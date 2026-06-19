Sân Seattle, 2h ngày 20/6:

Mỹ vs Úc, trận đấu được mong chờ nhất bảng D, chuẩn bị diễn ra trên sân Seattle lúc 2h ngày 20/10, mà đội giành chiến thắng sẽ sớm lấy vé vào vòng tiếp theo World Cup 2026.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Mauricio Pochettino, Mỹ lần đầu tiên ghi được 4 bàn thắng trong một trận đấu tại World Cup, khi đánh bại Paraguay với tỷ số 4-1.

Thầy trò Pochettino khả năng cao tiếp tục vận son sân nhà. Ảnh: ĐT Mỹ

Còn Balogun, với 2 pha lập công ngay trong hiệp 1, trở thành cầu thủ người Mỹ đầu tiên lập cú đúp trong một trận đấu World Cup, kể từ khi Bert Patenaude làm được điều đó vào năm 1930.

Với tinh thần hưng phấn nhờ chiến thắng tưng bừng ngày ra quân, thầy trò Pochettino hướng đến 3 điểm tiếp theo khi đụng độ Úc, đội cũng có 3 điểm, gây ngạc nhiên với chiến thắng 2-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ chơi lấn át hơn.

Một chiến thắng sẽ giúp Mỹ chắc chắn giành vé vào vòng loại trực tiếp (32 đội) World Cup 2026, cũng như có khả năng đảm bảo luôn ngôi đầu. Nhưng nếu Mỹ và Úc chia điểm, cơ hội mở ra cho Thổ Nhĩ Kỳ và Paraguay.

Còn nếu Mỹ để thua Úc sẽ đẩy họ vào thế khó, buộc phải thắng Thổ Nhĩ Kỳ ở trận cuối vòng bảng.

Mỹ sẽ phải hết sức cẩn thận, với một tuyển Úc không được đánh giá cao ở trận ra quân gặp Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng thực tế họ đã giành chiến thắng và thậm chí còn không để thủng lưới.

Úc liệu có thể một lần nữa đảo ngược dự đoán? Ảnh: B/R Football

Đội bóng xứ chuột túi muốn tạo một ‘cú sốc’ nữa, cho dù đối thủ của họ là chủ nhà Mỹ.

Thông tin về lực lượng: Phía tuyển Mỹ, có những lo lắng dành cho Pulisic, sau khi ngôi sao AC Milan bị đau, phải rời sân cuối hiệp 1. Tuy nhiên, HLV Pochettino trấn an người hâm mộ, không có gì đáng ngại, Pulisic hoàn toàn có thể xung trận.

Phía tuyển Úc, sau màn trình diễn ấn tượng trước Thổ Nhĩ Kỳ, HLV Popovic khả năng sẽ sử dụng đội hình tương tự để đấu Mỹ.

Mỹ vs Úc, cuộc so tài hứa hẹn hấp dẫn với tinh thần quyết tâm cao của 2 đội. Nhưng Mỹ có lợi thế sân nhà, một Balogun cho thấy cái duyên ghi bàn, khả năng sẽ tận dụng được khoảnh khắc để giành chiến thắng.

Dự đoán: Mỹ thắng 2-1 Úc.

Đội hình dự kiến:

Mỹ: Matt Freese; Sergino Dest, Tim Ream, Chris Richards, Dominic Freeman, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams; Christian Pulisic, Malik Tillman, Folarin Balogun.

Úc: Patrick Beach; Jacob Italiano, Cameron Burgess, Harry Souttar, Alessandro Circati, Jordan Bos; Paul Okon-Engstler, Aiden O'Neill; Nestory Irankunda, Connor Metcalfe; Mohamed Toure.