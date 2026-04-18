Trên BXH, Ninh Bình hiện đang đứng thứ 3 với 34 điểm, kém CAHN đứng thứ nhất tới 11 điểm. Về lý thuyết, đội bóng cố đô Hoa Lư vẫn còn cửa vô địch, nhưng họ buộc phải thắng tất cả các trận đấu còn lại (8 vòng), đồng thời chờ đợi CAHN không đạt kết quả tốt ở chặng nước rút của LPBank V-League.

Tuy nhiên, điều này rất khó xảy ra bởi CAHN đang đạt phong độ tốt, có thể vô địch sớm trước 2-3 vòng đấu. Trong khi đó, bản thân tân binh Ninh Bình cũng gặp những vấn đề riêng của mình, chẳng hạn như sự thiếu ổn định ở ghế HLV trưởng, hay chấn thương của một số trụ cột.

Ninh Bình tự tin đánh bại đối thủ. Ảnh: S.N

Nói thế không có nghĩa Ninh Bình hết mục tiêu ở mùa giải năm nay. Họ vẫn chiến đấu tới cùng, bởi nếu không giành được chức vô địch thì cũng phải cán đích ở vị trí top 2 để có cơ hội tham dự cúp châu lục ở mùa tới.

Ở vòng này, Ninh Bình tiếp đón PVF-CAND - đội bóng đang đứng áp chót BXH. Chỉ cần chơi đúng sức, đội chủ nhà sẽ giành được trọn vẹn 3 điểm. Đó là chưa kể trận này họ có thể đón sự trở lại của Quả bóng vàng Nguyễn Hoàng Đức.

Ở trận đấu còn lại trong ngày 18/4, cuộc đối đầu giữa Hà Tĩnh vs Hải Phòng được đánh giá cân tài, cân sức. Hải Phòng chơi biết người, biết ta dưới sự dẫn dắt của HLV Chu Đình Nghiêm, trong khi Hà Tĩnh có lợi thế sân nhà.