Video Mbappe ghi tuyệt phẩm mở tỷ số cho Pháp (nguồn: VTV)
Ghi bàn: Mbappe (14', 54'), Dembele (66')
Pháp tiếp tục khẳng định sức mạnh tại bảng I World Cup 2026 khi đánh bại Iraq 3-0, qua đó giành vé đầu tiên của bảng đấu vào vòng 1/16. Tâm điểm trận đấu là Kylian Mbappe với cú đúp cùng màn trình diễn nổi bật trên hàng công.
Đội bóng của HLV Didier Deschamps nhập cuộc chủ động và sớm tạo ra sức ép lớn. Phút 14, Mbappe mở tỷ số cho Pháp bằng pha xử lý đẳng cấp, giúp Les Bleus nắm lợi thế sau hiệp một.
Tuy nhiên, trận đấu sau đó bị gián đoạn vì thời tiết xấu. Cơn mưa lớn kèm sấm sét trên sân Lincoln Financial Field khiến ban tổ chức kích hoạt quy trình ứng phó thời tiết nguy hiểm, yêu cầu cầu thủ và khán giả rời khu vực thi đấu để đảm bảo an toàn.
Sau khoảng 2 tiếng tạm hoãn, trận đấu trở lại. Pháp vẫn duy trì thế trận áp đảo. Phút 54, Mbappe tận dụng sai lầm của hàng thủ Iraq, dễ dàng hoàn tất cú đúp sau đường kiến tạo của Dembele.
Đến phút 66, Dembele ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0. Với kết quả này, Pháp sớm đoạt vé đi tiếp và tiếp tục cho thấy dáng dấp ứng viên vô địch.
Đội hình ra sân:
Pháp: Maignan, Kounde (M. Gusto 83'), Saliba, Upamecano, Digne, Rabiot, Kone, Barcola (M. Akliouche 83'), Olise (R. Cherki 68'), Dembele (D. Doué 68'), Mbappe (M. Thuram 90')
Iraq: Basil, Tahseen (R. Sulaka 60'), Hashem, Doski, Ali, Ismael (Y. Amyn 60'), Al Ammari (A. Sher 68'), Qasem, Iqbal, Bayesh (M. Farji 69'), Hussein (Al-Hamadi 26')
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng dễ dàng 3-0 dành cho ĐT Pháp, qua đó đoạt tấm vé đầu tiên của bảng I vào vòng 1/16 World Cup 2026.
90'
Mbappe có liên tiếp hai cú dứt điểm nhưng một bị thủ môn Iraq cản phá, còn một đưa bóng đi chệch khung thành. Sau tình huống này anh được thay ra.
80'
Mbappe thực hiện pha bắt vô-lê nhưng bóng đi không trúng đích.
76'
Suýt chút nữa Iraq có bàn rút ngắn cách biệt vào lưới ĐT Pháp khi Al Ammari nhoài người dứt điểm sát sạt cột dọc.
71'
Dẫn trước với tỷ số 3-0, Pháp vẫn duy trì thế trận tấn công, tiếp tục pressing tầm cao gây khó khăn cho Iraq.
66'
Dembele nâng tỷ số lên 3-0
Đến lượt Dembele đe dọa khung thành đại diện châu Á. Ngay sau khi sút chệch khung thành, đương kim Quả bóng vàng tự điền tên mình lên bảng tỷ số với cú sút chính xác trong vòng cấm, từ pha kiến tạo của Olise.
58'
Mbappe đáp lễ Olise với đường chuyền thuận lợi, tiếc cho ngôi sao của Bayern Munich khi cú lốp bóng đi dội xà ngang Iraq.
54'
Mbappe trừng phạt sai lầm, lập cú đúp
Hậu vệ và thủ môn Iraq mắc sai lầm trong pha phát bóng lên, Dembele chơi đồng đội khi kiến tạo "dọn cỗ" cho đội trưởng Mbappe dễ dàng nâng tỷ số lên 2-0 cho ĐT Pháp.
Đây là bàn thắng thứ 16 của Mbappe tại World Cup và anh chính thức cân bằng kỷ lục của Miroslav Klose. Mbappe còn kém Messi 2 bàn.
50'
Pháp vẫn là đội làm chủ cuộc chơi, trong khi Iraq quyết định chơi mạo hiểm khi đẩy cao đội hình để tìm kiếm cơ hội về phía khung thành ĐT Pháp.
Hiệp 2
Hiệp hai trận đấu chính thức trở lại sau 2 tiếng bị hoãn.
06h45
Cầu thủ hai đội tuyển ra sân khởi động lại chuẩn bị cho hiệp hai.
06h35
Sau nhiều lần đánh giá điều kiện thi đấu, BTC World Cup địa phương xác nhận các cầu thủ sẽ trở lại sân vào lúc 07h00, theo giờ Việt Nam.
