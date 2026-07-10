Video bàn thắng Pháp 2-0 Maroc (nguồn: VTV)
Ghi bàn: Mbappe (60'), Dembele (66')
Đội hình ra sân
Pháp (4-2-3-1): Mike Maignan, Jules Koundé (M. Gusto 87'), Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne, Manu Koné (Zaïre-Emery 71'), Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué (B. Barcola 77'), Kylian Mbappé (Mateta 77')
Ma rốc (4-2-3-1): Bono, Achraf Hakimi, Issa Diop, Noussair Mazraoui, Anass Salah-Eddine (Z. E. Ouahdi 74'), Ayyoub Bouaddi (S. Amrabat 62'), Neil El Aynaoui, Brahim Díaz (G. Yassine 74'), Azzedine Ounahi, Chemsdine Talbi (A. Sbai 85'), Bilal El Khannous (S. Rahimi 62')
KẾT THÚC
Trận tứ kết đầu tiên hạ màn với chiến thắng thuyết phục 2-0 dành cho Pháp trước Maroc. Đây là lần thứ ba liên tiếp Les Bleus góp mặt ở vòng đấu dành cho 4 đội xuất sắc nhất giải đấu tại Mỹ.
90'+4
Cơ hội dành cho Mateta nhưng tiền đạo vào thay Mbappe lại không thắng được thủ môn Bono.
90'
Hiệp hai có 6 phút bù giờ.
Maroc vẫn miệt mài tìm kiếm cơ hội nhưng đại diện châu Phi không thể làm gì trước hàng thủ kín kẽ của ĐT Pháp.
84'
Azzedine Ounahi tung cú sút xa buộc thủ môn Mike Maignan phải đấm bóng chịu phạt góc, sau đó đến lượt Neil El Aynaoui đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Pháp.
77'
Mbappe bị đau và không thể tiếp tục thi đấu, HLV D. Deschamps lập tức rút anh ra để tung Mateta vào thế chỗ.
74'
Bị dẫn 2-0, các cầu thủ Maroc buộc phải đẩy đội hình lên để tìm kiếm cơ hội ghi bàn rút ngắn cách biệt, thắp lên hi vọng lật ngược thế cờ.
73'
Trung vệ Dayot Upamecano có pha phá bóng hụt suýt chút nữa trở thành pha đá phản lưới nhà, khi thủ môn Mike Maignan không còn làm chủ tình hình.
66'
Dembele nâng tỷ số lên 2-0 cho Pháp
Nhận đường chuyền từ Mbappe, Dembele dẫn bóng đến gần vòng cấm rồi thực hiện pha đặt lòng kỹ thuật khiến thủ môn Bono dù chạm tay vào bóng cũng không thể cứu thua.
60'
Mbappe lập công chuộc lỗi
Désiré Doué tranh chấp thành công rồi chuyền bóng cho Mbappe. Đội trưởng của Les Bleus thực hiện pha cứa lòng trên vạch 16m50 đưa bóng đi cực cong và đẹp mắt khiến Bono không thể cứu thua.
Đây là pha lập công thứ 8 của Mbappe, bằng với đàn anh Lionel Messi. Đây cũng là bàn thắng thứ 20 của Mbappe tại World Cup, sau 20 trận đấu, anh chỉ kém kỷ lục của Messi đúng 1 pha lập công.
55'
Nhận bóng từ chân Mbappe, Désiré Doué quyết định tung cú sút ở rìa vòng cấm, chếch bên cánh trái khiến thủ môn Bono vất vả mới ôm được trái bóng.
Ngay sau đó, Olise chọc khe cho Mbappe sút bóng đi vọt xà trong pha đối mặt với Bono. Tuy nhiên, pha quay chậm cho thấy chân sút số 1 tuyển Pháp đã việt vị.
50'
Những phút đầu hiệp hai vẫn chưa có gì thay đổi về thế trận so với 45 phút đầu tiên, khi Pháp chủ động tấn công, còn Maroc chơi phòng ngự kín kẽ.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi, tình huống đáng chú ý nhất chính là pha bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số trên chấm 11m của Mbappe.
45'+1
Khung thành của Maroc cứu thua cho đội nhà sau cú sút xa táo bạo của hậu vệ cánh trái Lucas Digne.
41'
Các học trò của HLV D. Deschamps vẫn duy trì sức ép liên tục lên phần sân của Maroc, tuy nhiên bàn thắng mở tỷ số vẫn chưa đến đại diện châu Âu.
36'
Xuất phát từ pha đoạt bóng trong chân cầu thủ Maroc, Désiré Doué xộc thẳng vòng cấm rồi dứt điểm chìm nhưng thủ môn Bono vẫn xuất sắc cản phá chịu phạt góc.
28'
Từ khoảng cách 11m, Mbappe lại kết thúc khá hiền vào góc thấp bên phải khung thành nên không thể đánh bại thủ thành Bono.
