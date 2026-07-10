Video bàn thắng Pháp 2-0 Maroc (nguồn: VTV)

Pháp giành vé vào bán kết World Cup 2026 sau chiến thắng 2-0 trước Maroc ở tứ kết. Trận đấu diễn ra chặt chẽ khi đại diện châu Phi tiếp tục thể hiện lối chơi phòng ngự kỷ luật và tinh thần thi đấu bền bỉ.

Pháp nhập cuộc chủ động, liên tục gây sức ép nhờ tốc độ của Mbappe, Dembele và các vệ tinh xung quanh. Phút 26, Les Bleus được hưởng penalty sau khi Mbappe bị phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, chính anh lại không thắng được thủ môn Bono trên chấm 11m.

Mbappe toả sáng cùng Dembele - Ảnh: Onefootball

Sang hiệp hai, Pháp gia tăng sức ép và có bàn mở tỷ số ở phút 60. Mbappe nhận bóng từ Doué, xử lý khéo léo rồi tung cú cứa lòng đẹp mắt khiến Bono không thể cản phá. Sáu phút sau, Mbappe tiếp tục tỏa sáng với đường kiến tạo để Dembele ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0.

Maroc nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ nhưng không thành công. Pháp kiểm soát tốt thế trận và bảo toàn chiến thắng, qua đó lần thứ ba liên tiếp góp mặt ở bán kết World Cup.