Highlights nữ Hàn Quốc 1-4 Nhật Bản (nguồn: TV360)

Trận bán kết Asian Cup nữ 2026 giữa Nhật Bản và Hàn Quốc được chờ đợi như màn so tài đỉnh cao của bóng đá châu Á. Tuy nhiên, đội tuyển nữ Nhật Bản đã chứng minh đẳng cấp vượt trội với chiến thắng thuyết phục.

Nữ Nhật Bản dẫn Hàn Quốc 2-0 ngay trong hiệp một - Ảnh: AFC

Ngay từ những phút đầu, “nữ Samurai” triển khai lối chơi pressing tầm cao đầy hiệu quả. Phút 15, Nhật Bản cướp bóng ngay trước vòng cấm đối phương và Riko Ueki dễ dàng mở tỷ số sau đường kiến tạo của Fuka Nagano.

Chỉ 10 phút sau, Maika Hamano nhân đôi cách biệt với pha đi bóng kỹ thuật vượt qua hai hậu vệ trước khi dứt điểm quyết đoán ở góc hẹp. Trong phần còn lại của hiệp một, Nhật Bản còn tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng chưa thể gia tăng tỷ số.

Các cô gái Nhật Bản vào chung kết gặp chủ nhà Australia - Ảnh: AFC

Sang hiệp hai, thế trận vẫn hoàn toàn thuộc về Nhật Bản. Phút 75, Saki Kumagai nâng tỷ số lên 3-0, trước khi Remina Chiba ghi bàn thứ tư ở phút 81. Hàn Quốc chỉ có bàn danh dự nhờ pha lập công của Kang Chae Rim.

Chiến thắng đậm đà giúp Nhật Bản giành vé vào chung kết, nơi họ sẽ chạm trán chủ nhà Australia, vào ngày 21/3 tới.

Ghi bàn

Hàn Quốc: Kang Chae Rim 78'

Nhật Bản: Riko Ueki 15', Maika Hamano 25', Saki Kumagai 75', Remina Chiba 81'

Đội hình thi đấu

ĐT nữ Hàn Quốc: Kim Min Jung, Ko Yoo Jin, Kim Hye Ri, Noh Jin Young, Choo Hyo Joo, Jang Sel Gi, Kim Shin Ji, Jung Min Young, Jeon Yu Gyeong, Mun Eun Ju, Park Soo Jeong

ĐT nữ Nhật Bản: Yamashita, Shimizu, Minami, Kitagawa, Hasegawa, Nagona, Koga, Tanikawa, Hamano, Tanaka, Fujino