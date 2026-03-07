Đà Nẵng hành quân tới sân Ninh Bình trong bối cảnh bị đánh giá thấp hơn nhiều về lực lượng lẫn phong độ. Tuy nhiên, hiệp một lại diễn ra đầy khó khăn và đen đủi với thầy trò HLV Lê Đức Tuấn khi họ buộc phải thay tới ba cầu thủ chỉ trong 28 phút đầu vì chấn thương.
Phút 20, Ninh Bình tận dụng cơ hội để mở tỷ số. Từ một pha tấn công bên cánh, Gustao đánh đầu đưa bóng chạm trung vệ Đức Anh đổi hướng bay vào lưới, khiến thủ môn Văn Toản không kịp phản ứng.
Sau bàn thua, Đà Nẵng dâng cao đội hình và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, thủ môn Văn Lâm của Ninh Bình thi đấu xuất sắc, liên tiếp cản phá các cú dứt điểm của Ribamar.
Sang hiệp hai, Đà Nẵng cuối cùng cũng tìm được bàn gỡ. Phút 70, Văn Long đi bóng vượt qua Marcelino rồi căng ngang thuận lợi để Ribamar dứt điểm chính xác san bằng tỷ số 1-1.
Những phút còn lại chứng kiến sự tỏa sáng của thủ môn Văn Toản khi anh từ chối nhiều cơ hội ngon ăn của Geovane và Friday. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1, khiến Ninh Bình kéo dài chuỗi bốn trận không thắng. Trong khi đó, Đà Nẵng tạm thời thoát khỏi vị trí cuối bảng.
Ghi bàn:
Ninh Bình: Gustavo Henrique (20')
Đà Nẵng: Ribamar (71')
Đội hình xuất phát Ninh Bình vs Đà Nẵng
Ninh Bình: Văn Lâm (1), Quang Nho (86), Marcelino (3), Ngọc Bảo (17), Thanh Thịnh (6), Tiến Anh, Đức Chiến (7), Hoàng Đức (28), Tiến Anh (66), Geovane (94), Gustavo Henrique (68).
Đà Nẵng: Văn Toản (89), Ngọc Sơn (27), Phi Long (95), Ngọc Hải (4), Phi Hoàng (21), Hồng Phúc (23), Pissano (19), Anh Tuấn (6), Ribamar (99), Văn Long (11), Nguyên Hoàng (28).
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Ninh Bình vẫn chưa biết mùi chiến thắng trong ngày tân HLV Vũ Tiến Thành ra mắt đội bóng Cố đô Hoa Lư.
90'+8
Thủ môn Văn Toản lại có cản phá xuất sắc trước cú đánh đầu cận thành của cầu thủ Ninh Bình.
90'+3
Vẫn chưa có thêm bàn thắng cho Ninh Bình
Thêm một cơ hội nữa dành cho Ninh Bình, đường chuyền thuận lợi cho Imoh Fred Friday. Ngoại binh của chủ nhà dứt điểm loại bỏ thủ môn Văn Toản nhưng Anh Tuấn lao về phá bóng ngay trên vạch vôi, trước khi đập cột dọc bật ra.
90'+
Hiệp hai có 6 phút bù giờ.
89'
Hoàng Đức suýt ghi tuyệt phẩm
Đón đường chuyền của Văn Thuận - cầu thủ U23 Việt Nam, đội trưởng Hoàng Đức tung cú sút từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi căng và chìm nhưng thiếu một chút chính xác.
85'
Thời gian càng trôi về cuối trận các cầu thủ Ninh Bình càng cho thấy sự sốt ruột và bế tắc trước quyết tâm của đội khách Đà Nẵng.
81'
Cơ hội dành cho Ninh Bình, thủ môn Văn Toản lao ra cản phá, pha đá bồi của Geovane bị cầu thủ Đà Nẵng phá bóng ngay trên vạch vôi.
71'
Ribamar gỡ hòa 1-1 cho Đà Nẵng
Hàng thủ của Ninh Bình bị đánh bại, và Ribamar là người đón đường chuyền ra của Văn Long rồi dứt điểm cận thành hạ gục thủ thành Văn Lâm.
