Chậm vì còn phải cân nhắc

Dự kiến ban đầu, HLV Kim Sang Sik công bố danh sách tuyển Việt Nam chuẩn bị cho ASEAN Cup vào ngày 13/6. Tuy nhiên, điều người hâm mộ chờ đợi đã không diễn ra vì HLV Kim Sang Sik quyết định dời sang tuần tới mới công bố những cái tên cùng ông bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup.

Về cơ bản, bộ khung của tuyển Việt Nam hiện nay không có quá nhiều bí mật. Những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Quang Hải, Hoàng Đức, Xuân Son nhiều khả năng vẫn đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch của HLV Kim Sang Sik. Điều khiến chiến lược gia người Hàn Quốc phải suy nghĩ nằm ở những vị trí còn lại.

HLV Kim Sang Sik vẫn chưa công bố danh sách tuyển Việt Nam

Sau một mùa giải kéo dài, phong độ, thể lực của các cầu thủ có nhiều biến động. Một số chơi ổn định từ đầu đến cuối, những cũng có vài cái tên chỉ thực sự bùng nổ ở giai đoạn quyết định, và ngược lại chẳng ít trường hợp sa sút đúng vào thời điểm quan trọng nhất.

Khoảng cách giữa nhiều ứng viên hiện không quá lớn. Chỉ một vài trận đấu cuối mùa cũng đủ tạo ra khác biệt trong đánh giá của BHL. Vì thế, việc dành thêm thời gian để rà soát phong độ, tình trạng thể lực và khả năng đáp ứng chiến thuật là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Một danh sách được công bố muộn vài ngày có thể khiến người hâm mộ phải chờ đợi thêm, nhưng với HLV trưởng Kim Sang Sik đó là khoảng thời gian quý giá để hạn chế tối đa những lựa chọn thiếu chính xác.

HLV Kim Sang Sik cần sự chính xác

ASEAN Cup 2026 là giải đấu mà tuyển Việt Nam bước vào với tư cách đương kim vô địch. Áp lực dành cho HLV Kim Sang Sik vì thế cũng lớn hơn rất nhiều. Mỗi lựa chọn nhân sự không chỉ ảnh hưởng đến sức mạnh đội nhà mà còn tác động đến sự chuẩn bị cho cả một chiến dịch dài hơi kế tiếp.

Vì cần đưa ra quyết định chính xác

Nếu công bố danh sách sớm nhưng bỏ sót một cầu thủ đang có phong độ tốt hoặc trao cơ hội cho một cái tên chưa thực sự sẵn sàng, những hệ lụy có thể xuất hiện khi giải đấu bắt đầu. Đó là điều mà bất kỳ HLV nào cũng muốn tránh, ông Kim Sang Sik cũng không ngoại lệ.

Sự thận trọng của HLV Kim Sang Sik vì thế có thể được xem là tín hiệu tích cực. Bởi cho thấy cánh cửa tuyển Việt Nam vẫn mở với những người xứng đáng nhất thay vì chỉ dựa vào danh tiếng hay những đánh giá từ quá khứ.

Người hâm mộ chắc chắn mong muốn sớm biết những gương mặt sẽ góp mặt trong đợt tập trung tới của tuyển Việt Nam. Nhưng điều đáng chờ đợi hơn không nằm ở thời điểm công bố, mà ở việc những cái tên xuất hiện trong danh sách ấy có thực sự là lựa chọn tốt nhất cho mục tiêu bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup hay không. Vậy nên, đôi khi chậm một bước lại là cách để đi đúng hướng hơn.