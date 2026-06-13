Cuộc cạnh tranh khốc liệt

So với vài năm trước, tuyển Việt Nam hiện sở hữu chiều sâu lực lượng tốt hơn ở nhiều vị trí. Bên cạnh những gương mặt gần như chắc suất như Hoàng Đức, Quang Hải hay Xuân Son, cuộc cạnh tranh đang diễn ra quyết liệt ở phần còn lại của đội hình.

Ở hàng thủ, nhiều trung vệ đang có phong độ ổn định tại V-League. Hai biên cũng không thiếu lựa chọn khi những cầu thủ trẻ ngày càng trưởng thành và sẵn sàng cạnh tranh với các đàn anh.

Cuộc cạnh tranh vị trí ở tuyển Việt Nam đang được cho rất khốc liệt

Tuyến giữa thậm chí còn chật chội hơn khi nhiều tiền vệ đang duy trì phong độ cao trong màu áo CLB. Trên hàng công, sự xuất hiện của những nhân tố mới nhập tịch khiến cuộc đua giành vé lên tuyển trở nên khốc liệt và căng thẳng.

Đó là tín hiệu tích cực cho tuyển Việt Nam, nhưng đồng thời cũng tạo nên bài toán không đơn giản cho HLV Kim Sang Sik. Bởi trong bóng đá đỉnh cao, không phải lúc nào người bị loại cũng là người kém nhất mà đơn giản chỉ là “nạn nhân” của sự cạnh tranh quá khốc liệt với các đồng nghiệp cùng vị trí.

Danh sách dự ASEAN Cup luôn có giới hạn, và việc đưa ra lựa chọn chắc chắn khiến không ít người tiếc nuối cũng như tạo ra những luồng tranh luận khác nhau.

Nhưng chưa phải kết thúc

Tuy nhiên, được góp mặt trong danh sách tập trung cũng chưa phải là đích đến cuối cùng. ASEAN Cup là giải đấu kéo dài với mật độ thi đấu dày, đòi hỏi phải duy trì sự ổn định trong nhiều tuần liên tiếp.

HLV Kim Sang Sik từng nhiều lần cho thấy không quá đặt nặng danh tiếng hay đã từng khoác áo ĐTQG bao nhiêu năm mà là khả năng đáp ứng yêu cầu chiến thuật và tinh thần cống hiến cho tập thể. Bởi vậy, những cái tên được gọi lên lần này sẽ tiếp tục phải cạnh tranh trong từng buổi tập để giữ vị trí của mình.

Khiến HLV Kim Sang Sik khó nghĩ

Thực tế từ hành trình vô địch ASEAN Cup 2024 cho thấy thành công của tuyển Việt Nam không đến từ một vài cá nhân nổi bật, mà từ một tập thể biết hy sinh và hỗ trợ lẫn nhau. Đó cũng là lý do vì sao danh sách sắp được công bố chỉ là bước khởi đầu cho hành trình bảo vệ ngôi vương.

Người hâm mộ sẽ quan tâm tới những gương mặt xuất hiện trong bản danh sách của Kim Sang Sik. Nhưng ở một khía cạnh khác, những người không được gọi tên cũng đáng được nhắc đến.

Bởi khi tuyển Việt Nam có đủ chiều sâu để khiến việc lựa chọn trở nên khó khăn, đó mới là tín hiệu cho thấy bóng đá Việt Nam đang sở hữu nền tảng nhân sự tốt hơn trước.

Và có lẽ, vào lúc này, bài toán khó nhất của HLV Kim Sang Sik chắc chắn không phải là chọn ai cho ASEAN Cup, mà là phải loại cái tên nào trong bản danh sách dự kiến công bố vào ngày hôm nay (13/6).