Video Mbappe ghi tuyệt phẩm mở tỷ số cho Pháp (nguồn: VTV)

Ghi bàn: Mbappe (14', 54'), Dembele (66')

Pháp tiếp tục khẳng định sức mạnh tại bảng I World Cup 2026 khi đánh bại Iraq 3-0, qua đó giành vé đầu tiên của bảng đấu vào vòng 1/16. Tâm điểm trận đấu là Kylian Mbappe với cú đúp cùng màn trình diễn nổi bật trên hàng công.

Đội bóng của HLV Didier Deschamps nhập cuộc chủ động và sớm tạo ra sức ép lớn. Phút 14, Mbappe mở tỷ số cho Pháp bằng pha xử lý đẳng cấp, giúp Les Bleus nắm lợi thế sau hiệp một.

Mbappe tiếp tục chạy đua với Messi với cú đúp - Ảnh: 433

Tuy nhiên, trận đấu sau đó bị gián đoạn vì thời tiết xấu. Cơn mưa lớn kèm sấm sét trên sân Lincoln Financial Field khiến ban tổ chức kích hoạt quy trình ứng phó thời tiết nguy hiểm, yêu cầu cầu thủ và khán giả rời khu vực thi đấu để đảm bảo an toàn.

Sau khoảng 2 tiếng tạm hoãn, trận đấu trở lại. Pháp vẫn duy trì thế trận áp đảo. Phút 54, Mbappe tận dụng sai lầm của hàng thủ Iraq, dễ dàng hoàn tất cú đúp sau đường kiến tạo của Dembele.

Đến phút 66, Dembele ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0. Với kết quả này, Pháp sớm đoạt vé đi tiếp và tiếp tục cho thấy dáng dấp ứng viên vô địch.

Đội hình ra sân:

Pháp: Maignan, Kounde (M. Gusto 83'), Saliba, Upamecano, Digne, Rabiot, Kone, Barcola (M. Akliouche 83'), Olise (R. Cherki 68'), Dembele (D. Doué 68'), Mbappe (M. Thuram 90')

Iraq: Basil, Tahseen (R. Sulaka 60'), Hashem, Doski, Ali, Ismael (Y. Amyn 60'), Al Ammari (A. Sher 68'), Qasem, Iqbal, Bayesh (M. Farji 69'), Hussein (Al-Hamadi 26')