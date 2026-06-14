Dù Ninh Bình giành HCĐ LPBank V-League, nhưng đây là thành tích chưa đáp ứng sự kỳ vọng của người hâm mộ. Bản thân đội bóng cố đô Hoa Lư cũng thể hiện tham vọng rất lớn ở mùa giải năm nay, và họ đang đứng trước cơ hội đoạt Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26.

Trước trận chung kết, Ninh Bình vượt qua ứng cửa viên năng ký Thể Công Viettel. Trận thắng như một sự khẳng định Ninh Bình không ngại đối thủ nào trong hành trình chinh phục Cúp Quốc gia của đội bóng cố đô.

Ninh Bình tự tin đánh bại CATPHCM trong trận chung kết

Sở hữu đội hình với nhiều ngôi sao như Đặng Văn Lâm, Hoàng Đức, Đức Chiến, Tiến Anh, Friday... Ninh Bình càng trở nên đáng gờm khi có sự dẫn dắt của chiến lược gia tài ba Chu Đình Nghiêm. Ngoài ra, việc được thi đấu trên sân nhà cũng là một lợi thế rất lớn Ninh Bình.

Gặp CA TP.HCM không phải là trận đấu dễ dàng, đặc biệt với tính chất của một trận chung kết. Tuy nhiên, Ninh Bình hoàn toàn có thể đẩy cao đội hình, đánh phủ đầu đối thủ. Sức ép của đội chủ nhà tạo ra giúp họ có nhiều cơ hội để cụ thể thành bàn thắng.

Bên kia chiến tuyến, dù không được đánh giá cao bằng Ninh Bình nhưng CA TP.HCM lại có tâm lý thoải mái hơn. Việc đại diện phía Nam vừa thắng đậm trước Thép Xanh Nam Định ở bán kết là một lời cảnh báo tới đối thủ trong trận chung kết.

Trận chung kết Cúp Quốc gia giữa Ninh Bình vs CA TP.HCM lăn bóng vào lúc 18h ngày 14/6 trên SVĐ Ninh Bình.