Người hùng mới

Trong cuộc đua nghẹt thở với Arsenal, điều khác biệt của Man City không chỉ nằm ở bản lĩnh nhà vô địch, mà còn ở khả năng “độ máy” của Pep Guardiola.

Nico O’Reilly chính là minh chứng mới nhất, một “siêu xe” được lắp ráp lại giữa mùa giải để tăng tốc ở đoạn nước rút ở Ngoại hạng Anh.

O’Reilly có trận đấu xuất sắc. Ảnh: MCFC

Xuất phát điểm là hậu vệ trái, O’Reilly được Pep kéo vào trung tâm, học cách chơi như một tiền vệ.

Ở trận thắng Newcastle 2-1, anh còn được đẩy lên cao hơn, đá lệch trái trong sơ đồ 4-1-3-2 giàu tính thử nghiệm, với quyền bó vào trung lộ khi có khoảng trống.

Về mặt cấu trúc, đó là hệ thống một mỏ neo phía sau (Rodri), 3 tiền vệ cơ động phía trên và 2 trung phong án ngữ hàng thủ đối phương.

Trong cấu trúc ấy, O’Reilly trở thành mảnh ghép linh hoạt nhất, khi rộng, khi hẹp; khi bám biên, khi xâm nhập vào điểm nóng trung lộ trước vòng cấm địa đối thủ.

Bàn mở tỷ số là ví dụ điển hình. Nhận đường chuyền từ Omar Marmoush ở rìa vòng cấm, O’Reilly không vội vàng. Anh chỉnh nhịp, quan sát, rồi tung cú sút chìm hiểm hóc.

Đó không phải pha xử lý của một hậu vệ biên, mà là bản năng của một tiền vệ tấn công hiểu không gian và thời điểm.

Bàn thứ 2 cho thấy một phẩm chất khác: di chuyển không bóng. Khi Erling Haaland di chuyển dạt phải nhận bóng và treo vào trong, O’Reilly âm thầm chiếm lĩnh khoảng trống giữa trung vệ và tiền vệ đôi khách rồi thoải mái đánh đầu cận thành.

Hai bàn thắng của O’Reilly được ghi như một trung phong. Ảnh: MCFC

Sự ăn ý với 2 trung phong – Marmoush và Haaland – thể hiện rõ việc O’Reilly biết khi nào cần dạt ra mở biên độ, khi nào cần bó vào như một “số 8” thứ hai, và khi nào phải xâm nhập vòng cấm như một “số 9 ảo”.

“Siêu xe” của Guardiola

Ba bàn trong 2 trận Premier League gần nhất (trước đó là pha lập công ở chiến thắng 3-0 trước Fulham) là bước nhảy vọt.

Trước chuỗi bùng nổ này, muốn tìm bàn thắng của O’Reilly tại giải Ngoại hạng Anh phải ngược về ngày 2/11, bàn ấn định kết quả 3-1 trước Bournemouth.

Xen giữa là 1 bàn ở Champions League và 1 tại FA Cup – những tín hiệu rải rác về tiềm năng, nhưng chưa đủ để định danh vai trò. Giờ đây, anh đã có lời khẳng định đúng lúc.

Quan trọng hơn, những bàn thắng ấy giúp Man City chỉ còn cách Arsenal 2 điểm. Ở giai đoạn mà áp lực tâm lý có thể làm chệch hướng cả mùa giải, việc xuất hiện thêm một nguồn hỏa lực từ tuyến hai mang ý nghĩa chiến lược.

Pep “độ máy” thành công cho O’Reilly. Ảnh: MCFC

Đối thủ không thể chỉ tìm cách khóa Haaland hay phong tỏa trục giữa quen thuộc; họ phải tính đến những pha xâm nhập bất ngờ từ O’Reilly.

Pep Guardiola không chỉ giỏi với nghệ thuật xoay tua nhân sự, ông còn tái thiết kế cầu thủ.

Một chuyên gia “độ máy”, như Matheus Nunes hiện đá hậu vệ phải, hay nhiều trường hợp khác từ Barcelona đến Bayern Munich, và chính Man City hiện nay.

O’Reilly, từ một hậu vệ trái, đã được nâng cấp thành cỗ máy đa năng: pressing mạnh, chuyển trạng thái nhanh, dứt điểm quyết đoán. Trong cuộc đua đường dài, Guardiola vừa mở thêm một làn tăng tốc.

Khi chiếc “siêu xe” này vào guồng, Arsenal hiểu rằng tiếng động cơ phía sau đang gầm rú sát hơn bao giờ hết và đe dọa cơ hội chấm dứt hai thập kỷ khát danh hiệu Premier League.