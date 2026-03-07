Trận đấu trên sân Pleiku diễn ra sôi nổi ngay từ những phút đầu khi HAGL chủ động dâng cao đội hình tấn công. Phút thứ 6, Thanh Nhân có cơ hội đối mặt thủ môn Patrik Lê Giang nhưng cú dứt điểm ở góc hẹp chưa đủ hiểm để mang về bàn mở tỷ số. Đội chủ nhà sau đó tiếp tục gây sức ép với nhiều pha treo bóng bổng, khiến hàng thủ CA TP.HCM phải làm việc vất vả.
Phía đội khách cũng có lời đáp trả đáng chú ý. Phút 25, từ quả tạt chuẩn xác của Đức Huy, Tiến Linh bật cao đánh đầu cận thành, buộc thủ môn Trung Kiên phải trổ tài cứu thua xuất sắc. Hai đội tạo thêm một vài cơ hội nhưng đều thiếu chính xác ở khâu dứt điểm.
Bước ngoặt đến ở phút 45 khi Markillos căng ngang thuận lợi để Khoa Ngô băng vào đệm bóng cận thành mở tỷ số cho CA TPHCM. Sang hiệp hai, HAGL gia tăng sức ép nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đội khách. Chung cuộc, CA TPHCM giành chiến thắng 1-0.
Ghi bàn:
CA TPHCM: Khoa Ngô (45')
Đội hình xuất phát HAGL vs CA TPHCM
HAGL: Trung Kiên, Quang Kiệt, Fiho Jairo, Du Học, Phước Bảo, Thanh Sơn, Thanh Nhân, Silva, Ngọc Lâm, Vĩnh Nguyên, Batista.
CA TPHCM: Lê Giang, Matheus, Khoa Ngô, Quang Hùng, Quốc Cường, Việt Hoàng, Endrick, Đức Phú, Ngọc Hà, Tiến Linh, Williams.
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng tối thiểu 1-0 dành cho CA TPHCM ngay trên sân của HAGL.
90'
Hiệp hai có 7 phút bù giờ.
85'
Đội chủ sân Pleiku vẫn hoàn toàn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của CA TPHCM.
70'
Đội bóng của bầu Đức nỗ lực gây sức ép để tìm kiếm cơ hội ghi bàn quân bình tỷ số nhưng chưa thể xuyên phá hàng thủ CA TPHCM.
62'
Khung thành của CA TPHCM chao đảo sau pha bóng lộn xộn trong vòng cấm của đội khách.
56'
Trọng tài Hoàng Ngọc Hà trực tiếp xem lại màn hình VAR sau pha tranh chấp trong vòng cấm CA TPHCM, tuy nhiên không có phạt đền cho HAGL.
Hiệp 2
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía đội khách CA TPHCM.
45'
Khoa Ngô mở tỷ số cho TPHCM
Đón bóng từ cánh phải, Makrillos Peter tạt chìm đi xuyên qua nhiều đôi chân của hàng thủ HAGL để Khoa Ngô thoát xuống dễ dàng đệm bóng cận thành khiến Trung Kiên không thể phả xạ.
38'
Trung Kiên lại cứu thua cho HAGL
Pha tấn công từ cánh phải vào của CA TPHCM "xé toang" hàng thủ HAGL, Makrillos Peter xử lý khéo léo rồi dứt điểm chéo góc nhưng vẫn không đánh bại được Trung Kiên.
35'
Hai đội vẫn chơi ăn miếng trả miếng, với sự nhỉnh hơn về thế trận của đội bóng phố Núi.
25'
Lê Giang gọi, Kiên Trung trả lời
Đón quả tạt từ cánh phải vào của Đức Huy - tiền vệ vừa tổ chức lễ ăn hỏi với MC Mù Tạt Nguyễn Huyền Trang, để Tiến Linh đánh đầu cận thành nhưng thủ thành Kiên Trung cản phá xuất sắc.
23'
Các học trò của HLV Lê Huỳnh Đức có những pha đáp trả về phía khung thành của Trung Kiên. Võ Minh Trọng vừa tìm kiếm vận may từ cú sút xa đưa bóng đi hơi cao so với khung thành chủ nhà.
14'
Thêm một pha sóng gió nữa mà các cầu thủ HAGL tạo ra về phía khung thành đội khách, xuất phát từ pha đá phạt góc.
7'
Lê Giang lại cản phá xuất sắc cho CA TPHCM từ cú đánh đầu cực hiểm hóc của Batista đưa bóng về góc thấp.
5'
HAGL có cơ hội hết sức ngon ăn để mở tỷ số sớm nhưng Thanh Nhân không đánh bại được thủ thành Patrik Lê Giang trong pha đối mặt.
2'
Cả hai đội đều thể hiện quyết tâm khi nhập cuộc, tuy nhiên lối chơi va chạm của CA TPHCM khiến những phút đầu khá vụn.
17h00
Trọng tài chính Hoàng Ngọc Hà thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
16h55
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
Nhận định trước trận
HAGL vừa nhận thất bại 1-3 trước CAHN ở vòng 14 V.League 2025/26, kết quả khiến đội bóng phố Núi rơi xuống vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng với 14 điểm. Thất bại này đẩy thầy trò HLV Lê Quang Trãi trở lại cuộc đua trụ hạng sau vài vòng đấu tạm thời thoát khỏi nhóm nguy hiểm. Vì vậy, khi trở về sân Pleiku ở vòng đấu tới, mục tiêu của HAGL không gì khác ngoài việc giành trọn 3 điểm để cải thiện vị trí.
Tuy nhiên, nhiệm vụ này không hề đơn giản khi đối thủ của họ là CA TP.HCM – đội bóng sở hữu lực lượng được đánh giá nhỉnh hơn. Dù vậy, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức cũng đang chịu áp lực lớn sau hai thất bại liên tiếp trước Thanh Hóa và Becamex TP.HCM, khiến họ tụt xuống vị trí thứ 6 với 20 điểm.
Điểm yếu lớn nhất của CA TP.HCM thời gian qua nằm ở khả năng dứt điểm. Dù thường xuyên tạo ra thế trận lấn lướt, các chân sút của họ lại phung phí nhiều cơ hội và phải trả giá bằng những thất bại đáng tiếc.
Trong bối cảnh đó, lợi thế sân nhà có thể trở thành điểm tựa cho HAGL. Nếu tận dụng tốt sự thiếu sắc bén của hàng công đội khách, đội bóng phố Núi hoàn toàn có thể hy vọng tạo nên bất ngờ.