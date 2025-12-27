Theo OK Diario, MU đang lên kế hoạch cho thương vụ lớn – kéo tiền vệ Jude Bellingham khỏi Real Madrid để bổ sung tuyến giữa chất lượng cho đội hình Ruben Amorim.

Nguồn trên tuyên bố, các ông chủ MU chấp nhân chi mạnh tay, chuẩn bị khoản phí lên đến 200 triệu euro để thương thảo Real Madrid ‘nhả’ tuyển thủ Anh.

MU được loan tin lên kế hoạch kéo Jude Bellingham khỏi Real Madrid. Ảnh: La Liga

Bên cạnh đó, MU đề nghị mức lương khủng cho Jude Bellingham, 15 triệu euro/năm sau thuế với bản hợp đồng có thời hạn 6 năm.

Trên hết được cho là đảm bảo của Ruben Amorim với Bellingham, biến anh trở thành một nhân tố quan trọng trong kế hoạch tương lai của MU.

Hợp đồng hiện tại của Jude Bellingham với Real Madrid có thời hạn đến tháng 6/2029. Transfermarkt ước tính giá thị trường của ngôi sao 22 tuổi này là 160 triệu euro.

Jude Bellingham nổi lên là một trong những tiền vệ tài năng hàng đầu của bóng đá thế giới. Gia nhập Real Madrid vào mùa hè 2023, dưới sự tài tình của Ancelotti, tiền vệ người Anh có chiến dịch đầu tiên bùng nổ, góp công lớn cùng đội giành La Liga, Champions League, Siêu cúp Tây Ban Nha, cũng như Siêu cúp châu Âu và FIFA Club World Cup.

Ở mùa giải năm nay, Bellingham vắng mặt ở giai đoạn đầu do phẫu thuật chấn thương vai trước đó. Đến nay, sau 20 lần ra sân cho Real Madrid, anh ghi 5 bàn cùng 4 kiến tạo.

Tuy nhiên, cái tên Jude Bellingham xuất hiện trong nhóm các cầu thủ được cho không hài lòng về Xabi Alonso, trong bối cảnh Real Madrid gây thất vọng, phong độ thiếu ổn định.