"CLB CAHN chính thức thông báo hoàn tất việc gia hạn hợp đồng với trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh. Theo đó, cầu thủ sinh năm 1999 sẽ tiếp tục gắn bó với đội bóng ngành Công an bằng bản giao kèo kéo dài đến hết năm 2028. Chúc Bùi Hoàng Việt Anh tiếp tục giữ vững phong độ, cùng toàn đội giành được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai", thông báo của CLB CAHN trong sáng 18/4.

Như vậy, sau Đoàn Văn Hậu, Đình Trọng, Thành Long và ngoại binh Alan, CAHN tiếp tục giữ chân thành công Bùi Hoàng Việt Anh. Trong 3 năm qua, trung vệ tuyển Việt Nam thi đấu với phong độ ổn định, là "lá chắn thép" trước khung thành thủ môn Nguyễn Filip.

Bùi Hoàng Việt Anh gắn bó thêm 3 mùa giải với CAHN.

Ở mùa giải năm nay, Việt Anh có những đóng góp lớn với thành tích dẫn đầu BXH V-League của CAHN. Ngoài ra, anh cũng được HLV Kim Sang Sik gọi trở lại tuyển Việt Nam ở trận giao hữu với Bangladesh và tái đấu Malaysia hồi tháng 3.

Việt Anh sinh năm 1999, trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Hà Nội FC. Trong màu áo đội bóng Thủ đô, Việt Anh giành 1 chức vô địch V-League (2022), 1 danh hiệu Cầu thủ trẻ hay nhất năm 2020. Ở cấp độ đội tuyển, anh từng giành HCV SEA Games, vô địch ASEAN Cup...