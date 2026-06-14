Công an TPHCM tạo nên chiến thắng đầy bất ngờ trước Ninh Bình để lên ngôi vô địch Cúp Quốc gia 2025/26. Dù phải làm khách tại Ninh Bình Arena và bị đánh giá thấp hơn, đội bóng của HLV Phùng Thanh Phương vẫn chơi cực kỳ bản lĩnh để giành thắng lợi 2-1.

CLB Ninh Bình nhận danh hiệu á quân - Ảnh: V.A

Ninh Bình nhập cuộc chủ động, sớm tạo sức ép lớn về phía khung thành đối phương. Ngay phút thứ 5, Bảo Toàn có cơ hội rất tốt sau đường căng ngang của Hoàng Đức nhưng không thể tận dụng.

Khi đội chủ nhà đang nắm thế trận, CA TPHCM bất ngờ vượt lên ở phút 16. Từ quả phạt góc của Minh Trọng, Raphael Utzig bật cao đánh đầu mở tỷ số.

CA TPHCM giành chức vô địch xứng đáng - Ảnh: V.A

Đến phút 33, sai lầm mất bóng của Bảo Toàn tạo điều kiện để Lee Williams thoát xuống, vượt qua Văn Lâm rồi ghi bàn vào lưới trống, nâng tỷ số lên 2-0.

Sang hiệp hai, Ninh Bình dồn ép mạnh mẽ nhưng nhiều lần bị thủ môn Patrik Lê Giang từ chối. Phút 74, Geovane - Tài Lộc đá phạt đền thành công rút ngắn tỷ số còn 1-2. Tuy nhiên, CA TPHCM bảo vệ lợi thế đến hết trận, qua đó giành chức vô Cúp Quốc gia 2025/26.

Ghi bàn:

Ninh Bình: Tài Lộc (74' pen)

CA TPHCM: Raphael Utzig (17'), Lee Williams (34')

Đội hình thi đấu

Ninh Bình: Văn Lâm (1), Thanh Thịnh (6), Quang Nho (86), Ngọc Bảo (17), Tiến Anh (66), Đức Chiến (7), Hoàng Đức (28), Bảo Toàn (15), Gia Hưng (18), Quốc Việt (99), Friday (5).

CA TPHCM: Patrik Lê Giang (89), Khoa Ngô (26), Matheus (4), Gia Bảo (13), Minh Trọng (17), Quốc Cường (19), Endrick (14), Đức Phú (39), Quang Hùng (34), Raphael Utzig (10), Lee Williams (66).