Công an TPHCM tạo nên chiến thắng đầy bất ngờ trước Ninh Bình để lên ngôi vô địch Cúp Quốc gia 2025/26. Dù phải làm khách tại Ninh Bình Arena và bị đánh giá thấp hơn, đội bóng của HLV Phùng Thanh Phương vẫn chơi cực kỳ bản lĩnh để giành thắng lợi 2-1.
Ninh Bình nhập cuộc chủ động, sớm tạo sức ép lớn về phía khung thành đối phương. Ngay phút thứ 5, Bảo Toàn có cơ hội rất tốt sau đường căng ngang của Hoàng Đức nhưng không thể tận dụng.
Khi đội chủ nhà đang nắm thế trận, CA TPHCM bất ngờ vượt lên ở phút 16. Từ quả phạt góc của Minh Trọng, Raphael Utzig bật cao đánh đầu mở tỷ số.
Đến phút 33, sai lầm mất bóng của Bảo Toàn tạo điều kiện để Lee Williams thoát xuống, vượt qua Văn Lâm rồi ghi bàn vào lưới trống, nâng tỷ số lên 2-0.
Sang hiệp hai, Ninh Bình dồn ép mạnh mẽ nhưng nhiều lần bị thủ môn Patrik Lê Giang từ chối. Phút 74, Geovane - Tài Lộc đá phạt đền thành công rút ngắn tỷ số còn 1-2. Tuy nhiên, CA TPHCM bảo vệ lợi thế đến hết trận, qua đó giành chức vô Cúp Quốc gia 2025/26.
Ghi bàn:
Ninh Bình: Tài Lộc (74' pen)
CA TPHCM: Raphael Utzig (17'), Lee Williams (34')
Đội hình thi đấu
Ninh Bình: Văn Lâm (1), Thanh Thịnh (6), Quang Nho (86), Ngọc Bảo (17), Tiến Anh (66), Đức Chiến (7), Hoàng Đức (28), Bảo Toàn (15), Gia Hưng (18), Quốc Việt (99), Friday (5).
CA TPHCM: Patrik Lê Giang (89), Khoa Ngô (26), Matheus (4), Gia Bảo (13), Minh Trọng (17), Quốc Cường (19), Endrick (14), Đức Phú (39), Quang Hùng (34), Raphael Utzig (10), Lee Williams (66).
90'+7
Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-1 dành cho CA TPHCM ngay trên sân Ninh Bình Arena. Đội bóng đến từ thành phố mang tên Bác giành chức vô địch Cúp Quốc xứng đáng, có suất tham dự ASEAN Shopee Cup mùa giải tới.
90'+2
CA TPHCM tổ chức phản công nhanh, Ngọc Long băng lên rất thoáng, tuy nhiên anh chơi cá nhân với cú dưt điểm chéo góc đưa bóng đi chệch cột dọc, trong khi đồng đội không bị kèm cặp.
90'
Hiệp hai có 6 phút bù giờ, Ninh Bình đang dốc toàn lực để ghi bàn gỡ hoà, kéo trận đấu vào loạt luân lưu cân não.
81'
Khoa Ngô đột phá từ cánh phải vào, trước khi dứt điểm buộc thủ môn Văn Lâm phải bay người cứu thua cho Ninh Bình.
74'
Nguyễn Tài Lộc rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Ninh Bình
Đón quả treo bóng của đồng đội vào vòng cấm, Gustavo đánh đầu đưa bóng đập cột dọc CA TPHCM bật ra. Tiền đạo ngoại của Ninh Bình nhanh chóng tranh chấp khiến Quốc Cường phạm lỗi trong vòng cấm, trọng tài người Malaysia lập tức thổi phạt đền cho đội chủ nhà. VAR
Trên chấm 11m, Geovane - Nguyễn Tài Lộc dễ dàng đánh lừa thủ môn Patrik Lê Giang, đem về bàn rút ngắn cách biệt cho đội bóng Cố đô Hoa Lư.
68'
Hoàng Đức, Geovane Tài Lộc và các đồng đội vẫn chưa thể tìm được bàn rút ngắn cách biệt vào lưới của CA TPHCM.
60'
Quốc Việt đột phá bên cánh trái rồi tạt bóng thuận lợi cho Hoàng Đức dứt điểm một chạm rất nhanh. Tuy nhiên thủ môn Patrik Lê Giang còn xuất sắc hơn khi cản phá bằng chân.
