Malaysia chuẩn bị đối đầu tuyển Việt Nam ở lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027, tại sân Thiên Trường (Nam Định), vào 19h ngày 31/3 tới đây.

Trước cuộc tái đấu giữa 2 đội, tổng thư ký LĐBĐ châu Á (AFC), Datuk Seri Windsor John, hé lộ quy trình ra án phạt cho LĐBĐ Malaysia (FAM) và tuyển Malaysia, được Ủy ban Kỷ luật AFC bắt đầu tiến hành theo quy trình từ tuần trước, và sẽ được họp đưa ra, sau khi nhận được giải trình từ FAM.

TTK AFC cho biết, Ủy ban Kỷ luật Liên đoàn dựa vào điều khoản 25 và 56 để xử phạt FAM và tuyển Malaysia. Ảnh: Bharian

Tuy nhiên, ông Datuk Seri Windsor John cũng nhấn mạnh, dù vụ làm giấy giấy tờ 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia, tương tự như Timor Leste trước đây, nhưng án phạt sẽ khác nhau.

Cụ thể hơn, Ủy ban Kỷ luật AFC căn cứ 2 điều khoản 25 và 56 theo Quy tắc kỷ luật của Liên đoàn để xử phạt Malaysia, nhưng họ sẽ không bị cấm vận ở giải đấu tiếp theo như Timor Leste. Thay vào đó, 2 điều khoản đề cập đến việc FAM và các cầu thủ bị phạt tiền (điều 56) và Malaysia bị xử thua 0-3 tuyển Việt Nam cũng như trận gặp Nepal (điều 25) – 2 trận đấu ở lượt đi mà họ đã sử dụng các cầu thủ liên quan vụ nhập tịch lậu.

“Tình huống của Malaysia và Timor Leste, dù cùng là sự việc giả hồ sơ nhập tịch, nhưng bối cảnh là khác nhau. Vụ việc của Timor Leste được phát hiện khi giải đấu đã kết thúc. Do vậy, họ đã bị cấm vận ở kỳ tranh tài tiếp theo.

Trong khi đó, chuyện của Malaysia xảy ra khi vòng loại Asian Cup 2027 vẫn đang diễn ra, nên tình hình không hề giống nhau”.

Việc Malaysia bị xử thua tuyển Việt Nam chỉ còn là vấn đề thủ tục giấy tờ công bố chính thức

Trước khi AFC ra án phạt cho FAM và Malaysia, đội bóng này đang dẫn đầu bảng F vòng loại Asian Cup 2027, với 15 điểm, tiếp theo là tuyển Việt Nam (12 điểm). Tuy nhiên, với việc tổng thư ký AFC xác nhận Ủy ban Kỷ luật của Liên đoàn, dựa theo điều khoản 25 và 56 để thực hiện ra án phạt với Malaysia, có nghĩa đội bóng này sẽ bị trừ 6 điểm, chỉ còn 9 điểm.

Như vậy, tuyển Việt Nam sẽ lên dẫn đầu bảng F với 15 điểm, lấy vé vào VCK Asian Cup 2027, mà không cần phải chờ đến kết quả lượt cuối tiếp Malaysia vào 31/3 tới đây.