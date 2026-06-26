Nhật Bản và Thụy Điển cùng giành vé vào vòng 1/16 World Cup 2026 sau trận hòa 1-1 trên sân Dallas.
Sau hiệp 1 giằng co, Daizen Maeda mở tỷ số cho Samurai Blue ở phút 56 từ đường kiến tạo tuyệt đẹp của Ritsu Doan.
Tuy nhiên, Anthony Elanga nhanh chóng đáp trả bằng cú cứa lòng đẹp mắt, ghi bàn trận thứ 2 liên tiếp để giữ lại 1 điểm cho Thụy Điển.
Thủ môn Zion Suzuki nhiều lần cứu thua xuất sắc trước Isak và Elanga, giúp Nhật Bản bảo toàn kết quả hòa.
Thụy Điển nối dài chuỗi năm kỳ World Cup liên tiếp vượt qua vòng bảng, còn Nhật Bản sẽ đối đầu Brazil ở vòng 1/16.
Bàn thắng:
Nhật Bản: Maeda 56'.
Thụy Điển: Elanga 62'.
Đội hình xuất phát:
Nhật Bản (4-4-2): Suzuki; Sugawara, Itakura, Seko, H.Ito; Tanaka, Doan, Maeda, Nakamura; Kamada, Ueda.
Thụy Điển (3-5-2): Nordfeldt; Lagerbielke, Hien, Lindelof; Gudmundsson, Bernhardsson, Stroud, Ayari, Elanga; Gyokeres, Isak.
VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Nhật Bản vs Thụy Điển:
90'+8
Hết giờ! Nhật Bản 1-1 Thụy Điển!
Hai bàn thắng chia đều cho mỗi đội, Nhật Bản cùng Thụy Điển dắt nhau đi tiếp.
90'+4
Cứu thua! Trong pha phạt góc, Isak đánh đầu lái bóng rất hiểm, Suzuki có phản xạ tuyệt vời cản phá thành công.
90'
Không vào! Elanga xâm nhập vòng cấm, pha căng ngang trở thành cú sút bất ngờ nhưng Suzuki phản xạ cứu thua.
90'+1
Trận đấu có 70.137 khán giả.
90'
Hiệp 2 có 7 phút bù giờ.
86'
Victor Lindelof bị đau.
84'
Gyokeres nhận thẻ vàng.
83'
Cơ hội! Kamada cướp bóng trong chân Elanga thực hiện quả tạt, Ogawa băng vào dứt điểm đưa bóng đi vọt xà ngang.
81'
Lagerbielke nỗ lực đánh đầu nhưng bóng không chính xác.
77'
Shogo Taniguchi nhận thẻ vàng.
75'
Các HLV đưa ra một loạt điều chỉnh. Trận đấu đang diễn ra cân bằng.
68'
Hai đội nghỉ tiếp nước.
65'
Không vào! Isak thực hiện pha đặt lòng chân phải rất kỹ thuật, lần này Suzuki kịp đổ người cứu thua cho Nhật Bản.
62'
Bàn thắng! Thụy Điễn gỡ 1-1 (Anthony Elanga)! Từ cánh trái, Elanga xâm nhập vào trung lộ rồi tung cú sút chân trái rất căng, Suzuki không kịp cản phá.
56'
Bàn thắng! 1-0 cho Nhật Bản (Daizen Maeda)! Pha tấn công trung lộ tuyệt đẹp, Ritsu Doan chọc khe xé toang hàng thủ Thụy Điển, Maeda băng vào vòng cấm, khống chế một nhịp rồi dứt điểm thành bàn.
54'
Nhật Bản gia tăng áp lực so với hiệp 1. Các cầu thủ áo xanh di chuyển đều ở hai cánh lẫn trung lộ.
48'
Cơ hội! Tanaka có khoảng trống ở trung lộ, anh tung cú sút chân phải rất căng đi vọt xà ngang.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
45'+6
Hiệp 1 kết thúc! Nhật Bản 0-0 Thụy Điển!
45'+4
Suzuki dễ dàng đấm bóng ra xa sau pha đá phạt góc của Thụy Điển.
45'
Hiệp 1 có 5 phút bù giờ.
45'
Không vào! Cơ hội rõ nét đầu tiên. Sau pha đập nhả trong vòng cấm, Nakamura tung cú đặt lòng về góc xa nhưng Zetterstrom xuất sắc bay người cứu thua.
40'
Sugawara sút xa nhưng không đủ lực, thủ môn Zetterstrom dễ dàng bắt gọn bóng.
37'
Isak Hien không thể tiếp tục thi đấu, Lucas Bergvall vào thay thế.
35'
Hien bị đau. Các nhân viên y tế vào sân.
33'
Isak Hien nhận thẻ vàng vì phạm lỗi ngăn Nhật Bản tấn công.
