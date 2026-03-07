Trực tiếp bóng đá Ninh Bình vs Đà Nẵng: Thay tướng chờ đổi vận Trực tiếp bóng đá Ninh Bình vs Đà Nẵng, thuộc khuôn khổ vòng 15 LPBank V-League 2025/26, sân Ninh Bình Arena, 18h hôm nay (7/3).

Trận đấu trên sân Pleiku diễn ra sôi nổi ngay từ những phút đầu khi HAGL chủ động dâng cao đội hình tấn công. Phút thứ 6, Thanh Nhân có cơ hội đối mặt thủ môn Patrik Lê Giang nhưng cú dứt điểm ở góc hẹp chưa đủ hiểm để mang về bàn mở tỷ số. Đội chủ nhà sau đó tiếp tục gây sức ép với nhiều pha treo bóng bổng, khiến hàng thủ CA TP.HCM phải làm việc vất vả.

Khoa Ngô (giữa) ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu - Ảnh: M.A

Phía đội khách cũng có lời đáp trả đáng chú ý. Phút 25, từ quả tạt chuẩn xác của Đức Huy, Tiến Linh bật cao đánh đầu cận thành, buộc thủ môn Trung Kiên phải trổ tài cứu thua xuất sắc. Hai đội tạo thêm một vài cơ hội nhưng đều thiếu chính xác ở khâu dứt điểm.

Bước ngoặt đến ở phút 45 khi Markillos căng ngang thuận lợi để Khoa Ngô băng vào đệm bóng cận thành mở tỷ số cho CA TPHCM. Sang hiệp hai, HAGL gia tăng sức ép nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đội khách. Chung cuộc, CA TPHCM giành chiến thắng 1-0.

Ghi bàn:

CA TPHCM: Khoa Ngô (45')

Đội hình xuất phát HAGL vs CA TPHCM

HAGL: Trung Kiên, Quang Kiệt, Fiho Jairo, Du Học, Phước Bảo, Thanh Sơn, Thanh Nhân, Silva, Ngọc Lâm, Vĩnh Nguyên, Batista.

CA TPHCM: Lê Giang, Matheus, Khoa Ngô, Quang Hùng, Quốc Cường, Việt Hoàng, Endrick, Đức Phú, Ngọc Hà, Tiến Linh, Williams.