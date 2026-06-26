Hà Lan khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng 3-1 trước Tunisia để toàn thắng vòng bảng và giành ngôi đầu bảng F World Cup 2026.
Ellyes Skhiri phản lưới ngay phút thứ 3, trước khi Brian Brobbey nhân đôi cách biệt từ pha kiến tạo của Virgil van Dijk.
Tunisia vùng lên ở hiệp 2 với bàn rút ngắn của Hazem Mastouri, nhưng Jan Paul van Hecke nhanh chóng dập tắt hy vọng bằng bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội tuyển.
"Cơn lốc màu da cam" kéo dài chuỗi 15 trận bất bại tại World Cup và sẽ gặp Maroc ở vòng 1/16, còn Tunisia rời giải với 3 trận toàn thua và 12 lần thủng lưới.
Bàn thắng:
Tunisia: Mastouri 54'
Hà Lan: Skhiri 7'/phản lưới, Brobbey 7', Van Hecke 62'.
Đội hình xuất phát:
Tunisia (3-5-2): Aymen Dahmen; Yan Valery, Rani Khedira, Montassar Talbi, Mohamed Amine Ben Hmida, Ali Abdi; Ellyes Skhiri, Hannibal Mejbri, Ismael Gharbi; Hazem Mastouri, Anis Ben Slimane.
Hà Lan (4-3-3): Bart Verbruggen; Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Nathan Ake; Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders; Donyell Malen, Brian Brobbey, Cody Gakpo.
VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Tunisia vs Hà Lan:
90'+6
Hết giờ! Tunisia 1-3 Hà Lan!
Tunisia có bàn thắng bất ngờ, nhưng bản lĩnh giúp Hà Lan duy trì chiến thắng với cách biệt 2 bàn.
90'+4
Achouri đón bóng bật ra tung cú sút nhanh nhưng không qua hậu vệ Hà Lan.
90'
Hiệp 2 có 5 phút bù giờ.
88'
Cơ hội! Memphis Depay khống chế rồi tung người thực hiện cú vô lê nhưng không thành công.
85'
Sau nhiều thay đổi nhân sự, Hà Lan không còn áp đảo như trước dù vẫn tấn công liên tục.
78'
Không vào! Trong pha đá phạt, Van Dijk đánh đầu bị thủ môn Tunisia cản phá.
76'
Nguy hiểm! Hannibal Mejbri sút căng mang về quả phạt góc cho Tunisia.
76'
Elias Achouri đột phá và ngã trong vòng cấm, nhưng không có phạt đền cho Tunisia.
69'
Hai đội nghỉ tiếp nước.
66'
Xà ngang! Tijjani Reijnders thực hiện cú đá rất kỹ thuật nhưng bóng đập xà ngang khung thành Tunisia.
62'
Bàn thắng! Hà Lan dẫn 3-1 (Jan Paul van Hecke)! Trong pha phạt góc, Van Hecke bật rất cao với cú đánh đầu lái bóng đẹp mắt, bóng chạm đầu hậu vệ Tunisia rồi đi vào lưới.
58'
Hà Lan đang đẩy nhanh tốc độ để ghi thêm bàn thắng trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng.
54'
Bàn thắng! Tunisia rút ngắn tỷ số 1-2 (Hazem Mastouri)! Trong tình huống dàn xếp phạt góc, Mastouri thực hiện cú đánh đầu ghi bàn đầy bất ngờ.
Sau khi nghe tư vấn VAR, trọng tài giữ nguyên quyết định công nhận bàn thắng.
51'
Không vào! Denzel Dumfries băng vào vòng cấm với một nhịp khống chế, anh tung cú vuốt bóng đi trúng người hậu vệ Tunisia.
49'
Giống như hiệp 1, Hà Lan tiếp tục thi đấu áp đảo với đội hình dâng cao.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
45'+4
Hiệp 1 kết thúc! Tunisia 0-2 Hà Lan!
45'
Hiệp 1 có 3 phút bù giờ.
44'
Cơ hội! Dumfries xâm nhập vòng cấm, khống chế một nhịp bằng chân phải và sút chân trái, bóng đi thẳng vào vị trí thủ môn Dahmen.
41'
Nguy hiểm! Reijnders có đường chuyền tinh tế cho Cody Gakpo thoát xuống rất nhanh, nhưng thủ môn Dahmen kịp dâng lên cản phá.
39'
Gravenberch tung cú sút xa đưa bóng lên khán đài.
32'
Ismael Gharbi có cơ hội hiếm hoi để tung cú sút từ rất xa, bóng đi không chính xác.
31'
Tunisia lùi cả về phần sân nhà nhưng chỉ biết nhìn Hà Lan thoải mái phối hợp.
30'
Liên tiếp là các cú đánh đầu của Gakpo và sút xa của Dumfries. Bóng gần như chỉ quanh quẩn bên khu vòng cấm địa Tunisia.
28'
Cơ hội! Thêm một pha lên bóng trung lộ, Gravenberch băng lên dũng mãnh tung cú đá chìm chạm chân hậu vệ Tunisia ra ngoài.
27'
Hà Lan có pha tấn công trung lộ nhanh, bóng được đẩy cho Malen nhưng anh không theo kịp.
24'
Thời gian cooling break. Tunisia sẽ phải có điều chỉnh trong ít phút nghỉ ngơi này.
19'
Nguy hiểm! Hà Lan tấn công trung lộ, bóng được đẩy vào vòng cấm cho Donyell Malen nhưng chỉ có phạt góc.
16'
Hà Lan chủ động đá chậm lại, trong khi Tunisia bắt đầu có một số cơ hội lên bóng nhưng chưa có đột biến.
