Đội hình ra sân
Nottingham Forest: Victor; Savona, Milenkovic, Murillo, Williams; Dominguez, Anderson; Hutchinson, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Jesus.
Man City: Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly, Nico, Bernardo (C), Reijnders, Foden, Cherki, Haaland.
Bàn thắng: Hutchinson 54' - Reijnders 48', Cherki 83'
90'
Savinho bứt tốc bên cánh phải rồi dứt điểm góc hẹp không thắng được thủ thành Victor.
83'
Bàn thắng (1-2, Cherki): Bắt nguồn từ pha dàn xếp phạt góc, Gvardiol đánh đầu ra cho Cherki bắt volley chân phải hiểm hóc tung lưới Nottingham Forest.
81'
Man City đang tấn công bế tắc trong bối cảnh đội chủ nhà thu quân về phòng ngự bảo toàn kết quả hòa.
73'
Phil Foden cố gắng kết thúc chân trái trong vòng cấm nhưng thủ môn Victor cứu thua xuất thần ở cự ly gần.
66'
Williams cứa lòng chân phải ngoài vòng cấm buộc Donnarumma phải đổ người cứu thua. Savona lao vào đá bồi vọt xà khá đáng tiếc.
62'
Sau quả tạt từ cánh phải, Igor Jesus xoay người volley ngay cực kỳ nguy hiểm trước cầu môn Donnarumma.
54'
Bàn thắng (1-1, Omari Hutchinson): Các cầu thủ Forest phối hợp tấn công đẹp mắt. Igor Jesus chạy xuống nách hàng thủ Man City rồi trả ngược dọn cỗ cho Hutchinson đệm cận thành chính xác san hòa 1-1.
51'
Cherki đang đá cực "bay". Tiền vệ người Pháp vừa thực hiện pha solo ngẫu hứng rồi sút căng ở góc hẹp buộc thủ môn Victor phải trổ tài.
48'
Bàn thắng (1-0, Reijnders): Cherki chọc khe thông minh cho Reijnders lẻn xuống kết thúc chéo góc mở tỷ số cho Man "xanh".
Kết thúc hiệp 1
41'
Haaland bị theo sát, gần như không có cơ hội tiếp cận khung thành Forest.
32'
Phil Foden có cơ hội nã pháo tầm xa nhưng trung vệ Milenkovic cản phá kịp thời.
25'
Sau pha phá ra của hậu vệ Man City, Dominguez kết thúc ngoài vòng cấm nhưng bóng đi hơi cao so với khung thành.
16'
Forest đang dần thi đấu sòng phẳng với đội khách nhờ khả năng áp sát tầm cao hiệu quả.
10'
Man City đáp trả với tình huống xâm nhập vòng cấm của Cherki rồi đá nối ngay vọt xà.
7'
Hudson-Odoi tạt đẹp vào từ cánh trái, tiếc rằng Gibbs-White lại không thể đá nối cận thành ghi bàn.
5'
Sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ Man City tràn lên ép sân, đẩy đội chủ nhà vào thế phòng ngự co cụm.
19h30
Trận đấu bắt đầu.
19h
18h30
17h30
17h
Thông tin lực lượng
Nottingham Forest: Đội chủ nhà sẽ thiếu Aina, Awoniyi, Yates vì chấn thương. Sangare, Boly trở về dự AFCON.
Man City: Man City vắng Rodri, Kovacic, Doku do chấn thương. Marmoush, Ait-Nouri tham dự AFCON.