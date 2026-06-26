Tunisia và Hà Lan sẽ gặp nhau lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ World Cup. Hà Lan bất bại trong 3 trận giao hữu trước đây với Tunisia (thắng 1, hòa 2), trong đó hai cuộc đối đầu gần nhất đều kết thúc với tỷ số hòa. Đáng chú ý, Ronald Koeman ghi bàn thắng áp chót trong sự nghiệp thi đấu quốc tế cho Hà Lan ở trận hòa 2-2 tại Tunis vào tháng 1/1994.

Hà Lan bất bại trong cả 5 trận World Cup gặp các đại diện châu Phi (thắng 4, hòa 1), đồng thời thắng liên tiếp 4 trận gần nhất sau khi bị Ai Cập cầm hòa 1-1 tại World Cup 1990.

Tunisia chỉ thắng 1 trong 13 trận World Cup gặp các đội tuyển châu Âu (hòa 4, thua 8). Chiến thắng duy nhất là tỷ số 1-0 trước Pháp tại World Cup 2022, nhờ bàn thắng của Wahbi Khazri.

Tại World Cup lần này, Tunisia thua 1-5 trước Thụy Điển và 0-4 trước Nhật Bản. Chưa từng có đội tuyển nào trong lịch sử World Cup để thua 3 trận với cách biệt từ 4 bàn trở lên trong cùng một giải đấu. Trước Tunisia, chỉ có Bolivia (1930), Hàn Quốc (1954) và Hy Lạp (1994) từng thua hai trận với cách biệt từ 4 bàn trở lên trong một kỳ World Cup.

Hà Lan đang có chuỗi 14 trận bất bại tại World Cup (thắng 9, hòa 5), dài nhất lịch sử giải đấu đối với bất kỳ đội tuyển nào nếu không tính các trận thua trên chấm luân lưu. Trong thế kỷ 21, “Cơn lốc màu da cam” chỉ thua 2 trong 25 trận World Cup: trước Bồ Đào Nha ở vòng 1/8 năm 2006 (0-1) và trước Tây Ban Nha trong trận chung kết năm 2010 (0-1).

Tunisia mới chỉ thắng 3 trong 20 trận World Cup (hòa 5, thua 12), đạt tỷ lệ chiến thắng 15%. Trong số các đội đã thi đấu ít nhất 20 trận World Cup, chỉ có Bulgaria sở hữu tỷ lệ chiến thắng thấp hơn (12%, thắng 3/26 trận).

Qua 35 trận vòng bảng World Cup, Hà Lan chỉ thua 2 trận (thắng 22, hòa 11): trước Scotland năm 1978 và trước Bỉ năm 1994. Đội bóng áo cam đã ghi 7 bàn ở vòng bảng World Cup 2026, chỉ kém thành tích tại các kỳ 2014 (10 bàn), 1978 (9 bàn) và 1974 (8 bàn).

Hà Lan ghi 7 bàn chỉ từ 20 cú sút tại World Cup lần này. Hiệu suất chuyển hóa cơ hội thành bàn đạt 35%, cao nhất của một đội tuyển tại một kỳ World Cup kể từ năm 1966.

HLV Herve Renard đã thua 5 trong 7 trận dẫn dắt các đội tuyển tại World Cup (71%), là tỷ lệ thất bại cao thứ hai trong số các HLV có ít nhất 7 trận cầm quân ở giải đấu, chỉ sau Hernan Dario “Bolillo” Gómez (78%, thua 7/9 trận). Ở trận đầu tiên dẫn dắt Tunisia gặp Nhật Bản, đội bóng của ông chỉ tung ra 2 cú sút (không cú nào trúng đích), có 8 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương và chỉ đạt 0,05 xG – đều là những thông số thấp nhất trong sự nghiệp cầm quân của Renard tại World Cup.

Cody Gakpo đã góp dấu giày vào 6 bàn thắng sau 7 trận World Cup (5 bàn, 1 kiến tạo). Với trung bình 125 phút ghi một bàn, anh sở hữu hiệu suất ghi bàn tốt thứ hai trong lịch sử Hà Lan tại World Cup (trong nhóm cầu thủ chơi ít nhất 5 trận), chỉ sau Klaas Jan Huntelaar, người ghi một bàn sau mỗi 51 phút.