát:

Nhật Bản (4-4-2): Suzuki; Sugawara, Itakura, Seko, H.Ito; Tanaka, Doan, Maeda, Nakamura; Kamada, Ueda.

Thụy Điển (3-5-2): Nordfeldt; Lagerbielke, Hien, Lindelof; Gudmundsson, Bernhardsson, Stroud, Ayari, Elanga; Gyokeres, Isak.

VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Nhật Bản vs Thụy Điển: