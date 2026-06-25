Paraguay đã khởi đầu World Cup 2026 có thể nói là với cơn ác mộng của Damian Bobadilla và các đồng đội, bởi bàn phản lưới nhà ngay ở phút thứ 7, cũng như mới hết hiệp 1 đã để Mỹ dẫn trước 3-0, với cú đúp của Balogun.

Sau đó, Mauricio mang lại niềm vui cho người hâm mộ Paraguay trên khán đài, với bàn thu hẹp cách biệt ở phút 73. Dù vậy, vào những phút cuối bù giờ, Reyna ấn định trận thắng to 4-1 cho Mỹ.

Úc sẽ khiến Paraguay khó 'phá dớp', chưa từng thắng 2 trận tại vòng bảng ở một kỳ World Cup? Ảnh: Football360

Nhờ có cải thiện ở hàng thủ, cùng pha lập công sớm của Galarza ở ngay phút thứ 2, Paraguay đã có được chiến thắng quý giá 1-0 khi đấu Thổ Nhĩ Kỳ.

Đó là trận đấu mà đội bóng Nam Mỹ rơi cảnh thiếu người từ cuối hiệp 1, do Almiron bị thẻ đỏ cho hành vi dùng tay che miệng hướng lời lẽ vào đối thủ.

Trong khi đó, Úc cũng có được 3 điểm nhờ chiến thắng 2-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày ra quân. Ở lượt trận thứ 2, Úc để thua Mỹ với tỷ số tương tự, nên hiệu số bàn thắng bại đang là 0, nhờ đó xếp trên Paraguay (-2).

Nếu giành được 1 hay 3 điểm trước Paraguay, Úc sẽ chắc chắn có 1 suất vào vòng đấu loại trực tiếp ở giải đấu này lần thứ 2 liên tiếp và là thứ 3 trong 6 kỳ World Cup họ vượt qua vòng bảng.

Bên kia chiến tuyến, thử thách cho Paraguay khi thiếu vắng cầu thủ ghi bàn hàng đầu của họ ở thời điểm hiện tại – Almiron (bị treo giò). Lịch sử có vẻ cũng không ủng hộ Paraguay, khi chưa từng thắng 2 trận ở vòng bảng tại một kỳ World Cup nào.

Cả chuyên gia bóng đá ESPN và Sportskeeda đều dự đoán, Paraguay sẽ hòa Úc 1-1, trong khi Sportsmole đặt niềm tin vào Úc thắng 1-0 Paraguay.

Đội hình dự kiến:

Paraguay: Gill; Caceres, G Gomez, Alderete, Alonso; Velazquez, Cubas, D Gomez, Galarza; Pitta, Enciso.

Úc: Beach; Circati, Souttar, Burgess; Italiano, O'Neill, Okon-Engstler, Bos; Volpato, Toure, Irankunda.