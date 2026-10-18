Phút 86 trong trận đấu giữa Thanh Hoá vs Thép Xanh Nam Định tại vòng 4 LPBank V-League 2026/27, từ đường căng ngang của đồng đội, Tuấn Hải đệm bóng vào lưới trống, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng thành Nam.

Bàn thắng được thực hiện dễ dàng, nhưng rất đáng giá với Thép Xanh Nam Định và cá nhân tiền đạo Phạm Tuấn Hải. Kể từ khi chia tay Hà Nội FC khoác áo đội bóng mới, đây là pha lập công đầu tiên của anh ở đấu trường V-League mùa này.

"Tôi cảm thấy rất là vui vì đội bóng giành chiến thắng. Thật sự khi thi đấu trên sân của Thanh Hóa vô cùng khó khăn, nhưng toàn đội làm tốt và giành 3 điểm.

Bàn thắng này giúp tôi tự tin hơn. Những vòng đấu trước tôi cũng có cơ hội nhưng chưa thể ghi bàn được, nên đây chính là động lực lớn để mình tiếp tục thi đấu tốt hơn", Tuấn Hải chia sẻ.

Tuấn Hải ghi bàn đầu tiên ở V-League. Ảnh: T.L

Khi được hỏi về mục tiêu mùa giải năm nay, Tuấn Hải cho biết mình cùng CLB Thép Xanh Nam Định giải quyết tốt từng trận đấu một. Tất cả các cầu thủ xác định mỗi trận đấu đều mang tính chất rất quan trọng.

Bàn thắng vào lưới Thanh Hóa không chỉ đưa Thép Xanh Nam Định giành trọn 3 điểm sân khách để cải thiện thứ hạng, mà còn giúp Tuấn Hải có cơ hội trở lại tuyển Việt Nam.

Sau hai ASEAN Cup và FIFA ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang Sik liên tiếp đón nhận những tin không vui từ tình hình chấn thương của các cầu thủ trụ cột. Đáng chú ý, chiến lược gia người Hàn Quốc hiện mất cả 3 cầu thủ nhập tịch là Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc vì chấn thương.

HLV Kim Sang Sik đang rất "khát" tiền đạo giỏi.

Việc Tuấn Hải "mở tài khoản" ở V-League chưa khẳng định được điều gì, nhưng rõ ràng là tín hiệu tốt, trong bối cảnh HLV Kim Sang Sik đang tìm kiếm những "họng pháo" cho tuyển Việt Nam.

"Tôi luôn mong muốn được khoác áo đội tuyển quốc gia, vì đây là niềm vinh dự mà bất kỳ cầu thủ nào cũng mơ ước. Tôi sẵn sàng, và nếu có cơ hội, mình sẽ thể hiện những gì tốt nhất trong màu áo đội tuyển", Tuấn Hải cho biết.

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam hội quân ngày 9/11, sau khi vòng 7 V-League 2026/27 kết thúc. Trong đợt tập trung vào tháng 11 tới, thầy trò HLV Kim Sang Sik có 2 trận giao hữu gặp Đài Loan (TQ) ở trận ra quân ngày 11/11, gặp Kyrgyzstan ở lượt trận cuối ngày 15/11, trên SVĐ Thiên Trường (Ninh Bình).