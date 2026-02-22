Ngumoha tạt vào từ cánh phải cho Ekitike đánh đầu cận thành. Thủ môn Ortega cản phá xuất sắc nhưng trong nỗ lực phá lên, Aina sút bóng bật Mac Allister bay vào lưới Forest.

Tuy nhiên, tham khảo VAR, trọng tài không công nhận bàn thắng vì bóng đá bật vào khuỷu tay Mac Allister trước khi đi vào lưới.