51'
Friday kiến tạo như "dọn cỗ" cho Gustavo, tuy nhiên tiền đạo ngoại của Ninh Bình dứt điểm không thắng được thủ môn Patrik Lê Giang trong pha đối mặt. VAR vào cuộc xác định nhưng không có lỗi của hậu vệ CA TPHCM với Gustavo.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
45'+4
Hiệp một khép lại với tỷ số bất ngờ 2-0 tạm nghiêng về phía đội khách CA TPHCM.
42'
Đội chủ sân Ninh Bình Arena vẫn hoàn toàn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của Patrik Lê Giang.
34'
Lee Williams nhân đôi cách biệt cho CA TPHCM
Mải mê tấn công, Ninh Bình nhận "đòn hồi mã thương", Raphael Utzig chọc khe từ giữa sân để Lee Williams phá bẫy việt vị băng xuống. Anh vượt qua thủ môn Văn Lâm rồi dễ dàng đưa bóng vào lưới trống.
32'
Dù không có phong độ ổn định tại V-League mùa giải vừa qua nhưng CA TPHM lại cho thấy sự lì lợm ở sân chơi Cúp Quốc gia.
26'
Các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm đang gặp khó khăn trước lối chơi phòng ngự chặt chẽ của CA TPHCM.
17'
Raphael Utzig bất ngờ mở tỷ số cho Ninh Bình
Xuất phát từ quả đá phạt góc của Minh Trọng, Raphael Utzig đánh đầu dũng mãnh, bóng khẽ chạm đầu một cầu thủ Ninh Bình rồi bay vào khung thành do Văn Lâm canh giữ.
14'
Sau hơn 10 phút để chủ nhà gây sức ép mạnh mẽ, các cầu thủ CA TPHCM bắt đầu có những pha lên bóng để tìm kiếm những cơ hội đầu tiên.
8'
Fred Friday trả bóng ngược ra để Hoàng Đức dứt điểm một chạm nhưng thủ thành Patrik Lê Giang xuất sắc cản phá chịu phạt góc. Ngay sau đó đến lượt Quốc Việt cảnh báo khung thành đội khách, Lê Giang đã chôn chân đứng nhìn nhưng bóng đi chệch chỉ gang tấc.
5'
Lợi thế sân nhà giúp Ninh Bình khởi động hứng khởi, không giấu giếm ý đồ đánh phù đầu CA TPHCM. Bảo Toàn vừa có cơ hội ngon ăn trong vòng 5m50 nhưng pha dứt điểm cận thành bị Endrick ngăn cản chịu phạt góc.
18h03
Trọng tài chính người Singapore - Muhammad Taqi nổi hồi còi cho trận đấu được bắt đầu.
17h55
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
17h15
17h00
Nhận định trước trận:
Ninh Bình FC bước vào trận chung kết Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26 gặp Công an TP.HCM với mục tiêu đưa chiếc cúp ở lại cố đô Hoa Lư. Trận đấu diễn ra lúc 18h00 ngày 14/6 trên sân Ninh Bình Arena, nơi đội chủ nhà nhận được sự tiếp lửa mạnh mẽ từ khán giả nhà.
Sau mùa giải V.League ấn tượng với vị trí trong nhóm đầu, Ninh Bình cho thấy sự đầu tư mạnh mẽ đã mang lại hiệu quả. Dưới sự dẫn dắt của HLV Chu Đình Nghiêm, đội bóng cố đô sở hữu lối chơi giàu tổ chức, nhiều ngôi sao chất lượng và tâm lý hưng phấn sau chiến thắng 4-1 trước Thể Công Viettel ở bán kết.
Tuy nhiên, Công an TP.HCM không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Đoàn quân của HLV Phùng Thanh Phương từng tạo cú sốc khi đánh bại Nam Định 4-2 ở bán kết, cho thấy khả năng tận dụng cơ hội cực tốt và lối chơi phản công đầy khó chịu.
Ninh Bình có lợi thế sân nhà và lực lượng đồng đều hơn, nhưng trận chung kết luôn tiềm ẩn nhiều biến số. Nếu kiểm soát tốt áp lực và phát huy sức mạnh tấn công, đội bóng cố đô hoàn toàn có thể khép lại mùa giải bằng danh hiệu Cúp Quốc gia.