06h20
Bầu trời Philadelphia dần quang đãng, CĐV đang dần quay trở lại sân vận động Lincoln Financial Field.
06h05
Tại thời điểm này, trận đấu vẫn chưa thể tiếp tục do điều kiện thời tiết trên sân Lincoln Financial Field (Philadelphia, Pennsylvania) chưa đảm bảo.
05h20
Dự kiến khoảng 6 giờ (giờ Việt Nam), trận đấu giữa Pháp vs Iraq sẽ trở lại.
05h00
Cơn mưa lớn kèm theo tiếng sét trên sân Lincoln Financial Field (Philadelphia, Pennsylvania), quy trình ứng phó thời tiết nguy hiểm (Severe Weather Protocol) đã được kích hoạt nhằm đảm bảo an toàn cho cầu thủ, ban huấn luyện, trọng tài và khán giả.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía ĐT Pháp.
40'
Mbappe chớp cơ hội dứt điểm từ giữa sân khi quan sát thấy thủ môn Iraq lên cao, tuy nhiên bóng đi không trúng đích. Sau đó thủ quân ĐT Pháp có pha vê bóng kỹ thuật trong vòng vây các cầu thủ Iraq. Tiếc cho anh khi không thể dứt điểm trong vòng cấm.
37'
Cơn mưa trút xuống sân Lincoln Financial Field (Philadelphia, Pennsylvania) ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến trận đấu. Trên khán đài, phần lớn CĐV phải đội mưa để cổ vũ hai đội.
32'
Pháp vẫn đang kiểm soát hoàn toàn trận đấu đẩy đội hình của Iraq lùi toàn bộ đội hình về phần sân nhà để phòng thủ nhiều lớp.
25'
Iraq thay người bất đắc dĩ khi đội trưởng A. Hussein dính chấn thương nên không thể tiếp tục thi đấu, anh rời sân để nhường chỗ cho Al-Hamadi.
20'
Sau khi mở tỷ số, Les Bleus vẫn không ngừng ép sân để ghi thêm bàn thắng.
14'
Mbappe ghi siêu phẩm, Pháp dẫn 1-0
Đón đường chuyền ngược ra của Olise, Mbappe thực hiện pha cứa lòng đẹp mắt bằng chân trái từ ngoài vòng cấm, thủ môn Kasil dù chạm được tay vào bóng cũng không thể cản phá. Đây là pha lập công thứ 15 của tiền đạo Real Madrid tại World Cup, ngang Ronaldo de Lima (Brazil), chỉ còn kém Messi 3 bàn và Miroslav Klose 2 bàn nữa.
13'
Thủ môn Basil và trung vệ Hashem phối hợp không ăn ý suýt chút nữa bị Olise trừng phạt.
8'
Đội vô địch World Cup 2018 đang tổ chức tấn công liên tục, buộc hàng thủ của Iraq làm việc hết công suất. Olise và Mbappe là những người dứt điểm tiếp theo nhưng chưa có bàn thắng mở tỷ số.
1'
Manu Kone tung cú sút từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi chệch cột dọc Iraq trong gang tấc.
04h00
Trọng tài chính người Canada - Drew Fischer nổi hồi còi cho trận đấu được bắt đầu.
03h51
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội tuyển bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
03h40
Cầu thủ hai đội tuyển đang khởi động trước trận đấu.
03h30
03h10
Pháp bước vào lượt trận thứ hai bảng I World Cup 2026 với sự tự tin lớn sau chiến thắng 3-1 trước Senegal ở ngày ra quân. Một chiến thắng trước Iraq sẽ giúp Les Bleus tiến rất gần tới tấm vé vào vòng 1/16.
Đội bóng của HLV Didier Deschamps tiếp tục thể hiện sức mạnh của một ứng viên vô địch nhờ hàng công giàu tốc độ và khả năng tạo đột biến cao. Kylian Mbappe vẫn là niềm hy vọng lớn nhất khi anh tỏa sáng với cú đúp ở trận mở màn, bên cạnh sự hỗ trợ của những vệ tinh chất lượng như Dembele hay Griezmann.
Trong khi đó, Iraq khởi đầu không thuận lợi khi để thua Na Uy 1-4. Đại diện châu Á đã có thời điểm thi đấu đầy nỗ lực và thậm chí ghi bàn nhờ công của Aymen Hussein, nhưng sự thiếu tập trung ở những phút cuối khiến họ phải nhận thất bại đậm.
Chênh lệch về đẳng cấp và chất lượng đội hình khiến Iraq bị đánh giá thấp hơn đáng kể. Nếu duy trì được phong độ như trận gặp Senegal, Pháp nhiều khả năng sẽ tiếp tục giành trọn 3 điểm để củng cố vị trí dẫn đầu bảng I.