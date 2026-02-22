22h15 ngày 22/2, sân Camp Nou:

“Chúng ta đã đi khám nha sĩ rồi, giờ thì đến lượt người tiếp theo”, Joaquin Caparros từng nói sau trận thua 0-7 trước Barcelona tại Camp Nou khi ông còn dẫn dắt Levante năm 2013.

Đó là một phép ẩn dụ cho ý nghĩa những chuyến làm khách của đội bóng thành Valencia đến sân vận động của Barca, nơi họ liên tục nhận những thất bại đau đớn như thể bị… nhổ răng.

Barca luôn áp đảo trước Levante. Ảnh: EFE

Trong lịch sử, Levante có 20 chuyến làm khách đến Barcelona, 16 lần ở La Liga và 4 lần tại Cúp Nhà vua.

Kết quả, Levante chưa từng giành được một trận hòa, chứ đừng nói đến chiến thắng.

Trong bối cảnh thua 3 trận liên tiếp, đứng thứ 2 từ dưới lên, sở hữu hàng thủ kém nhất La Liga – 41 bàn thua - đội bóng của Luis Castro đến Catalonia được ví là một chuyến đi nha sĩ khác.

Điều này cũng có nghĩa Barca có cơ hội để vượt qua khó khăn, sau 2 trận thua liên tiếp và bộc lộ nhiều vấn đề về cường độ thi đấu.

Chiến thắng trước Levante cũng đưa Barca trở lại ngôi đầu bảng La Liga, sau khi Real Madrid có trận đấu kém và “phơi áo” 1-2 trên sân Osasuna.

Hansi Flick có thể tung ra đội hình xuất phát rất quen thuộc trên sân nhà Camp Nou, đặc biệt là khi ông không cần phải xoay vòng đội hình.

Sau trận đấu với Levante, Barca không phải đá giữa tuần và được nghỉ cho đến khi tiếp đón Villarreal ở vòng 26 La Liga ngày 28/2.

Flick đón Pedri trở lại sau thời gian chấn thương. Mặc dù vậy, vì an toàn, tuyển thủ Tây Ban Nha nhiều khả năng chỉ vào sân trong những phút cuối trận để lấy lại cảm giác bóng.

Chiến thắng sẽ đưa Barca trở lại đầu bảng. Ảnh: MD

Hàng tiền vệ Barca sẽ gồm De Jong, Dani Olmo và Fermin Lopez. Lamine Yamal cùng Raphinha đảm bảo hai vị trí tấn công biên.

Có một vấn đề mà Flick vẫn loay hoay từ đầu mùa: Ferran Torres hay Lewandowski sẽ là số 9 chính thức. Chính sự phân vân này cũng ảnh hưởng nhiều đến việc vận hành chiến thuật.

Có lẽ Ferran tiếp tục được ưu tiên. Chiến thắng và ngôi đầu bảng đang vẫy gọi “Blaugrana”.

Lực lượng:

Barca: Gavi, Christensen chấn thương.

Levante: Arriaga, Brugue, Elgezabal, Pablo Martinez chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Barca (4-3-3): Joan Garcia; Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Balde; Dani Olmo, De Jong, Fermin; Lamine Yamal, Ferran Torres, Raphinha.

Levante (4-2-3-1): Ryan; Toljan, De la Fuente, Moreno, Sanchez; Olasagasti, Raghouber; Tunde, Alvarez, Romero; Eyong.

Tỷ lệ trận đấu: Barca chấp 2 3/4

Tỷ lệ bàn thắng: 4

Dự đoán: Barca thắng 4-1.