13'
Cơ hội! Anis Slimane băng vào đánh đầu nhưng thủ môn Verbruggen chơi tập trung cản phá.
7'
Bàn thắng! 2-0 cho Hà Lan (Brian Brobbey)! Trong pha dàn xếp đá phạt, Van Dijk kiến tạo thuận lợi để Brobbey băng vào tung cú sút ở khoảng cách 6 mét nhân đôi cách biệt.
VAR xác nhận bàn thắng hợp lệ. Đây là lần thứ 6 trong lịch sử World Cup một đội tuyển ghi 2 bàn trong 7 phút khi bóng lăn.
6'
Hà Lan hoàn toàn làm chủ thế trận sau khi có bàn mở tỷ số.
3'
Bàn thắng! Hà Lan dẫn 1-0 (Ellyes Skhiri, phản lưới)! Hà Lan phối hợp tốt ở rìa vòng cấm, đường căng ngang cuối cùng khiến Skhiri sút tung lưới nhà.
2'
Không vào! Tunisia thấn công rất nhanh, bóng được chuyển từ cánh trái vào trung lộ, Ismael Gharbi không bị kèm sút gần điểm phạt đền đi lên khán đài.
1'
Trận đấu bắt đầu. Hà Lan giao bóng.
Đội hình xuất phát của Tunisia
Đội hình xuất phát của Hà Lan
Thông tin trận đấu
Tunisia và Hà Lan sẽ gặp nhau lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ World Cup. Hà Lan bất bại trong 3 trận giao hữu trước đây với Tunisia (thắng 1, hòa 2), trong đó hai cuộc đối đầu gần nhất đều kết thúc với tỷ số hòa. Đáng chú ý, Ronald Koeman ghi bàn thắng áp chót trong sự nghiệp thi đấu quốc tế cho Hà Lan ở trận hòa 2-2 tại Tunis vào tháng 1/1994.
Hà Lan bất bại trong cả 5 trận World Cup gặp các đại diện châu Phi (thắng 4, hòa 1), đồng thời thắng liên tiếp 4 trận gần nhất sau khi bị Ai Cập cầm hòa 1-1 tại World Cup 1990.
Tunisia chỉ thắng 1 trong 13 trận World Cup gặp các đội tuyển châu Âu (hòa 4, thua 8). Chiến thắng duy nhất là tỷ số 1-0 trước Pháp tại World Cup 2022, nhờ bàn thắng của Wahbi Khazri.
Tại World Cup lần này, Tunisia thua 1-5 trước Thụy Điển và 0-4 trước Nhật Bản. Chưa từng có đội tuyển nào trong lịch sử World Cup để thua 3 trận với cách biệt từ 4 bàn trở lên trong cùng một giải đấu. Trước Tunisia, chỉ có Bolivia (1930), Hàn Quốc (1954) và Hy Lạp (1994) từng thua hai trận với cách biệt từ 4 bàn trở lên trong một kỳ World Cup.
Hà Lan đang có chuỗi 14 trận bất bại tại World Cup (thắng 9, hòa 5), dài nhất lịch sử giải đấu đối với bất kỳ đội tuyển nào nếu không tính các trận thua trên chấm luân lưu. Trong thế kỷ 21, “Cơn lốc màu da cam” chỉ thua 2 trong 25 trận World Cup: trước Bồ Đào Nha ở vòng 1/8 năm 2006 (0-1) và trước Tây Ban Nha trong trận chung kết năm 2010 (0-1).
Tunisia mới chỉ thắng 3 trong 20 trận World Cup (hòa 5, thua 12), đạt tỷ lệ chiến thắng 15%. Trong số các đội đã thi đấu ít nhất 20 trận World Cup, chỉ có Bulgaria sở hữu tỷ lệ chiến thắng thấp hơn (12%, thắng 3/26 trận).
Qua 35 trận vòng bảng World Cup, Hà Lan chỉ thua 2 trận (thắng 22, hòa 11): trước Scotland năm 1978 và trước Bỉ năm 1994. Đội bóng áo cam đã ghi 7 bàn ở vòng bảng World Cup 2026, chỉ kém thành tích tại các kỳ 2014 (10 bàn), 1978 (9 bàn) và 1974 (8 bàn).
Hà Lan ghi 7 bàn chỉ từ 20 cú sút tại World Cup lần này. Hiệu suất chuyển hóa cơ hội thành bàn đạt 35%, cao nhất của một đội tuyển tại một kỳ World Cup kể từ năm 1966.
HLV Herve Renard đã thua 5 trong 7 trận dẫn dắt các đội tuyển tại World Cup (71%), là tỷ lệ thất bại cao thứ hai trong số các HLV có ít nhất 7 trận cầm quân ở giải đấu, chỉ sau Hernan Dario “Bolillo” Gómez (78%, thua 7/9 trận). Ở trận đầu tiên dẫn dắt Tunisia gặp Nhật Bản, đội bóng của ông chỉ tung ra 2 cú sút (không cú nào trúng đích), có 8 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương và chỉ đạt 0,05 xG – đều là những thông số thấp nhất trong sự nghiệp cầm quân của Renard tại World Cup.
Cody Gakpo đã góp dấu giày vào 6 bàn thắng sau 7 trận World Cup (5 bàn, 1 kiến tạo). Với trung bình 125 phút ghi một bàn, anh sở hữu hiệu suất ghi bàn tốt thứ hai trong lịch sử Hà Lan tại World Cup (trong nhóm cầu thủ chơi ít nhất 5 trận), chỉ sau Klaas Jan Huntelaar, người ghi một bàn sau mỗi 51 phút.