9h ngày 26/6, sân Levi's:

Dù nhận thất bại nặng nề 1-4 trước Mỹ ngày ra quân, Paraguay kịp đứng dậy rất nhanh bằng chiến thắng Thổ Nhĩ Kỳ 1-0, trong cảnh phải chơi thiếu người từ cuối hiệp một.

Gặp Úc lượt đấu cuối, đoàn quân HLV Gustavo Alfaro buộc phải thắng để chắc vé đi tiếp. Tuy nhiên, kết quả hòa cũng không phải quá tệ, bởi nhiều khả năng họ sẽ nằm trong nhóm 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Paraguay giành chiến thắng quan trọng trước Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh: O.T

Dĩ nhiên, việc tìm kiếm 3 điểm trước đối thủ đến từ đất nước chuột túi chẳng hề dễ dàng. Paraguay là đội bóng lì lợm, sở hữu hàng thủ kiên cường. Họ cũng đang có phong độ tích cực, thắng 5/7 trận gần nhất.

Tiếng nói từ lịch sử mang đến động lực lớn cho Paraguay. Họ chưa từng thua trận cuối vòng bảng trong 6 kỳ World Cup góp mặt thời gian qua.

Ở chiều ngược lại, Úc không thể duy trì màn trình diễn ấn tượng như chiến thắng Thổ Nhĩ Kỳ 2-0. Năm ngày sau, Socceroos phơi áo 0-2 trước đồng chủ nhà Mỹ.

Kết quả khiến Úc không còn cơ hội giành ngôi đầu bảng, do kém Mỹ về thành tích đối đầu. Tuy nhiên, họ vẫn nắm quyền tự quyết ở lượt đấu cuối.

Tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào vòng 1/16. Dẫu vậy, việc phải chờ kết quả từ các bảng đấu khác luôn tiềm ẩn rủi ro.

Hai đội đều sẽ bước vào trận đấu với tâm lý thận trọng - Ảnh: FB

Dưới sự dẫn dắt của HLV Tony Popovic, Úc thắng 3/6 trận gần đây. Chỉ cần giành thêm tối thiểu 1 điểm từ cuộc chạm trán Paraguay, Úc sẽ lần thứ hai liên tiếp góp mặt tại vòng knock-out World Cup.

Theo thứ hạng FIFA, Paraguay đứng thứ 41, thấp hơn nhiều so với Australia hạng 27. Thế nhưng, cuộc đối đầu dự báo căng thẳng và khó lường.

Giới chuyên môn đánh giá Socceroos nhỉnh hơn nhờ tính ổn định và chất lượng đội hình. Mặc dù vậy, kết quả hòa có lẽ sẽ làm hài lòng HLV Popovic và các học trò.

Dự đoán: Hòa 1-1

Đội hình dự kiến

Paraguay: Gill; Caceres, G Gomez, Alderete, Alonso; Velazquez, Cubas, D Gomez, Galarza; Pitta, Enciso

Úc: Beach; Circati, Souttar, Burgess; Italiano, O'Neill, Okon-Engstler, Bos; Volpato, Toure, Irankunda.