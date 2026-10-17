U23 Việt Nam chạm trán đại kình địch Thái Lan ở trận mở màn giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026, nơi đội vô địch nhận thưởng 100.000 USD.

U23 Việt Nam chuẩn bị bước vào giải giao hữu quốc tế U23 Gia Lai VTV Cup 2026, diễn ra trong tháng 11 với sự góp mặt của bốn đội tuyển gồm Việt Nam, Thái Lan, Qatar và Singapore.

U23 Việt Nam sắp chạm trán U23 Thái Lan - Ảnh: VFF

Đáng chú ý, U23 Việt Nam sẽ đối đầu đại kình địch U23 Thái Lan ngay trận khai mạc lúc 19h ngày 10/11. Đây được xem là màn so tài đáng chờ đợi khi hai nền bóng đá luôn cạnh tranh quyết liệt tại khu vực Đông Nam Á.

Sau cuộc chạm trán đội bóng xứ Chùa vàng, U23 Việt Nam lần lượt gặp U23 Singapore lúc 19h ngày 12/11 và U23 Qatar lúc 19h ngày 14/11.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam dự kiến hội quân từ ngày 8/11. Giải đấu là dịp để ban huấn luyện kiểm tra lực lượng, thử nghiệm chiến thuật và tích lũy kinh nghiệm, hướng tới vòng loại U23 châu Á 2028.

Đội vô địch U23 quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026 sẽ nhận 100.000 USD tiền thưởng, tương đương khoảng 2,6 tỷ đồng. Đội á quân nhận 40.000 USD, còn đội hạng ba nhận 20.000 USD.