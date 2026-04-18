Ninh Bình tận dụng tốt lợi thế sân nhà khi dồn ép PVF-CAND ngay từ những phút đầu. Sức ép liên tục khiến hàng thủ đội khách chao đảo, buộc Lý Đức nhiều lần phải cứu thua.

Sau những cơ hội bị bỏ lỡ, đội chủ nhà đã cụ thể hóa ưu thế ở phút 35 khi Gia Hưng dứt điểm tinh tế mở tỷ số. Chỉ ba phút sau, Trần Thành Trung cứa lòng đẹp mắt nhân đôi cách biệt.

Văn Thuận liên tục ghi bàn cho Ninh Bình - Ảnh: Cao Oanh

Sang hiệp hai, Ninh Bình vẫn duy trì thế trận lấn lướt. Phút 61, Lê Văn Thuận dễ dàng đệm bóng vào lưới trống sau đường kiến tạo của Fred Friday, ấn định chiến thắng 3-0. Trước đó, PVF-CAND cũng có vài cơ hội đáng chú ý nhưng không thể tận dụng.

Chiến thắng thuyết phục giúp Ninh Bình củng cố vị trí trong nhóm đầu, trong khi PVF-CAND tiếp tục đối mặt áp lực lớn trong cuộc đua trụ hạng.

Ghi bàn:

Ninh Bình: Gia Hưng (35'), Thành Trung (38'), Văn Thuận (61')

Đội hình xuất phát Ninh Bình vs PVF-CAND

Ninh Bình: Văn Lâm (1), Đức Chiến (7), Patrick Marcelino (3), Thanh Thịnh (6), Tiến Anh (66), Quang Nho (86), Thành Trung (8), Trọng Long (29), Gia Hưng (18), Geovane (94), Quốc Việt (99).

PVF-CAND: Minh Long (33), Anh Quân (20), Lý Đức (16), Lucas Turci (96), Văn Chưởng (31), Bá Đạt (17), Thái Quý (74), Xuân Bắc (9), Anh Tuấn (36), Thanh Nhàn (11), Mpande (10).