Nữ Nhật Bản mở tỷ số (nguồn: TV360)
ĐT nữ Việt Nam nhập cuộc với lối chơi thận trọng khi chủ động lùi sâu đội hình và nhường thế trận cho Nhật Bản. Trước sức ép liên tục từ đội bóng xứ sở mặt trời mọc, hàng thủ áo đỏ phải hoạt động vất vả.
Phút 21, Nhật Bản phá vỡ thế bế tắc khi Riko Ueki đánh đầu cận thành từ đường tạt bên cánh. Sau bàn thua, thủ môn Khổng Thị Hằng liên tiếp tỏa sáng với nhiều pha cứu thua, giúp Việt Nam chỉ bị dẫn 0-1 sau hiệp một.
Sang hiệp hai, Nhật Bản tiếp tục gia tăng sức ép. Phút 52, Maika Hamano dứt điểm cận thành nhân đôi cách biệt sau pha tấn công nhanh. HLV Mai Đức Chung sau đó tung Huỳnh Như vào sân nhằm tăng cường sức tấn công.
Tuy nhiên, trước lối chơi tốc độ của đối thủ, hàng thủ Việt Nam dần bộc lộ khoảng trống. Phút 62, Aoba Fujino nâng tỷ số lên 3-0 trước khi Kiko Seike ấn định chiến thắng 4-0 ở phút 67. Thất bại này khiến ĐT nữ Việt Nam chính thức dừng bước tại vòng bảng Asian Cup nữ 2026.
Ghi bàn:
Nhật Bản: Ueki (22'), Hamano (51'), Fujino (64'), Seike (67')
Đội hình xuất phát nữ Việt Nam vs Nhật Bản
Việt Nam: Khổng Thị Hằng, Thái Thị Thảo, Diễm My, Thu Thảo, Trần Thị Duyên, Thu Thương (Hoàng Thị Loan 86'), Cù Thị Huỳnh Như, Vạn Sự, Thúy Hằng (Huỳnh Như 63'), Vũ Thị Hoa
Nhật Bản: Yamashita, Shimizu, Takahashi, Kumagai, Kitagawa, Hasegawa, Nagano, Tanikawa, Hamano, Fujino, Ueki
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với thất bại 0-4 của nữ Việt Nam trước ứng viên vô địch Nhật Bản. Ở trận đấu cùng giờ, nữ Đài Loan (TQ) đánh bại Ấn Độ 3-1 để giành vé vào tứ kết với ngôi nhì bảng C, sau Nhật Bản.
Với kết quả này, hai đội giành vé vào tứ kết với thành tích xếp thứ ba tốt nhất thuộc về nữ Uzbekistan và Philippines.
88'
Thêm một cơ hội dành cho nữ Nhật Bản, song cú sút cận thành bị Khổng Thị Hằng chặn đứng. Dù dẫn trước với tỷ số 4-0 nhưng đội bóng áo xanh vẫn duy trì sức ép về phía khung thành nữ Việt Nam.
84'
Dương Thị Vân bị đau ở vùng đầu, cô nằm sân sau pha không chiến khi va chạm rất mạnh với cầu thủ Nhật Bản. Bác sĩ lập tức ra dấu thay người khi Vân không thể tiếp tục thi đấu. Trúc Hương được đưa vào sân. Hoàng Thị Loan được tung vào thế chỗ Thu Thương.
77'
Dù quyết tâm có thừa nhưng trước đối thủ đẳng cấp thế giới, tuyển nữ Việt Nam vẫn thi đấu hoàn toàn lép vế. Thủ môn Khổng Thị Hằng vừa có pha lao ra cản phá chính xác.
Ở trận đấu cùng giờ, nữ Đài Loan (TQ) có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 vào lưới Ấn Độ. Đây có lẽ là dấu chấm hết cho cả đội bóng Nam Á và ĐT Việt Nam.
70'
HLV Mai Đức Chung thay thêm hai cầu thủ khi tung Bích Thùy và Dương Thị Vân vào sân.
67'
Seike xâm nhập vòng cấm, đón đường chuyền của đồng đội rồi dứt điểm chéo góc chính xác nâng tỷ số lên 4-0 cho nữ Nhật Bản.
64'
Bàn thắng thứ 3 cho Nhật Bản
Nhật Bản có bàn nâng tỷ số lên 4-0, Fujino nhận bóng từ pha chọc khe của đồng đội và tung ra cú cứa lòng đưa bóng đi chìm về góc thấp khiến Khổng Thị Hằng không thể cản phá.
63'
HLV Mai Đức Chung quyết định tung "lão tướng" Huỳnh Như vào thế chỗ Thúy Hằng.
58'
Các cô gái Việt Nam vẫn kiên cường phòng ngự trước sức ép liên tục của nữ Nhật Bản.
51'
Pha tấn công của nữ Nhật Bản "xé toang" hàng thủ áo trắng để Hamano thoải mái dứt điểm tung lưới Khổng Thị Hằng lần thứ hai.
48'
Thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn dang nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của đảo CĐV Việt Nam trên khán đài.
