Với việc Hà Lan được dự đoán sẽ thắng Tunisia ở cặp đấu diễn ra cùng giờ, cuộc so tài Nhật Bản vs Thụy Điển nhiều khả năng quyết định vị trí thứ 2 bảng F, khi hiện tại chênh nhau giữa họ chỉ là 1 điểm.

Nhật Bản có trong tay 4 điểm sau 2 trận, còn Thụy Điển là 3 điểm.

Nhật Bản khiến các đối thủ phải dè chừng bởi tinh thần chiến đấu máu lửa và chiến thuật khôn ngoan. Ảnh: Striver Football

Đội bóng xứ mặt trời mọc mở màn chiến dịch World Cup 2026 của mình bằng trận hòa 2-2 đầy hấp dẫn và kịch tính trước Hà Lan.

Đó là một cuộc rượt đuổi tỷ số sau giờ nghỉ giải lao, trong đó Nhật Bản cả 2 lần đều bị đối thủ dẫn trước, nhưng vẫn tìm cách gỡ hòa, nhờ các pha lập công của Keito Nakamura và Daichi Kamada.

Ở trận đấu thứ 2 vòng bảng, ‘Samurai xanh’ tiếp đà phong độ cao, thắng ấn tượng 4-0 Tunisia, với Kamada một lần nữa điền tên trên bảng điện tử, bên cạnh cú đúp của Ayase Ueda và bản còn lại từ Junya Ito.

Kết quả trên giúp Nhật Bản có cùng 4 điểm như Hà Lan, nhưng xếp sau do kém hiệu số bàn thắng/bại.

Trong khi đó, Thụy Điển hiện có 3 điểm, nhờ thắng giòn 5-1 Tunisia ngày ra quân. Dù vậy, ở cuộc đấu với Hà Lan, họ bất ngờ để thua thảm với tỷ số tương tự.

Nhật Bản được các chuyên gia đánh giá cao hơn so với Thụy Điển. Ảnh: B/R Football

Chính xác thì Hà Lan cho thấy quá mạnh so với Thụy Điển, nên mọi sự chuẩn bị của thầy trò Graham Potter đã không diễn ra theo kế hoạch.

Trong quá khứ, Nhật Bản và Thụy Điển từng có 5 lần so tài, với 2 chiến thắng dành cho đội bóng Bắc Âu, 2 hòa và tuyển Nhật Bản chỉ có 1 lần hưởng niềm vui.

Ở lần chạm trán này, Thụy Điển cần bàn thắng, nên khả năng sẽ chơi tấn công. Nhưng Nhật Bản là đội bóng vô cùng đa năng, rất khó bị đánh bại, kỷ luật cả trong tấn công lẫn phòng thủ.

Dù vậy, ngay cả một kết quả hòa cũng có thể đưa cả 2 đội đi tiếp vào vòng 32 đội World Cup 2026.

Nhưng với một đội bóng từng đánh bại cả Đức và Tây Ban Nha ở kỳ World Cup trước, chiến thắng trước Thụy Điển mới là điều Nhật Bản hướng đến.

Chuyên gia Sportsmole tin rằng, Nhật Bản sẽ làm được điều đó và thắng 2-1 Thụy Điển. Đây cũng là tỷ số được Sportskeeda chọn lựa ở cặp đấu này.

Tuy nhiên, chuyên gia bóng đá ESPN dự đoán Nhật Bản và Thụy Điển sẽ chia điểm với kết quả hòa 1-1.

Đội hình dự kiến:

Nhật Bản: Suzuki; Tomiyasu, Itakura, Ito; Doan, Sano, Tanaka, Nakamura; Ito, Kamada, Ueda.

Thụy Điển: Nordfeldt; Lagerbielke, Hien, Lindelof; Elanga, Bergvall, Karlstrom, Ayari, Gudmundsson; Gyokeres, Isak.