Đội hình ra sân

Paraguay: Gill; Caceres, G Gomez, Alderete, Maidana; Velazquez, Galarza, D Gomez, Cubas; Avalos, Enciso

Úc: Beach; Circati, Souttar, Bos, Herrington, O'Neill, Behich, Irvine, Metcalfe, Volpato, Irankunda.

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Úc chính thức có vé vào vòng 1/16 - Ảnh: F.R
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Xếp hạng chung cuộc bảng D - Paraguay nhiều cơ hội trở thành một trong tám đội xếp thứ 3 xuất sắc nhất để giành quyền đi tiếp - Ảnh: Momento Deportivo
26/06/2026 | 11:13

Kết thúc

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Hai đội rời sân mà không bên nào ghi được bàn thắng - Ảnh: Socceroos
Thu gọn
26/06/2026 | 10:52

89'

Jordan Bos đột phá ngẫu hứng bên cánh phải nhưng cú cứa lòng chân trái cuối cùng lại đưa bóng ra ngoài khá đáng tiếc.

Thu gọn
26/06/2026 | 10:44

82'

Enciso xử lý hay đầu vòng cấm, nhưng cú quăng chân phải chưa thể thành công.

Thu gọn
26/06/2026 | 10:42

77'

Diego Gomez nhận thẻ vàng đầu tiên của Paraguay.

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Hai đội đang thi đấu chặt chẽ - Ảnh: Socceroos
Thu gọn
26/06/2026 | 10:38

68'

Hai đội đang thi đấu với chủ đích cầu hòa nên diễn biến khá chậm và không có nhiều pha bóng đột biến.

Thu gọn
26/06/2026 | 10:22

59'

Irankuda băng lên tốc độ bên cánh phải rồi quăng chân dứt điểm đưa bóng đi cắt ngang khung thành.

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Hai đội thi đấu cầm chừng - Ảnh: Socceroos
Thu gọn
26/06/2026 | 10:14

49'

Irankuda vừa ngã trong vòng cấm Paraguay. Tuy nhiên, trọng tài Tupin đã xua tay cho trận đấu tiếp tục.

Thu gọn
26/06/2026 | 09:57

Kết thúc hiệp 1

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45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0 - Ảnh: Socceroos
Thu gọn
26/06/2026 | 09:47

45'

Volpato xử lý hay bên cánh phải rồi cứa lòng chân trái, buộc thủ môn Paraguay - Orlando Gill phải bay người cứu thua.

Thu gọn
26/06/2026 | 09:37

35'

Jordan Bos bất ngờ nã đại bác chân trái từ khoảng cách chừng 30m. Thủ môn Paraguay xuất sắc làm chủ tình hình.

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Úc đang nhỉnh hơn ở trung tuyến - Ảnh: FIFA
Thu gọn
26/06/2026 | 09:37

20'

Paraguay được đánh giá cao hơn nhưng họ lại chọn lối đá phòng ngự phản công, nhường khu trung tuyến cho đối thủ.

Thu gọn
26/06/2026 | 09:20

12'

Trận đấu đang rất "nóng" với những tình huống tranh chấp, phạm lỗi quyết liệt của cầu thủ hai đội.

Thu gọn
26/06/2026 | 09:19

3'

Từ đường căng ngang bên cánh phải của đồng đội, Irvine lao vào dứt điểm hiểm hóc nhưng thủ môn Paraguay kịp thời cản phá.

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Hai đội nhập cuộc quyết tâm - Ảnh: FIFA
Thu gọn
26/06/2026 | 09:17

9h

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
26/06/2026 | 07:52

7h50

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Đội hình ra sân Paraguay - Ảnh: S.P
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Đội hình ra sân Australia - Ảnh: Socceroos
Thu gọn
25/06/2026 | 20:56

7h30

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Cầu thủ Úc tập luyện trước trận - Ảnh: Socceroos
Thu gọn
25/06/2026 | 20:55

7h

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Hai đội quyết tâm giành chiến thắng - Ảnh: Khelnow
Thu gọn