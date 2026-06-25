6h ngày 26/6, sân Arlington:

Dễ dàng vùi dập Tunisia 4 bàn không gỡ, các cầu thủ Nhật Bản phần nào gỡ bỏ được áp lực phải thắng để tiến bước quan trọng vào vòng knock-out.

Đoàn quân HLV Hajime Moriyasu áp đảo đối thủ từ đầu, liên tục gây áp lực khiến đối phương mắc sai lầm.

Nhật Bản đang gây ấn tượng mạnh - Ảnh: Japan Times

Kamada, Ayase Ueda và Ito tận dụng triệt để cơ hội, giúp đội bóng xứ hoa anh đào có chiến thắng đậm nhất trong lịch sử các kỳ dự World Cup.

Bước vào lượt đấu cuối, Nhật Bản đang sở hữu phong độ ấn tượng nhất giải, với chuỗi 9 trận bất bại. Đáng chú ý, họ còn vượt qua những "ông kẹ" của làng túc cầu Thế giới như Brazil hay Anh.

Đang xếp nhì bảng F (4 điểm), Nhật Bản còn nguyên cơ hội giành ngôi đầu bảng nếu đạt kết quả tốt hơn Hà Lan trong trận đấu cùng giờ (gặp Tunisia).

Ở chiều ngược lại, sau niềm vui vỡ òa với thắng 5-1 Tunisia, các cầu thủ Thụy Điển lập tức bị kéo trở lại mặt đất, khi thua thảm Hà Lan với tỷ số tương tự.

Nhà cầm quân Graham Potter an ủi, thất bại nặng nề là điều dễ xảy ra, bởi đội bóng Bắc Âu sẵn sàng lao lên chơi đôi công, chấp nhận hở sườn nếu đối thủ phản đòn lợi hại.

Hai đội hứa hẹn tạo nên trận cầu hấp dẫn - Ảnh: F.F

Trước cuộc chạm trán quyết định với Nhật Bản, một trận hòa tại Texas nhiều khả năng đủ giúp Thụy Điển giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp (đạt 4 điểm).

Niềm hy vọng đội bóng áo vàng xanh đặt lên đôi vai Viktor Gyokeres và Alexander Isak. Hai mũi nhọn hàng đầu Premier League khao khát chứng tỏ mình hơn bao giờ hết, sau khi tịt ngòi trước Hà Lan.

Thụy Điển muốn rũ bùn đứng dậy, nhưng xét phong độ hiện tại, Nhật Bản được đánh giá cao hơn. Đoàn quân "Samurai xanh" nhiều khả năng sẽ lấy trọn 3 điểm hôm nay.

Dự đoán: Nhật Bản thắng 3-1

Đội hình dự kiến

Nhật Bản: Suzuki; Tomiyasu, Itakura, Ito; Doan, Sano, Tanaka, Nakamura; Ito, Kamada, Ueda

Thụy Điển: Nordfeldt; Lagerbielke, Hien, Lindelof; Elanga, Bergvall, Karlstrom, Ayari, Gudmundsson; Gyokeres, Isak.