Thanh Hóa tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 15 V-League 2025/26 trong trận đấu căng thẳng và giàu kịch tính. Ngay từ đầu trận, biến cố đã xảy ra khi trung vệ Văn Hạnh của đội khách va chạm mạnh với Ngọc Mỹ và phải rời sân sớm vì chấn thương.

Phút 19, Thanh Hóa tưởng như có cơ hội vàng mở tỷ số khi Rimario ngã trong vòng cấm sau tác động của Tấn Tài. Tuy nhiên sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định tiền đạo đội chủ nhà đã việt vị trước đó nên không có phạt đền.

Thanh Hóa trắng tay trên sân nhà - Ảnh: VPF

Phần còn lại của hiệp một diễn ra khá giằng co. Hai đội liên tục tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân nhưng đều thiếu chính xác ở những pha dứt điểm cuối cùng.

Sang hiệp hai, thế trận vẫn cân bằng. Phút 64, Hà Tĩnh suýt tạo nên siêu phẩm khi Trọng Hoàng tung cú sút xa đẹp mắt, tiếc rằng bóng lại dội xà ngang. Đội khách sau đó tiếp tục tạo thêm vài cơ hội nguy hiểm nhưng vẫn không thể tận dụng.

Khi trận đấu tưởng chừng khép lại với tỷ số hòa, bất ngờ xảy ra ở phút bù giờ. Từ tình huống tạt bóng chuẩn xác, Helerson băng vào đánh đầu dũng mãnh ghi bàn quyết định, giúp Hà Tĩnh giành chiến thắng 1-0 ngay trên sân Thanh Hóa.

Ghi bàn: Helerson 90+3'

Đội hình xuất phát

Thanh Hóa: Eeli Niê, Minh Đoàn, Văn Lợi, Đình Huyên, Ngọc Hà, Abdurakhmanov, Văn Tùng, Trùm Tỉnh, Ngọc Mỹ, Ngọc Tân, Rimario

Hà Tĩnh: Thanh Tùng, Văn Hạnh, Onoja, Đức Việt, Duy Thường, Trọng Hoàng, Helerson, Lê Viktor, Viết Triều, Sỹ Hoàng, Atshimene.