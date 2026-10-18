Video highlights Ninh Bình 4-3 HAGL:

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Ninh Bình mở tỷ số ngay phút thứ 2 nhờ công Hoàng Đức, nhưng Thanh Nhân nhanh chóng gỡ hòa 1-1 cho HAGL. Phút 19, đội chủ nhà chịu bất lợi khi Lucas Turci nhận thẻ đỏ.

Hoàng Đức tỏa sáng rực rỡ cùng Quốc Việt - Ảnh: Cao Oanh

Tận dụng lợi thế hơn người, HAGL vượt lên dẫn 2-1 nhờ bàn thắng của Luann Augusto ở phút 31. Tuy nhiên, Quốc Việt kịp gỡ hòa 2-2 trước giờ nghỉ từ pha kiến tạo đáp lễ của Hoàng Đức.

Sang hiệp hai, Ninh Bình bất ngờ nâng tỷ số lên 3-2 ở phút 71, trước khi HAGL quân bình 3-3 chỉ 5 phút sau.

Phút 81, Phước Bảo nhận thẻ đỏ, khiến HAGL mất lợi thế quân số. Đến phút 90, Hoàng Đức đá phạt tinh quái để Lê Phát ghi bàn quyết định, ấn định chiến thắng kịch tính 4-3 cho Ninh Bình sau màn rượt đuổi nghẹt thở.

Ghi bàn:

Ninh Bình: Hoàng Đức (2'), Quốc Việt (40'), Lucao (71'), Lê Phát (90')

HAGL: Thanh Nhân (4'), Luaan Augusto (31')

Thẻ đỏ: Phước Bảo (81')

Đội hình xuất phát:

Ninh Bình: Đặng Văn Lâm, Hoàng Thái Bình, Imoh Fred Friday, Nguyễn Đức Chiến, Trương Tiến Anh, Phạm Gia Hưng, Nguyễn Hoàng Đức, Martins De Resende Romeu, Trương Tiến Anh, Lucas Henrique Turci, Nguyễn Quốc Việt

HAGL: Trần Trung Kiên, Hà Châu Phi, Nguyễn Quốc Quang Huy, Basilio Da Silva Julio Cesar, Trần Thanh Sơn, Nguyễn Thanh Nhân, Jacintho Ferreira Matheus Lucas, Luann Augusto Xavier Boy, Trần Gia Bảo, Hoàng Vĩnh Nguyên, Robson Alves Reis