Video highlights Ninh Bình 4-3 HAGL:
Xem LPBank V.League 1 2026/27 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn
Ninh Bình mở tỷ số ngay phút thứ 2 nhờ công Hoàng Đức, nhưng Thanh Nhân nhanh chóng gỡ hòa 1-1 cho HAGL. Phút 19, đội chủ nhà chịu bất lợi khi Lucas Turci nhận thẻ đỏ.
Tận dụng lợi thế hơn người, HAGL vượt lên dẫn 2-1 nhờ bàn thắng của Luann Augusto ở phút 31. Tuy nhiên, Quốc Việt kịp gỡ hòa 2-2 trước giờ nghỉ từ pha kiến tạo đáp lễ của Hoàng Đức.
Sang hiệp hai, Ninh Bình bất ngờ nâng tỷ số lên 3-2 ở phút 71, trước khi HAGL quân bình 3-3 chỉ 5 phút sau.
Phút 81, Phước Bảo nhận thẻ đỏ, khiến HAGL mất lợi thế quân số. Đến phút 90, Hoàng Đức đá phạt tinh quái để Lê Phát ghi bàn quyết định, ấn định chiến thắng kịch tính 4-3 cho Ninh Bình sau màn rượt đuổi nghẹt thở.
Ghi bàn:
Ninh Bình: Hoàng Đức (2'), Quốc Việt (40'), Lucao (71'), Lê Phát (90')
HAGL: Thanh Nhân (4'), Luaan Augusto (31')
Thẻ đỏ: Phước Bảo (81')
Đội hình xuất phát:
Ninh Bình: Đặng Văn Lâm, Hoàng Thái Bình, Imoh Fred Friday, Nguyễn Đức Chiến, Trương Tiến Anh, Phạm Gia Hưng, Nguyễn Hoàng Đức, Martins De Resende Romeu, Trương Tiến Anh, Lucas Henrique Turci, Nguyễn Quốc Việt
HAGL: Trần Trung Kiên, Hà Châu Phi, Nguyễn Quốc Quang Huy, Basilio Da Silva Julio Cesar, Trần Thanh Sơn, Nguyễn Thanh Nhân, Jacintho Ferreira Matheus Lucas, Luann Augusto Xavier Boy, Trần Gia Bảo, Hoàng Vĩnh Nguyên, Robson Alves Reis
90'+4
Trận đấu kết thúc với chiến thắng siêu kịch tính 4-3 dành cho chủ nhà Ninh Bình trước HAGL.
90'
Lê Phát nâng tỷ số lên 4-3 cho Ninh Bình
Hoàng Đức đá phạt tinh quái, anh bấm bóng vào vòng cấm để cầu thủ vào sân thay người Lê Phát xuất hiện trong vòng cấm rồi dứt điểm chìm đánh bại thủ môn Trung Kiên trong pha đối mặt.
84'
Ninh Bình được hưởng quả phạt trực tiếp, ở với góc sút chính giữa khung thành HAGL. Tiền đạo Lucao thực hiện cú đá đưa bóng đi xuyên qua hàng rào nhưng thủ môn Trung Kiên cản phá chịu phạt góc.
76'
Cầu thủ Ninh Bình phản lưới nhà
hỉ ít phút sau khi bị thủng bàn thứ ba, cầu thủ HAGL đột phá từ cánh phải rồi căng ngang. Trong nỗ lực phòng ngự, cầu thủ Ninh Bình vô tình phá bóng về lưới nhà.
63'
HAGL được chơi hơn người nhưng đội khách chưa thể ghi bàn bàn vượt lên, trong khi đội sân Ninh Bình Arena cũng không chấp nhận chia điểm.
54'
Gia Bảo đột phá rồi thực hiện cú sút bằng chân trái, bóng đi căng đánh bại thủ môn Văn Lâm nhưng cột dọc cứu thua cho Ninh Bình FC.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
45'+4
Hiệp một khép lại với tỷ số hòa 2-2.
45'+1
Thủ môn Văn Lâm bay người cản phá xuất sắc cú sút xa của cầu thủ HAGL.
39'
Quốc Việt gỡ hòa 2-2 cho Ninh Bình
Hoàng Đức đáp lễ đàn em khi có đường chuyền từ cánh trái vào để Quốc Việt thực hiện cú sút căng và đẹp mắt ở ngoài vòng cấm khiến Trung Kiên hoàn toàn bó tay. Quốc Việt không ăn mừng khi bàn vào lưới đội bóng cũ.
31'
HAGL nâng tỷ số lên 2-1
HAGL cụ thể hóa lợi thế hơn người khi Luaan Augusto xâm nhập vòng cấm dứt điểm chéo góc đánh bại thủ môn Đặng Văn Lâm lần thứ hai.
27'
Sau quãng thời gian đầu sôi động, những phút vừa qua diễn ra với thế trận chặt chẽ hơn, ít cơ hội hơn.
19'
Ninh Bình bị thẻ đỏ
HAGL tổ chức phản công nhanh, Luaan Augusto thực hiện pha chọc khe tinh tế cho Matheu Lucas băng lên. Lucas Turci trong tình huống lao về phòng ngự có tác động khiến tiền đạo mang áo số 9 của HAGL bị ngã. Trọng tài Bùi Trung Dũng lập tức rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu đối với trung vệ của Ninh Bình. VAR vào cuộc nhưng quyết định không thay đổi.
11'
Trận đấu tiếp tục sôi động sau khi cả bên sớm ghi bàn trong những phút đầu trận đấu, các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm là những người chủ động tấn công.
4'
Thanh Nhân gỡ hòa 1-1 cho HAGL
Chưa đầy hai phút sau khi bị thủng lưới, HAGL có bàn gỡ hòa 1-1. Thanh Nhân nhận đường chọc khe tinh tế của đồng đội, anh băng lên dứt điểm về góc xa đánh bại thủ môn Văn Lâm trong pha đối mặt.
2'
Hoàng Đức mở tỷ số ngay phút thứ 2
Ngay trong đợt tấn công đầu tiên của Ninh Bình, Quốc Việt băng lên bên cánh trái rồi căng ngang như "dọn cỗ" để tiền vệ đội trưởng Hoàng Đức thoải mái dứt điểm tung lưới thủ thành Trung Kiên.
18h00
Trọng tài chính Bùi Trung Dũng thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
17h54
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
17h30
17h00
Ninh Bình tiếp HAGL ở vòng 4 V-League 2026/27 với mục tiêu giành chiến thắng để bám đuổi nhóm đầu. Đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm bất bại sau 3 vòng, giành 7 điểm, ghi 7 bàn.
Lợi thế sân nhà cùng sự trở lại của Hoàng Đức giúp Ninh Bình được đánh giá cao hơn.
Trong khi đó, HAGL vừa giải tỏa áp lực bằng chiến thắng 3-0 trước Đà Nẵng, sau 2 thất bại liên tiếp. Việc cả 3 ngoại binh cùng ghi bàn mang đến hy vọng cho đội khách.
Dù vậy, HAGL cần cải thiện sự chắc chắn trong phòng ngự nếu muốn có điểm trước hàng công nhiều phương án của đội bóng cố đô. Một nhiệm vụ nan giải.