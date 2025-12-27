Nguồn ảnh: Premier League, MUFC, BR Football
Kết quả bóng đá hôm nay 27/12/2025 - Cập nhật kết quả các trận đấu bóng đá trong nước và quốc tế diễn ra đêm qua và rạng sáng nay.
HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul vừa công bố danh sách 23 cầu thủ U23 Thái Lan dự VCK U23 châu Á tại Saudi Arabia, diễn ra từ ngày 6-24/1/2026.
Man City có thể mất đi một tài năng sáng giá là Oscar Bobb, trong trường hợp họ chiêu mộ Antoine Semenyo từ Bournemouth.
VFF quyết định cử đội U21 thay vì đội U22 tham dự Asiad 2026 sau khi giành HCV SEA Games 33.
Xạ thủ Trịnh Thu Vinh là VĐV nhận thưởng to nhất đoàn thể thao Việt Nam nhờ thành tích 4 HCV, 1 HCB, lập 3 kỷ lục tại SEA Games 33.