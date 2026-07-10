Video bàn thắng Pháp 2-0 Maroc (nguồn: VTV)

Pháp giành vé vào bán kết World Cup 2026 sau chiến thắng 2-0 trước Maroc ở tứ kết. Trận đấu diễn ra chặt chẽ khi đại diện châu Phi tiếp tục thể hiện lối chơi phòng ngự kỷ luật và tinh thần thi đấu bền bỉ.

Pháp nhập cuộc chủ động, liên tục gây sức ép nhờ tốc độ của Mbappe, Dembele và các vệ tinh xung quanh. Phút 26, Les Bleus được hưởng penalty sau khi Mbappe bị phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, chính anh lại không thắng được thủ môn Bono trên chấm 11m.

mbappe maroc onefootball.jpeg
Mbappe toả sáng cùng Dembele - Ảnh: Onefootball

Sang hiệp hai, Pháp gia tăng sức ép và có bàn mở tỷ số ở phút 60. Mbappe nhận bóng từ Doué, xử lý khéo léo rồi tung cú cứa lòng đẹp mắt khiến Bono không thể cản phá. Sáu phút sau, Mbappe tiếp tục tỏa sáng với đường kiến tạo để Dembele ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0.

Maroc nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ nhưng không thành công. Pháp kiểm soát tốt thế trận và bảo toàn chiến thắng, qua đó lần thứ ba liên tiếp góp mặt ở bán kết World Cup.

Ghi bàn: Mbappe (60'), Dembele (66')

Đội hình ra sân

Pháp (4-2-3-1): Mike Maignan, Jules Koundé (M. Gusto 87'), Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne, Manu Koné (Zaïre-Emery 71'), Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué (B. Barcola 77'), Kylian Mbappé (Mateta 77')

Ma rốc (4-2-3-1): Bono, Achraf Hakimi, Issa Diop, Noussair Mazraoui, Anass Salah-Eddine (Z. E. Ouahdi 74'), Ayyoub Bouaddi (S. Amrabat 62'), Neil El Aynaoui, Brahim Díaz (G. Yassine 74'), Azzedine Ounahi, Chemsdine Talbi (A. Sbai 85'), Bilal El Khannous (S. Rahimi 62')

10/07/2026 | 05:04

KẾT THÚC

Trận tứ kết đầu tiên hạ màn với chiến thắng thuyết phục 2-0 dành cho Pháp trước Maroc. Đây là lần thứ ba liên tiếp Les Bleus góp mặt ở vòng đấu dành cho 4 đội xuất sắc nhất giải đấu tại Mỹ.

Thu gọn
10/07/2026 | 04:58

90'+4

Cơ hội dành cho Mateta nhưng tiền đạo vào thay Mbappe lại không thắng được thủ môn Bono.

Thu gọn
10/07/2026 | 04:55

90'

Hiệp hai có 6 phút bù giờ.

Maroc vẫn miệt mài tìm kiếm cơ hội nhưng đại diện châu Phi không thể làm gì trước hàng thủ kín kẽ của ĐT Pháp.

Thu gọn
10/07/2026 | 04:49

84'

Azzedine Ounahi tung cú sút xa buộc thủ môn Mike Maignan phải đấm bóng chịu phạt góc, sau đó đến lượt Neil El Aynaoui đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Pháp.

Thu gọn
10/07/2026 | 04:42

77'

Mbappe bị đau và không thể tiếp tục thi đấu, HLV D. Deschamps lập tức rút anh ra để tung Mateta vào thế chỗ.

Thu gọn
10/07/2026 | 04:39

74'

Bị dẫn 2-0, các cầu thủ Maroc buộc phải đẩy đội hình lên để tìm kiếm cơ hội ghi bàn rút ngắn cách biệt, thắp lên hi vọng lật ngược thế cờ.

Thu gọn
10/07/2026 | 04:37

73'

Trung vệ Dayot Upamecano có pha phá bóng hụt suýt chút nữa trở thành pha đá phản lưới nhà, khi thủ môn Mike Maignan không còn làm chủ tình hình.

Thu gọn
10/07/2026 | 04:31

66'

Dembele nâng tỷ số lên 2-0 cho Pháp

Nhận đường chuyền từ Mbappe, Dembele dẫn bóng đến gần vòng cấm rồi thực hiện pha đặt lòng kỹ thuật khiến thủ môn Bono dù chạm tay vào bóng cũng không thể cứu thua.

Thu gọn
10/07/2026 | 04:25

60'

Mbappe lập công chuộc lỗi

Désiré Doué tranh chấp thành công rồi chuyền bóng cho Mbappe. Đội trưởng của Les Bleus thực hiện pha cứa lòng trên vạch 16m50 đưa bóng đi cực cong và đẹp mắt khiến Bono không thể cứu thua.