29'
Diễn biến trận đấu là những pha phạm lỗi hơn là các tình huống tấn công của hai đội.
24'
Hai đội bước vào thời gian cooling break.
22'
Daizen Maeda đánh đầu gần điểm phạt đền đưa bóng đi không chính xác. Trận đấu vẫn chưa có cơ hội rõ nét nào.
17'
Sugawara thực hiện quả tạt vào vòng cấm, bóng đi quá sâu và thủ môn Zetterstrom bắt gọn.
15'
Ritsu Doan tung cú sút ở rìa vòng cấm không vượt qua hậu vệ Thụy Điển.
10'
Sau những pha bóng đầu tiên có tốc độ cao, Thụy Điển đang chơi chậm lại. Nhật Bản cũng không vội vàng trong cách triển khai bóng. Kết quả hòa đủ để hai đội đi tiếp.
6'
Bernhardsson tung cú đá không gây chút khó khăn nào cho thủ môn Zion.
3'
Hai quả phạt góc liên tiếp của Thụy Điển không tạo ra khó khăn nào cho Nhật Bản.
1'
Thụy Điển tấn công ngay sau pha bóng đầu tiên và kiếm về quả phạt góc.
1'
Trận đấu bắt đầu. Thụy Điển giao bóng.
Đội hình xuất phát của Thụy Điển
Đội hình xuất phát của Nhật Bản
Thông tin trận đấu
- 5 lần đối đầu trước đây giữa hai đội diễn ra tại Olympic 1936 và 4 trận giao hữu từ năm 1995 đến 2002. Sau chiến thắng 3-2 của Nhật Bản ở Olympic 1936, đội bóng xứ sở mặt trời mọc không thắng trong 4 lần gặp tiếp theo (hòa 3, thua 1). Lần chạm trán gần nhất kết thúc với tỷ số hòa 1-1 vào tháng 5/2002, ngay trước World Cup năm đó.
- Kể từ đầu World Cup 2022, Nhật Bản bất bại trong 4 trận gặp các đối thủ châu Âu (thắng 2, hòa 2). Hai chiến thắng này cũng giúp họ cân bằng tổng số trận thắng trước các đội tuyển châu Âu ở 10 lần đối đầu trước đó.
- Thụy Điển chưa từng thua một đại diện châu Á tại World Cup (thắng 2, hòa 1). Lần gần nhất họ gặp một đội châu Á ở giải đấu là chiến thắng 2-1 trước Hàn Quốc tại World Cup 2018.
- Nếu có kết quả thuận lợi ở trận này, Nhật Bản sẽ khép lại vòng bảng World Cup với thành tích bất bại lần thứ hai trong lịch sử. Lần đầu tiên là tại World Cup 2002 trên sân nhà, khi họ thắng 2 và hòa 1 ở vòng bảng.
- Trong lịch sử World Cup, chỉ có hai trường hợp một đội thắng trận mở màn với cách biệt từ bốn bàn trở lên rồi lại thua trận tiếp theo cũng với cách biệt tương tự. Cả hai trường hợp đều là Thụy Điển: năm 1938 (thắng Cuba 8-0, sau đó thua Hungary 1-5) và năm 2026 (thắng Tunisia 5-1, sau đó thua Hà Lan 1-5).
- Nhật Bản đang bất bại trong 4 trận World Cup gần nhất (thắng 2, hòa 2). Nếu tiếp tục không thua trước Thụy Điển, họ sẽ trở thành đội tuyển châu Á thứ hai có chuỗi 5 trận bất bại liên tiếp tại World Cup, sau Hàn Quốc với chuỗi sáu trận từ năm 1998 đến 2002.
- Ayase Ueda đã trực tiếp góp dấu giày vào 3 bàn thắng sau hai trận tại World Cup 2026 (2 bàn, 1 kiến tạo), qua đó cân bằng kỷ lục của một cầu thủ Nhật Bản về số lần tham gia vào bàn thắng (3) cũng như số bàn ghi được (2) trong một kỳ World Cup.
- Alexander Isak đã trực tiếp tham gia vào 4 bàn thắng của Thụy Điển sau hai trận tại World Cup 2026 (1 bàn, 3 kiến tạo). 3 pha kiến tạo của anh cũng cân bằng thành tích cao nhất của một cầu thủ Thụy Điển trong một kỳ World Cup kể từ năm 1966, ngang bằng Tomas Brolin tại World Cup 1994.
- Takehiro Tomiyasu thực hiện thành công 18 đường chuyền xuyên tuyến (line-breaking passes) trong chiến thắng trước Tunisia ở lượt trận thứ hai. Đây là thông số cao nhất của một cầu thủ Nhật Bản trong một trận đấu tại năm kỳ World Cup gần nhất (từ năm 2010).