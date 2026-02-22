HBxii0AWwAE6rXf.jpg
Mac Allister trở thành người hùng của Liverpool - Ảnh: LFC

Đội hình ra sân

Nottingham Forest: Ortega, Ola Aina, Milenkovic, Murillo, Williams, Sangare, Elliot Anderson, Hutchinson, Gibbs-White, Hudson-Odoi, Igor Jesus.

Liverpool: Alisson, Szoboszlai, Konate, van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Jones, Cody Gakpo, Ekitike.

Bàn thắng: Mac Allister 90'+7

Kết quả
Vòng 27
21/02/2026 22:00:00 Aston Villa 1 - 1 Leeds
21/02/2026 22:00:00 Brentford 0 - 2 Brighton
21/02/2026 22:00:00 Chelsea 1 - 1 Burnley
22/02/2026 00:30:00 West Ham 0 - 0 Bournemouth
22/02/2026 03:00:00 Manchester City 2 - 1 Newcastle
22/02/2026 21:00:00 Nottingham Forest 0 - 1 Liverpool
22/02/2026 21:00:00 Sunderland 1 - 3 Fulham
22/02/2026 21:00:00 Crystal Palace 1 - 0 Wolves
22/02/2026 | 23:10

Kết thúc

HBxiDojWsAAlZtJ.jpg
Chiến thắng quý giá của Liverpool  - Ảnh: P.L
Thu gọn
22/02/2026 | 23:09

90'+7

Bàn thắng (0-1, Mac Allister): Szoboszlai tạt vào từ cánh phải cho Van Dijk bật cao đánh đầu buộc Ortega phải đẩy ra. Mac Allister lập tức lao vào đá bồi tung lưới Forest ở cự ly gần.

resources_premierleague_pulselive_com 2262970012.jpg
Mac Allister ghi bàn quyết định cho đội khách - Ảnh: P.L
resources_premierleague_pulselive_com 2262970012 (2).jpg
Thu gọn
22/02/2026 | 22:51

89'

Ngumoha tạt vào từ cánh phải cho Ekitike đánh đầu cận thành. Thủ môn Ortega cản phá xuất sắc nhưng trong nỗ lực phá lên, Aina sút bóng bật Mac Allister bay vào lưới Forest.

Tuy nhiên, tham khảo VAR, trọng tài không công nhận bàn thắng vì bóng đá bật vào khuỷu tay Mac Allister trước khi đi vào lưới.

resources_premierleague_pulselive_com 2262970012 (1).jpg
Bàn thắng không được công nhận - Ảnh: P.L
Thu gọn
22/02/2026 | 22:45

85'

Forest có cơ hội tuyệt vời khai thông bế tắc nhưng cú volley của Gibbs-White bị hậu vệ Liverpool chặn lại. Sangare lập tức đá bồi ra ngoài đáng tiếc.

Thu gọn
22/02/2026 | 22:36

76'

Nhằm tìm kiếm sự mới mẻ, HLV Arne Slot tung Chiesa và Ngumoha vào thay Salah cùng Gakpo.

Thu gọn
22/02/2026 | 22:25

64'

Thiếu Florian Writz vì chấn thương trong quá trình khởi động, lối chơi tấn công của Liverpool thiếu tính sáng tạo và đột biến.

Salah lộ rõ dấu hiệu tuổi tác nên không còn sắc sảo như xưa.

HBxNETCXAAAX8V9.jpg
Hai đội vẫn miệt mài tìm bàn thắng - Ảnh: NFFC
Thu gọn
22/02/2026 | 22:14

54'

Liverpool đang cố gắng vùng lên. Salah đánh đầu chuyền dọn cỗ để Jones đá nối cận thành. May cho chủ nhà là thủ môn Ortega xuất sắc cứu thua.

Thu gọn
22/02/2026 | 22:08

49'

Hudson-Odoi tạt vào thuận lợi từ bên cánh phải cho Milenkovic đánh đầu đưa bóng chệch cột khá đáng tiếc.

Thu gọn
22/02/2026 | 21:50

Kết thúc hiệp 1

HBxRRrTWMAAaYtc.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0 - Ảnh: NFFC
Thu gọn
22/02/2026 | 21:42

43'

Gibbs-White và Anderson thay nhau bắn phá khung thành Liverpool nhưng đều bị đối phương chặn lại.

Thu gọn
22/02/2026 | 21:38

38'

Hutchinson chọc khe tinh tế cho Igor Jesus xâm nhập vòng cấm Liverpool. Tuy nhiên, tiền đạo người Brazil quá chần chừ nên bị Van Dijk can thiệp.

Thu gọn
22/02/2026 | 21:31

30'

Các cầu thủ chủ nhà vây ráp quá tốt làm cho tiền vệ và tiền đạo Liverpool lúng túng, chưa tạo được cơ hội nào kể từ đầu trận.

Thu gọn
22/02/2026 | 21:24

22'

Liverpool đang thi đấu khá bị động khi không thể phát triển bóng mạch lạc lên phía trên.

resources_premierleague_pulselive_com 2262457001.jpg
Nottingham Forest thi đấu lấn lướt hơn - Ảnh: P.L
Thu gọn
22/02/2026 | 21:19

18'

Nottingham Forest được hưởng quả đá phạt có góc sút rộng ngoài vòng cấm. Tuy nhiên, cú sút căng của Murillo lại đập trúng hàng rào.

Thu gọn
22/02/2026 | 21:10

10'

Nottingham Forest đang thi đấu ấn tượng hơn. Anderson vừa có tình huống đi bóng xộc trung lộ rồi sút chìm khá nguy hiểm.

Thu gọn
22/02/2026 | 21:05

3'

Sau tình huống để mất bóng của cầu thủ đội khách, Hudson-Odoi có cơ hội dứt điểm nhưng chưa khuất phục được Alisson.

resources_premierleague_pulselive_com 2262948041.jpg
Cơ hội của Hudson-Odoi - Ảnh: Premier League
Thu gọn
22/02/2026 | 21:04

21h

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
22/02/2026 | 20:13

20h

HBw0_qKXYAIZNZL.jpg
Đội hình ra sân Nottingham Forest - Ảnh: NFC
HBwy5DnbUAAI7O6.jpg
Đội hình ra sân Liverpool - Ảnh: LFC
Thu gọn
22/02/2026 | 13:55

19h

HBc67zmWoAE0Ddv.jpg
HBc653kXEAA1AuL.jpg
Dàn sao Liverpool tập luyện trước trận - Ảnh: LFC
Thu gọn
22/02/2026 | 13:55

18h

Thông tin lực lượng

Nottingham Forest: Savona, John Victor, Matz Sels, Willy Boly, Chris Wood chấn thương.

Liverpool: Jeremie Frimpong, Conor Bradley, Giovanni Leoni, Stefan Bajcetic, Wataru Endo, Alexander Isak vắng mặt vì chấn thương.

LFC AWAY 17 1 820x547.jpg
Hai đội đều khao khát giành chiến thắng - Ảnh: T.I.A
Thu gọn