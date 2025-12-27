G9HwA53WYAAQ3RV.jpg
Vắng Bruno Fernandes, Lisandro Martinez đeo băng đội trưởng MU
Cơ hội đầu tiên của trận đấu thuộc về Sesko, nhưng pha xoay người sút chân trái không chính xác
Ngay sau đó, Newcastle đáp trả với pha đánh đầu cận thành suýt ghi bàn của Bruno Guimaraes
Phút 24, sau quả ném biên mạnh của Dalot, Woltemade đánh đầu phá bóng ra đúng tầm volley của Dorgu
Cầu thủ người Đan Mạch lập công đẹp mắt bằng chân trái
Dorgu chính là nhân tố chơi nổi bật nhất của MU trong hiệp một khi được xếp bên cánh phải
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về MU
Sang hiệp hai, Newcastle liên tục nhồi bóng bổng vào vòng cấm MU
Trong đợt phản công hiếm hoi, Sesko sút căng chân trái dội xà ngang
Newcastle đáp trả với pha kết thúc trúng xà của Lewis Hall
Dalot có cơ hội lẻn xuống dứt điểm qua xà cực kỳ đáng tiếc
Thời gian trôi về cuối, khung thành Quỷ đỏ luôn bị đặt trong tình trạng báo động
Cú sút của Miley phút 87 đi chệch khung thành
Chiến thắng quả cảm của MU