58'
Văn Toản - cựu thủ môn U23 Việt Nam có hai pha cản phá xuất sắc liên tiếp trước những cú đánh đầu tiên tiếp của Geovane và Gustavo Henrique.
52'
Những phút đầu hiệp hai Ninh Bình cho thấy quyết tâm tìm kiếm thêm bàn thắng. Bên kia chiến tuyến, Đà Nẵng cũng không giếm mục tiêu kiếm điểm tại Ninh Bình Arena.
Hiệp 2
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía chủ nhà Ninh Bình.
40'
Dẫn trước với tỷ số 1-0, các học trò của tân HLV Vũ Tiến Thành chủ động giảm nhịp độ trận đấu, chơi chậm và chắc chắn bên phần sân nhà. Cũng bởi vậy mà đội bóng sông Hàn có được nhiều hơn những pha hãm thành.
30'
Thêm một cơ hội dành cho Đà Nẵng, lần này người kết thúc vẫn là Ribamar và người chiến thắng trong pha cản phá không ai khác ngoài Văn Lâm.
24'
Văn Lâm cứu thua cho Ninh Bình
Cũng là một quả tạt từ cánh phải vào, Ribamar băng lên tốc độ và đánh đầu dũng mãnh đưa bóng đúng vào vị trí mà Văn Lâm chọn sẵn. Cú đá bồi sau đó của cầu thủ Đà Nẵng ở rìa vòng cấm vẫn không thắng được cựu thủ thành của CLB Bình Định.
20'
Gustavo Henrique mở tỷ số cho Ninh Bình
Đón quả tạt từ cánh phải vào của Trương Tiến Anh để chân sút Gustavo Henrique đánh đầu về góc gần đánh bại thủ môn Văn Toản, mở tỷ số cho Ninh Bình.
12'
Hoàng Đức chớp cơ hội ngả người móc bóng trong thế quay lưng về phía khung thành Đà Nẵng nhưng trái bóng đập vào mặt Đỗ Phi Long.
6'
Hai đội nhập cuộc khá thận trọng dù đều bày tỏ quyết tâm trước trận đấu, đặc biệt là chủ nhà Ninh Bình sau chuỗi trận bết bát. Hơn thế, nay là trận đấu ra mắt của tân HLV Vũ Tiến Thành.
18h00
Trọng tài chính Trần Thế Anh thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
17h55
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
Đội hình xuất phát của Ninh Bình vs Đà Nẵng
Nhận định trước trận
Ninh Bình là một trong những CLB hoạt động tích cực nhất trên thị trường chuyển nhượng mùa giải 2025/26. Tuy nhiên, những bản hợp đồng ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa lại chưa giúp đội bóng cố đô duy trì phong độ ấn tượng như giai đoạn đầu.
Thất bại trước CAHN không chỉ chấm dứt chuỗi 36 trận bất bại của Ninh Bình trong các giải quốc nội mà còn mở ra chuỗi ba trận thua liên tiếp kể từ đầu năm 2026. Từ vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng, đội bóng này đã tụt xuống thứ ba và kém đội đầu bảng tới 8 điểm.
Trước tình hình đó, Ninh Bình quyết định chia tay HLV Gerard Albadalejo. Ông Vũ Tiến Thành được giao nhiệm vụ tạm quyền với kỳ vọng mang lại luồng sinh khí mới cho đội bóng. Lợi thế của Ninh Bình ở vòng đấu tới là được chơi trên sân nhà, nơi họ chỉ thua một trận trong hai năm qua. Bên cạnh đó, đối thủ của họ là Đà Nẵng – đội đang đứng cuối bảng.
Dù vừa có chiến thắng 2-0 trước PVF-CAND để nuôi hy vọng trụ hạng, Đà Nẵng vẫn bị đánh giá thấp hơn. Trước một Ninh Bình khát khao trở lại cuộc đua vô địch, chuyến làm khách này hứa hẹn nhiều thử thách với thầy trò HLV Lê Đức Tuấn.