26'
Penalty cho Pháp
Sau pha chuyển đổi trạng thái nhanh của Pháp, Olise bứt tốc rồi chuyền cho Mbappe băng lên bên cánh trái. Đội trưởng Les Bleus xâm nhập vòng cấm và bị Noussair Mazraoui phạm lỗi, trọng tài Facundo Tello lập tức chỉ tay vào chấm penalty.
21'
ĐT Maroc đang tổ chức phòng ngự với bức tường màu đỏ án ngữ trước khung thành thủ môn Bono khiến Pháp chưa chưa thể xuyên phá.
15'
ĐT Pháp tổ chức pressing ngay ở 1/3 cuối sân của Maroc, buộc đại diện châu Phi lùi sâu để tổ chức phòng ngự.
10'
Les Bleus đang là đội kiểm soát bóng nhiều hơn, chủ động gây sức ép và có được hai pha dứt điểm trúng đích.
4'
Thủ môn Bono liên tục cứu thua cho Maroc
Trong vòng vây cầu thủ Maroc, Mbappe vẫn kịp tung ra cú sút xa buộc thủ môn Bono phải cản phá chịu phạt góc. Ngay sau đó, đến lượt trung vệ Dayot Upamecano đánh đầu cận thành nhưng vẫn không thắng được người gác đền của Maroc.
3'
Pháp được đánh giá cao hơn nhưng Maroc cho thấy họ sẵn sàng chơi sòng phẳng với Mbappe và các đồng đội.
03h00
Trọng tài chính người Argentina - Facundo Tello thổi còi cho trận tứ kết 1 World Cup 2026 được bắt đầu trên sân Gillette, Foxborough (Massachusetts, Mỹ).
02h51
Tổ trọng tài người Argentina dẫn hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
02h45
Trọng tài người Argentina Facundo Tello sẽ là người cầm còi ở màn so tài giữa Pháp và Maroc, các trợ lý và tổ VAR cũng đều là người Argentina.
2h40
02h30
Cầu thủ hai đội tuyển ra sân khởi động trước trận đấu.
01h30
Thống kê đáng chú ý Pháp
Pháp toàn thắng 5 trận tại World Cup 2026.
Les Bleus ghi 14 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần.
Pháp giữ sạch lưới ở 3/5 trận gần nhất.
Maroc bất bại trong 5 trận gần đây.
Maroc ghi bàn trong cả 5 trận gần nhất.
Pháp ghi trung bình 2,64 bàn/trận trong giai đoạn thống kê.
Les Bleus thực hiện trung bình 20,57 cú sút mỗi trận.
Pháp kiểm soát bóng trung bình 62%.
Pháp được hưởng trung bình 7,29 quả phạt góc/trận.
Mbappe đã ghi 7 bàn tại World Cup 2026.
Pháp bất bại trong 5 lần gần nhất gặp Maroc.
Les Bleus từng thắng Morocco 2-0 tại World Cup 2022.
01h20
Phong độ hai đội
Phong độ Pháp: Trong 5 trận gần nhất, Pháp toàn thắng. Ghi 14 bàn và chỉ để thủng lưới 2 lần.
Phong độ Maroc: Trong 5 trận gần nhất, Maroc thắng 3 và hòa 2 nếu chỉ tính thời gian thi đấu chính thức. Ghi 10 bàn, nhận 4 bàn thua.
01h10
Tình hình lực lượng
Pháp: Marcus Thuram chấn thương bắp chân và nhiều khả năng không thể góp mặt. Aurelien Tchouameni bị đau nhẹ, khả năng ra sân vẫn chưa chắc chắn.
Maroc: Ismael Saibari vắng mặt vì chấn thương.
01h00
Nhận định trước trận:
Cuộc chạm trán giữa Pháp và Maroc lúc 3h00 ngày 10/7 tại tứ kết World Cup 2026 được dự báo hấp dẫn. Les Bleus bước vào trận đấu với vị thế ứng viên vô địch, nhưng Maroc đang cho thấy họ không dễ bị khuất phục.
Pháp sở hữu đội hình đồng đều với nhiều ngôi sao tấn công chất lượng. Mbappe tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất, bên cạnh Dembele và Olise. Đội bóng áo lam đang có phong độ cao khi toàn thắng từ đầu giải, thể hiện sự ổn định cả trong tấn công lẫn phòng ngự.
Trong khi đó, Maroc gây ấn tượng mạnh với lối chơi kỷ luật và tinh thần thi đấu kiên cường. Họ chưa thua trận nào, từng loại Hà Lan và đánh bại Canada thuyết phục. Những cái tên như Hakimi hay Amrabat đóng vai trò quan trọng.
Dù Pháp được đánh giá cao hơn, Maroc hoàn toàn có thể tạo bất ngờ nếu tận dụng tốt cơ hội.