Hiệp 2
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía nữ Nhật Bản. Ở trận đấu cùng giờ, nữ Đài Loan (TQ) có bàn tái lập thế dẫn trước 2-1, từ quả phạt đền, bóng trúng cột dọc rồi đập vào lưng thủ môn Ấn Độ lăn vào lưới.
42'
Ở trận đấu cùng giờ, nữ Ấn Độ bất ngờ có bàn gỡ hòa 1-1 vào lưới của Đài Loan (TQ) nhờ quả đá phạt đẹp mắt của Manisha Kalyan.
39'
Khổng Thị Hằng liên tục cứu thua
Thủ môn Khổng Thị Hằng lại xuất sắc cứu cho đội nhà khỏi bàn thua thứ hai trước cú đánh đầu trong vòng cấm của Ueki. Ngay sau đó một phút "người gác đền" của tuyển nữ Việt Nam lại là người chiến thắng trong pha cản phá.
30'
Thủ môn Khổng Thị Hằng cản phá xuất sắc trước cú dứt điểm một chạm cận thành của Fujino.
26'
Tuyển nữ Việt Nam vẫn phòng ngự kiên cường, sẵn sàng tổ chức phản công khi có cơ hôi. Dẫu vậy, đẳng cấp chênh lệch khiến các cô gái Việt Nam chưa thể tạo nên bất ngờ.
22'
Ueki mở tỷ số cho nữ Nhật Bản
Sau rất nhiều sức ép, cuối cùng Nhật Bản cũng đã có bàn mở tỷ số vào lưới của tuyển nữ Việt Nam. Ueki là người lập công với pha đánh đầu dễ dàng trong vòng cấm.
17'
Đội bóng xứ sở núi Phú Sĩ vẫn đang tổ chức ép sân toàn diện, bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân của các cô gái Việt Nam.
14'
Ở trận đấu cùng giờ, nữ Đài Loan (TQ) đã có bàn thắng mở tỷ số vào lưới của Ấn Độ.
10'
Pha phối hợp ăn ý của tuyển nữ Việt Nam bên cánh trái, Vạn Sự bứt tốc vượt qua cầu thủ số 2 của Nhật Bản trước khi tung cú sút đưa bóng đi đúng vào vị trí của thủ môn đối phương.
6'
Nhật Bản đang tổ chức tấn công liên tục, hàng thủ Việt Nam vì vậy mà phải làm việc hết công suất.
1'
Ngay sau pha giao bóng, tình huống tấn công đầu tiên nữ Nhật Bản đã có cơ hội dứt điểm đưa bóng đi sát sạt mép ngoài cột dọc khung thành nữ Việt Nam.
16h00
Trọng tài chính người Hàn Quốc - bà Kim Yu-jeong thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
15h55
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu. Trận này, tuyển nữ Việt Nam mặc trang phục màu trắng, trong khi các cô gái Nhật Bản mặc áo màu xanh truyền thống.
15h40
15h35
Cầu thủ hai đội đã ra sân khởi động trước trận đấu.
Danh sách thi đấu nữ Việt Nam vs Nhật Bản
HLV Mai Đức Chung gây bất ngờ ở đội hình xuất phát khi tung ra sân 5 cầu thủ không thường xuyên đá chính gồm thủ môn Khổng Thị Hằng, trung vệ Hải Linh, Thu Thương, tiền vệ Vũ Thị Hoa và tiền đạo Thúy Hằng. Trong khi đó, những trụ cột như Bích Thùy, Thanh Nhã, Huỳnh Như, Hải Yến đều ngồi ghế dự bị.
Nhận định trước trận
Nhật Bản được đánh giá là đội mạnh nhất bảng C Asian Cup nữ 2026 và cũng là ứng viên sáng giá cho chức vô địch. Sau hai lượt trận đầu, đại diện xứ Phù Tang toàn thắng trước Đài Bắc Trung Hoa và Ấn Độ.
Đáng chú ý, họ vừa tạo nên chiến thắng hủy diệt 11-0 trước Ấn Độ, màn trình diễn khiến phần còn lại của bảng đấu phải dè chừng. Vì vậy, mục tiêu của Nhật Bản ở lượt trận cuối gặp tuyển nữ Việt Nam là giành thêm 3 điểm để khép lại vòng bảng với thành tích toàn thắng.
Trong khi đó, đây sẽ là thử thách cực lớn với thầy trò HLV Mai Đức Chung. Trước đối thủ vượt trội về đẳng cấp, tuyển nữ Việt Nam nhiều khả năng phải lựa chọn lối chơi thận trọng nhằm hạn chế tối đa bàn thua. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành suất đi tiếp dành cho các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.
Thực tế, mục tiêu trước mắt của tuyển nữ Việt Nam vẫn là tấm vé vào tứ kết. Muốn vậy, đội bóng áo đỏ cần kiểm soát tốt thế trận trước Nhật Bản, đồng thời chờ đợi kết quả thuận lợi từ trận đấu giữa Ấn Độ và Đài Bắc Trung Hoa. Một chiến thắng trước Nhật Bản sẽ là kỳ tích, nhưng ngay cả khi điều đó khó xảy ra, cơ hội vẫn chưa hoàn toàn khép lại với tuyển nữ Việt Nam.
Thông tin lực lượng
Cả hai đội đang có lực lượng tốt nhất trong trận đấu này.