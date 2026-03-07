Đà Nẵng hành quân tới sân Ninh Bình trong bối cảnh bị đánh giá thấp hơn nhiều về lực lượng lẫn phong độ. Tuy nhiên, hiệp một lại diễn ra đầy khó khăn và đen đủi với thầy trò HLV Lê Đức Tuấn khi họ buộc phải thay tới ba cầu thủ chỉ trong 28 phút đầu vì chấn thương.

Phút 20, Ninh Bình tận dụng cơ hội để mở tỷ số. Từ một pha tấn công bên cánh, Gustao đánh đầu đưa bóng chạm trung vệ Đức Anh đổi hướng bay vào lưới, khiến thủ môn Văn Toản không kịp phản ứng.

Nỗi buồn của Hoàng Đức khi chưa thể giúp Ninh Bình tìm lại niềm vui chiến thắng - Ảnh: Cao Oanh

Sau bàn thua, Đà Nẵng dâng cao đội hình và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, thủ môn Văn Lâm của Ninh Bình thi đấu xuất sắc, liên tiếp cản phá các cú dứt điểm của Ribamar.

Sang hiệp hai, Đà Nẵng cuối cùng cũng tìm được bàn gỡ. Phút 70, Văn Long đi bóng vượt qua Marcelino rồi căng ngang thuận lợi để Ribamar dứt điểm chính xác san bằng tỷ số 1-1.

Những phút còn lại chứng kiến sự tỏa sáng của thủ môn Văn Toản khi anh từ chối nhiều cơ hội ngon ăn của Geovane và Friday. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1, khiến Ninh Bình kéo dài chuỗi bốn trận không thắng. Trong khi đó, Đà Nẵng tạm thời thoát khỏi vị trí cuối bảng.

Ghi bàn:

Ninh Bình: Gustavo Henrique (20')

Đà Nẵng: Ribamar (71')

Đội hình xuất phát Ninh Bình vs Đà Nẵng

Ninh Bình: Văn Lâm (1), Quang Nho (86), Marcelino (3), Ngọc Bảo (17), Thanh Thịnh (6), Tiến Anh, Đức Chiến (7), Hoàng Đức (28), Tiến Anh (66), Geovane (94), Gustavo Henrique (68).

Đà Nẵng: Văn Toản (89), Ngọc Sơn (27), Phi Long (95), Ngọc Hải (4), Phi Hoàng (21), Hồng Phúc (23), Pissano (19), Anh Tuấn (6), Ribamar (99), Văn Long (11), Nguyên Hoàng (28).