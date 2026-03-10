Vòng bảng Asian Cup nữ 2026 đã khép lại với việc xác định đủ 8 đội bóng giành quyền vào tứ kết. Đáng tiếc, tuyển nữ Việt Nam không thể góp mặt trong danh sách này sau thất bại 0-4 trước Nhật Bản ở lượt trận cuối bảng C.

Nữ Nhật Bản phô diễn sức mạnh trước nữ Việt Nam - Ảnh: AFC

Trước trận đấu, thầy trò HLV Mai Đức Chung chỉ cần thua với cách biệt không quá hai bàn để nuôi hy vọng đi tiếp với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Tuy nhiên, trước sức mạnh vượt trội của Nhật Bản, tuyển nữ Việt Nam không thể tạo nên bất ngờ và đành chấp nhận dừng bước ngay từ vòng bảng.

Kết quả này cũng đồng nghĩa cánh cửa tham dự World Cup của tuyển nữ Việt Nam đã khép lại. Đây có thể xem là dấu mốc buồn khi một thế hệ vàng của bóng đá nữ Việt Nam khép lại hành trình tại đấu trường châu lục.

Sau khi vòng bảng kết thúc, 8 đội góp mặt ở tứ kết đã được xác định gồm Hàn Quốc, Úc, Philippines, Trung Quốc, Triều Tiên, Uzbekistan, Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc).

Các nhánh đấu vòng knock-out Asian Cup nữ 2026

Theo phân nhánh thi đấu, Hàn Quốc sẽ gặp Uzbekistan ở tứ kết đầu tiên. Nhật Bản chạm trán Philippines, trong khi Trung Quốc đối đầu Đài Loan. Cặp tứ kết còn lại là màn so tài giữa Úc và Triều Tiên.

Các đội vào tứ kết vẫn còn hai cơ hội giành vé dự World Cup nữ 2027, bởi 6 đội châu Á có thành tích tốt nhất sẽ giành suất trực tiếp, còn hai đội khác sẽ tranh vé ở vòng play-off liên lục địa.

Video nữ Việt Nam 2-1 Ấn Độ (nguồn: TV360)