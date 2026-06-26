Đội hình ra sân
Paraguay: Gill; Caceres, G Gomez, Alderete, Maidana; Velazquez, Galarza, D Gomez, Cubas; Avalos, Enciso
Úc: Beach; Circati, Souttar, Bos, Herrington, O'Neill, Behich, Irvine, Metcalfe, Volpato, Irankunda.
Kết thúc
89'
Jordan Bos đột phá ngẫu hứng bên cánh phải nhưng cú cứa lòng chân trái cuối cùng lại đưa bóng ra ngoài khá đáng tiếc.
82'
Enciso xử lý hay đầu vòng cấm, nhưng cú quăng chân phải chưa thể thành công.
77'
Diego Gomez nhận thẻ vàng đầu tiên của Paraguay.
68'
Hai đội đang thi đấu với chủ đích cầu hòa nên diễn biến khá chậm và không có nhiều pha bóng đột biến.
59'
Irankuda băng lên tốc độ bên cánh phải rồi quăng chân dứt điểm đưa bóng đi cắt ngang khung thành.
49'
Irankuda vừa ngã trong vòng cấm Paraguay. Tuy nhiên, trọng tài Tupin đã xua tay cho trận đấu tiếp tục.
Kết thúc hiệp 1
45'
Volpato xử lý hay bên cánh phải rồi cứa lòng chân trái, buộc thủ môn Paraguay - Orlando Gill phải bay người cứu thua.
35'
Jordan Bos bất ngờ nã đại bác chân trái từ khoảng cách chừng 30m. Thủ môn Paraguay xuất sắc làm chủ tình hình.
20'
Paraguay được đánh giá cao hơn nhưng họ lại chọn lối đá phòng ngự phản công, nhường khu trung tuyến cho đối thủ.
12'
Trận đấu đang rất "nóng" với những tình huống tranh chấp, phạm lỗi quyết liệt của cầu thủ hai đội.
3'
Từ đường căng ngang bên cánh phải của đồng đội, Irvine lao vào dứt điểm hiểm hóc nhưng thủ môn Paraguay kịp thời cản phá.
9h
Trận đấu bắt đầu.