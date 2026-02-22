Đội hình ra sân
Nottingham Forest: Ortega, Ola Aina, Milenkovic, Murillo, Williams, Sangare, Elliot Anderson, Hutchinson, Gibbs-White, Hudson-Odoi, Igor Jesus.
Liverpool: Alisson, Szoboszlai, Konate, van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Jones, Cody Gakpo, Ekitike.
Bàn thắng: Mac Allister 90'+7
|Kết quả
|Vòng 27
|21/02/2026 22:00:00
|Aston Villa 1 - 1 Leeds
|21/02/2026 22:00:00
|Brentford 0 - 2 Brighton
|21/02/2026 22:00:00
|Chelsea 1 - 1 Burnley
|22/02/2026 00:30:00
|West Ham 0 - 0 Bournemouth
|22/02/2026 03:00:00
|Manchester City 2 - 1 Newcastle
|22/02/2026 21:00:00
|Nottingham Forest 0 - 1 Liverpool
|22/02/2026 21:00:00
|Sunderland 1 - 3 Fulham
|22/02/2026 21:00:00
|Crystal Palace 1 - 0 Wolves
Kết thúc
90'+7
Bàn thắng (0-1, Mac Allister): Szoboszlai tạt vào từ cánh phải cho Van Dijk bật cao đánh đầu buộc Ortega phải đẩy ra. Mac Allister lập tức lao vào đá bồi tung lưới Forest ở cự ly gần.
89'
Ngumoha tạt vào từ cánh phải cho Ekitike đánh đầu cận thành. Thủ môn Ortega cản phá xuất sắc nhưng trong nỗ lực phá lên, Aina sút bóng bật Mac Allister bay vào lưới Forest.
Tuy nhiên, tham khảo VAR, trọng tài không công nhận bàn thắng vì bóng đá bật vào khuỷu tay Mac Allister trước khi đi vào lưới.
85'
Forest có cơ hội tuyệt vời khai thông bế tắc nhưng cú volley của Gibbs-White bị hậu vệ Liverpool chặn lại. Sangare lập tức đá bồi ra ngoài đáng tiếc.
76'
Nhằm tìm kiếm sự mới mẻ, HLV Arne Slot tung Chiesa và Ngumoha vào thay Salah cùng Gakpo.
64'
Thiếu Florian Writz vì chấn thương trong quá trình khởi động, lối chơi tấn công của Liverpool thiếu tính sáng tạo và đột biến.
Salah lộ rõ dấu hiệu tuổi tác nên không còn sắc sảo như xưa.
54'
Liverpool đang cố gắng vùng lên. Salah đánh đầu chuyền dọn cỗ để Jones đá nối cận thành. May cho chủ nhà là thủ môn Ortega xuất sắc cứu thua.
49'
Hudson-Odoi tạt vào thuận lợi từ bên cánh phải cho Milenkovic đánh đầu đưa bóng chệch cột khá đáng tiếc.
Kết thúc hiệp 1
43'
Gibbs-White và Anderson thay nhau bắn phá khung thành Liverpool nhưng đều bị đối phương chặn lại.
38'
Hutchinson chọc khe tinh tế cho Igor Jesus xâm nhập vòng cấm Liverpool. Tuy nhiên, tiền đạo người Brazil quá chần chừ nên bị Van Dijk can thiệp.
30'
Các cầu thủ chủ nhà vây ráp quá tốt làm cho tiền vệ và tiền đạo Liverpool lúng túng, chưa tạo được cơ hội nào kể từ đầu trận.
22'
Liverpool đang thi đấu khá bị động khi không thể phát triển bóng mạch lạc lên phía trên.
18'
Nottingham Forest được hưởng quả đá phạt có góc sút rộng ngoài vòng cấm. Tuy nhiên, cú sút căng của Murillo lại đập trúng hàng rào.
10'
Nottingham Forest đang thi đấu ấn tượng hơn. Anderson vừa có tình huống đi bóng xộc trung lộ rồi sút chìm khá nguy hiểm.
3'
Sau tình huống để mất bóng của cầu thủ đội khách, Hudson-Odoi có cơ hội dứt điểm nhưng chưa khuất phục được Alisson.
Trận đấu bắt đầu.
Thông tin lực lượng
Nottingham Forest: Savona, John Victor, Matz Sels, Willy Boly, Chris Wood chấn thương.
Liverpool: Jeremie Frimpong, Conor Bradley, Giovanni Leoni, Stefan Bajcetic, Wataru Endo, Alexander Isak vắng mặt vì chấn thương.