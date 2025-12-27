G9LmkqIWYAAv1tO.jpg
Cherki và Reijnders ghi bàn cho Man City - Ảnh: P.L

Đội hình ra sân

Nottingham Forest: Victor; Savona, Milenkovic, Murillo, Williams; Dominguez, Anderson; Hutchinson, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Jesus.

Man City: Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly, Nico, Bernardo (C), Reijnders, Foden, Cherki, Haaland.

Bàn thắng: Hutchinson 54' - Reijnders 48', Cherki 83'

27/12/2025 | 21:19

90'

Savinho bứt tốc bên cánh phải rồi dứt điểm góc hẹp không thắng được thủ thành Victor.

27/12/2025 | 21:12

83'

Bàn thắng (1-2, Cherki): Bắt nguồn từ pha dàn xếp phạt góc, Gvardiol đánh đầu ra cho Cherki bắt volley chân phải hiểm hóc tung lưới Nottingham Forest.

resources_premierleague_pulselive_com 2253696720.jpg
G9LnYrwXQAAXBhn.jpg
Cherki tỏa sáng đúng lúc - Ảnh: P.L
27/12/2025 | 21:09

81'

Man City đang tấn công bế tắc trong bối cảnh đội chủ nhà thu quân về phòng ngự bảo toàn kết quả hòa.

27/12/2025 | 21:00

73'

Phil Foden cố gắng kết thúc chân trái trong vòng cấm nhưng thủ môn Victor cứu thua xuất thần ở cự ly gần.

resources_premierleague_pulselive_com 2252897364 (1).jpg
Foden vẫn chưa thể ghi bàn - Ảnh: P.L
27/12/2025 | 20:53

66'

Williams cứa lòng chân phải ngoài vòng cấm buộc Donnarumma phải đổ người cứu thua. Savona lao vào đá bồi vọt xà khá đáng tiếc.

27/12/2025 | 20:49

62'

Sau quả tạt từ cánh phải, Igor Jesus xoay người volley ngay cực kỳ nguy hiểm trước cầu môn Donnarumma.

27/12/2025 | 20:43

54'

Bàn thắng (1-1, Omari Hutchinson): Các cầu thủ Forest phối hợp tấn công đẹp mắt. Igor Jesus chạy xuống nách hàng thủ Man City rồi trả ngược dọn cỗ cho Hutchinson đệm cận thành chính xác san hòa 1-1.

resources_premierleague_pulselive_com 2253694170.jpg
Hutchinson nhanh chóng gỡ hòa - Ảnh: P.L
27/12/2025 | 20:41

51'

Cherki đang đá cực "bay". Tiền vệ người Pháp vừa thực hiện pha solo ngẫu hứng rồi sút căng ở góc hẹp buộc thủ môn Victor phải trổ tài.

27/12/2025 | 20:40

48'

Bàn thắng (1-0, Reijnders): Cherki chọc khe thông minh cho Reijnders lẻn xuống kết thúc chéo góc mở tỷ số cho Man "xanh".

resources_premierleague_pulselive_com 2253693389.jpg
resources_premierleague_pulselive_com 2253693389 (1).jpg
Reijnders khai thông bế tắc - Ảnh: P.L
27/12/2025 | 20:18

Kết thúc hiệp 1

G9LZWt3WkAAFPim.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0 - Ảnh: MCFC
27/12/2025 | 20:17

41'

Haaland bị theo sát, gần như không có cơ hội tiếp cận khung thành Forest.

27/12/2025 | 20:05

32'

Phil Foden có cơ hội nã pháo tầm xa nhưng trung vệ Milenkovic cản phá kịp thời.

27/12/2025 | 19:56

25'

Sau pha phá ra của hậu vệ Man City, Dominguez kết thúc ngoài vòng cấm nhưng bóng đi hơi cao so với khung thành.

resources_premierleague_pulselive_com 2253688057.jpg
Anderson xử lý bóng ở trung tuyến - Ảnh: P.L
27/12/2025 | 19:49

16'

Forest đang dần thi đấu sòng phẳng với đội khách nhờ khả năng áp sát tầm cao hiệu quả.

27/12/2025 | 19:42

10'

Man City đáp trả với tình huống xâm nhập vòng cấm của Cherki rồi đá nối ngay vọt xà.

27/12/2025 | 19:37

7'

Hudson-Odoi tạt đẹp vào từ cánh trái, tiếc rằng Gibbs-White lại không thể đá nối cận thành ghi bàn.

resources_premierleague_pulselive_com 2252895229.jpg
Gibbs-White tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội - Ảnh: Premier League
27/12/2025 | 19:36

5'

Sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ Man City tràn lên ép sân, đẩy đội chủ nhà vào thế phòng ngự co cụm.

27/12/2025 | 19:35

19h30

Trận đấu bắt đầu.

27/12/2025 | 19:03

19h

G9LDrchXUAAFzu91.jpg
G9LD12vXEAARoKt.jpg
Thầy trò Pep Guardiola đến sân - Ảnh: MCFC
27/12/2025 | 19:02

18h30

G9K8_84XYAAcHnH.jpg
Đội hình ra sân Nottingham Forest - Ảnh: NFFC
G9K9 jMWAAA12y7.jpg
Đội hình ra sân Man City - Ảnh: MCFC
27/12/2025 | 12:06

17h30

G9HepHEXwAA5B7D1.jpg
G9HQY1aWQAAHr9y.jpg
Dàn sao Man City hăng say tập luyện - Ảnh: MCFC
27/12/2025 | 12:06

17h

Thông tin lực lượng

Nottingham Forest: Đội chủ nhà sẽ thiếu Aina, Awoniyi, Yates vì chấn thương. Sangare, Boly trở về dự AFCON.

Man City: Man City vắng Rodri, Kovacic, Doku do chấn thương. Marmoush, Ait-Nouri tham dự AFCON.

757d1179 fc7a 4b8b 858c 7e2dbf35eff2_hero block 34 en.jpg
Đội khách được đánh giá cao hơn - Ảnh: Tod
