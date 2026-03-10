Nữ Nhật Bản mở tỷ số (nguồn: TV360)

ĐT nữ Việt Nam nhập cuộc với lối chơi thận trọng khi chủ động lùi sâu đội hình và nhường thế trận cho Nhật Bản. Trước sức ép liên tục từ đội bóng xứ sở mặt trời mọc, hàng thủ áo đỏ phải hoạt động vất vả.

Phút 21, Nhật Bản phá vỡ thế bế tắc khi Riko Ueki đánh đầu cận thành từ đường tạt bên cánh. Sau bàn thua, thủ môn Khổng Thị Hằng liên tiếp tỏa sáng với nhiều pha cứu thua, giúp Việt Nam chỉ bị dẫn 0-1 sau hiệp một.

Tuyển nữ Việt Nam không thể gây bất ngờ trước nữ Nhật Bản quá mạnh - Ảnh: AFC

Sang hiệp hai, Nhật Bản tiếp tục gia tăng sức ép. Phút 52, Maika Hamano dứt điểm cận thành nhân đôi cách biệt sau pha tấn công nhanh. HLV Mai Đức Chung sau đó tung Huỳnh Như vào sân nhằm tăng cường sức tấn công.

Tuy nhiên, trước lối chơi tốc độ của đối thủ, hàng thủ Việt Nam dần bộc lộ khoảng trống. Phút 62, Aoba Fujino nâng tỷ số lên 3-0 trước khi Kiko Seike ấn định chiến thắng 4-0 ở phút 67. Thất bại này khiến ĐT nữ Việt Nam chính thức dừng bước tại vòng bảng Asian Cup nữ 2026.

Ghi bàn:

Nhật Bản: Ueki (22'), Hamano (51'), Fujino (64'), Seike (67')

Đội hình xuất phát nữ Việt Nam vs Nhật Bản

Việt Nam: Khổng Thị Hằng, Thái Thị Thảo, Diễm My, Thu Thảo, Trần Thị Duyên, Thu Thương (Hoàng Thị Loan 86'), Cù Thị Huỳnh Như, Vạn Sự, Thúy Hằng (Huỳnh Như 63'), Vũ Thị Hoa

Nhật Bản: Yamashita, Shimizu, Takahashi, Kumagai, Kitagawa, Hasegawa, Nagano, Tanikawa, Hamano, Fujino, Ueki

Xếp hạng bảng C chung cuộc