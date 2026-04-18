Ninh Bình tận dụng tốt lợi thế sân nhà khi dồn ép PVF-CAND ngay từ những phút đầu. Sức ép liên tục khiến hàng thủ đội khách chao đảo, buộc Lý Đức nhiều lần phải cứu thua.
Sau những cơ hội bị bỏ lỡ, đội chủ nhà đã cụ thể hóa ưu thế ở phút 35 khi Gia Hưng dứt điểm tinh tế mở tỷ số. Chỉ ba phút sau, Trần Thành Trung cứa lòng đẹp mắt nhân đôi cách biệt.
Sang hiệp hai, Ninh Bình vẫn duy trì thế trận lấn lướt. Phút 61, Lê Văn Thuận dễ dàng đệm bóng vào lưới trống sau đường kiến tạo của Fred Friday, ấn định chiến thắng 3-0. Trước đó, PVF-CAND cũng có vài cơ hội đáng chú ý nhưng không thể tận dụng.
Chiến thắng thuyết phục giúp Ninh Bình củng cố vị trí trong nhóm đầu, trong khi PVF-CAND tiếp tục đối mặt áp lực lớn trong cuộc đua trụ hạng.
Ghi bàn:
Ninh Bình: Gia Hưng (35'), Thành Trung (38'), Văn Thuận (61')
Đội hình xuất phát Ninh Bình vs PVF-CAND
Ninh Bình: Văn Lâm (1), Đức Chiến (7), Patrick Marcelino (3), Thanh Thịnh (6), Tiến Anh (66), Quang Nho (86), Thành Trung (8), Trọng Long (29), Gia Hưng (18), Geovane (94), Quốc Việt (99).
PVF-CAND: Minh Long (33), Anh Quân (20), Lý Đức (16), Lucas Turci (96), Văn Chưởng (31), Bá Đạt (17), Thái Quý (74), Xuân Bắc (9), Anh Tuấn (36), Thanh Nhàn (11), Mpande (10).
90'+5
Trận đấu kết thúc với chiến thắng 3-0 dành cho Ninh Bình trước PVF-CAND.
86'
Thời gian càng về cuối trận cơ hội có điểm dành cho PVF-CAND càng mong manh.
75'
Các cầu thủ PVF-CAND vẫn đang gặp vô vàn khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng danh dự khi mà Thanh Nhàn, Quốc Việt, Anh Quân và các đồng đội chưa thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.
61'
Văn Thuận nâng tỷ số lên 3-0 cho Ninh Bình
Pha phối hợp của bộ đôi mới vào sân bên phía Ninh Bình, Imoh Fred Friday đột phá từ cánh trái rồi căng ngang để Văn Thuận băng lên tốc độ rồi đệm bóng cận thành chính xác, nâng tỷ số lên 3-0. Đây là trận đấu thứ ba liên tiếp cầu thủ U23 Việt Nam ghi bàn, và đều vào sân từ ghế dự bị.
59'
CĐV Ninh Bình thót tim
Khung thành của Ninh Bình rung chuyển sau khi Thái Bá Đạt thoát xuống dứt điểm đưa bóng đi căng như kẻ chỉ, Văn Lâm bị đánh bại nhưng cột dọc đã cứu thua cho chủ nhà.
Ngay sau đó Võ Anh Quân sút tung nóc lưới Ninh Bình nhưng trọng tài biên căng cờ báo việt vị.
51'
Geovane đi bóng cắt ngang vòng cấm PVF-CAND rồi dứt điểm đưa bóng đi hơi cao so với khung thành đội khách.
45'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
45'+3
Hiệp một khép lại với tỷ số 2-0 tạm nghiêng về phía chủ nhà Ninh Bình FC. Ở trận đấu cùng giờ, Hà Tĩnh đang tạm dẫn trước Hải Phòng 1-0.
38'
Trần Thành Trung toả sáng
Trương Tiến Anh chuyền bóng thuận lợi cho Trần Thành Trung ở vị trí trống trải. Cầu thủ Việt kiều đột phá vào trung lộ rồi dứt điểm quyết đoán tung lưới PVF-CAND lần thứ hai.
37'
Joseph Mpande bên phía PVF-CAND lại có cơ hội nhưng cựu tiền đạo CLB Hải Phòng không thể chuyển hoá thành bàn thắng.
35'
Gia Hưng ghi tuyệt phẩm mở tỷ số cho Ninh Bình
Nhận đường chọc khe thông minh của đồng đội, Phạm Gia Hưng khống chế bước một cực ngọt trước khi tung cú sút đưa bóng đi căng như kẻ chỉ về góc gần đánh bại Minh Long.
33'
Việc thiếu vắng "nhạc trưởng" Hoàng Đức vì chưa hoàn toàn bình phục chấn thương khiến lối chơi của Ninh Bình thiếu sự sáng tạo lẫn tính đột biến.
23'
Quang Nho xử lý lỗi để Joseph Mpande đoạt được bóng, anh băng xuống nhưng pha dứt điểm trong thế đối mặt không thắng được thủ thành Đặng Văn Lâm.
20'
Đội chủ sân Ninh Bình Arena vẫn đang là những người kiểm soát bóng nhiều hơn, tuy nhiên PVF-CAND cũng cho thấy họ chơi sòng phẳng với Ninh Bình.
13'
Thêm một cơ hội dành cho Ninh Bình FC, lần này Quốc Việt là người kết thúc nhưng Lý Đức - cựu đồng đội tại CLB HAGL và đồng đội ở ĐT U23 Việt Nam từ chối bàn thắng.
11'
Ninh Bình có liên tiếp ba tình huống đe dọa khung thành PVF-CAND nhưng hai trong số đó bị trung vệ Lý Đức cản phá giải nguy cho đội khách.
5'
Dù phải làm khách và bị đánh giá thấp hơn nhưng các cầu thủ PVF-CAND chọn cách nhập cuộc đầy chủ động và quyết tâm cao. Với Ninh Bình, chủ nhà có màn ra mắt tân HLV Bae Ji Won - cựu trợ lý HLV Park Hang Seo, chỉ ít ngày sau khi ông ký hợp đồng.
18h00
Trọng tài chính Lê Vũ Linh thổi còi cho trận đấu được bắt đầu. Cùng thời điểm này, màn so tài giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Hải Phòng cũng được khởi tranh.
17h55
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
16h30
16h20
Nhận định trước trận
PVF-CAND đã có điểm số quý giá khi cầm hòa CAHN ở vòng trước, qua đó tạm thời thoát khỏi vị trí cuối bảng. Trong bối cảnh không được chuẩn bị kỹ lưỡng cho mùa giải, mục tiêu trụ hạng – hoặc chí ít là suất play-off – vẫn được xem là khả thi với thầy trò HLV Trần Tiến Đại.
Tuy nhiên, để duy trì lợi thế, PVF-CAND cần tiếp tục tích lũy điểm số, đặc biệt trong chuyến làm khách đầy khó khăn trước Ninh Bình. Trước đối thủ đang có phong độ cao với 3 chiến thắng liên tiếp, mục tiêu thiết thực nhất của đội khách là giành 1 điểm.
Ninh Bình cho thấy sự ổn định với phong độ ấn tượng của Geovane và Văn Thuận – những nhân tố tạo khác biệt. So về lực lượng, đội chủ nhà nhỉnh hơn nhờ sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Trong khi đó, PVF-CAND dù sở hữu nhiều cầu thủ tiềm năng nhưng thiếu một thủ lĩnh đủ tầm để tạo đột biến ở thời điểm quyết định.