Đây là pha lập công thứ 8 của Mbappe, bằng với đàn anh Lionel Messi. Đây cũng là bàn thắng thứ 20 của Mbappe tại World Cup, sau 20 trận đấu, anh chỉ kém kỷ lục của Messi đúng 1 pha lập công.

mbappe vs maroc 1_Givemesport.jpeg
Ảnh: GiveMesport
Thu gọn
10/07/2026 | 04:19

55'

Nhận bóng từ chân Mbappe, Désiré Doué quyết định tung cú sút ở rìa vòng cấm, chếch bên cánh trái khiến thủ môn Bono vất vả mới ôm được trái bóng.

Ngay sau đó, Olise chọc khe cho Mbappe sút bóng đi vọt xà trong pha đối mặt với Bono. Tuy nhiên, pha quay chậm cho thấy chân sút số 1 tuyển Pháp đã việt vị.

Thu gọn
10/07/2026 | 04:14

50'

Những phút đầu hiệp hai vẫn chưa có gì thay đổi về thế trận so với 45 phút đầu tiên, khi Pháp chủ động tấn công, còn Maroc chơi phòng ngự kín kẽ.

Thu gọn
10/07/2026 | 04:10

46'

Hiệp hai trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
10/07/2026 | 03:51

Hết hiệp 1

Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi, tình huống đáng chú ý nhất chính là pha bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số trên chấm 11m của Mbappe.

mbappe vs maroc.jpeg
Mbappe bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số trên chấm 11m - Ảnh: Sportskeeda
Thu gọn
10/07/2026 | 03:48

45'+1

Khung thành của Maroc cứu thua cho đội nhà sau cú sút xa táo bạo của hậu vệ cánh trái Lucas Digne.

Thu gọn
10/07/2026 | 03:42

41'

Các học trò của HLV D. Deschamps vẫn duy trì sức ép liên tục lên phần sân của Maroc, tuy nhiên bàn thắng mở tỷ số vẫn chưa đến đại diện châu Âu.

shakira.jpeg
Nữ ca sĩ nổi tiếng người Colombia - Shakira trên khán đài sân Gillette, Foxborough (Massachusetts, Mỹ) 
Thu gọn
10/07/2026 | 03:37

36'

Xuất phát từ pha đoạt bóng trong chân cầu thủ Maroc, Désiré Doué xộc thẳng vòng cấm rồi dứt điểm chìm nhưng thủ môn Bono vẫn xuất sắc cản phá chịu phạt góc.

Thu gọn
10/07/2026 | 03:30

28'

Từ khoảng cách 11m, Mbappe lại kết thúc khá hiền vào góc thấp bên phải khung thành nên không thể đánh bại thủ thành Bono.

mbappe vs bono 1.jpeg
Ảnh: Sportskeeda
Thu gọn
10/07/2026 | 03:27

26'

Penalty cho Pháp

Sau pha chuyển đổi trạng thái nhanh của Pháp, Olise bứt tốc rồi chuyền cho Mbappe băng lên bên cánh trái. Đội trưởng Les Bleus xâm nhập vòng cấm và bị Noussair Mazraoui phạm lỗi, trọng tài Facundo Tello lập tức chỉ tay vào chấm penalty.

mbappe vs bono.jpeg
Ảnh: Sportskeeda

Thu gọn
10/07/2026 | 03:22

21'

ĐT Maroc đang tổ chức phòng ngự với bức tường màu đỏ án ngữ trước khung thành thủ môn Bono khiến Pháp chưa chưa thể xuyên phá.

Thu gọn
10/07/2026 | 03:15

15'

ĐT Pháp tổ chức pressing ngay ở 1/3 cuối sân của Maroc, buộc đại diện châu Phi lùi sâu để tổ chức phòng ngự.

Thu gọn
10/07/2026 | 03:11

10'

Les Bleus đang là đội kiểm soát bóng nhiều hơn, chủ động gây sức ép và có được hai pha dứt điểm trúng đích.

Thu gọn
10/07/2026 | 03:05

4'

Thủ môn Bono liên tục cứu thua cho Maroc

Trong vòng vây cầu thủ Maroc, Mbappe vẫn kịp tung ra cú sút xa buộc thủ môn Bono phải cản phá chịu phạt góc. Ngay sau đó, đến lượt trung vệ Dayot Upamecano đánh đầu cận thành nhưng vẫn không thắng được người gác đền của Maroc.

Thu gọn
10/07/2026 | 03:04

3'

Pháp được đánh giá cao hơn nhưng Maroc cho thấy họ sẵn sàng chơi sòng phẳng với Mbappe và các đồng đội.

Thu gọn
10/07/2026 | 03:00

03h00

Trọng tài chính người Argentina - Facundo Tello thổi còi cho trận tứ kết 1 World Cup 2026 được bắt đầu trên sân Gillette, Foxborough (Massachusetts, Mỹ).

Thu gọn
10/07/2026 | 02:51

02h51

Tổ trọng tài người Argentina dẫn hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.

Thu gọn
10/07/2026 | 02:46

02h45

Trọng tài người Argentina Facundo Tello sẽ là người cầm còi ở màn so tài giữa Pháp và Maroc, các trợ lý và tổ VAR cũng đều là người Argentina.

trong tai phap vs maroc.jpg
Thu gọn
10/07/2026 | 02:40

2h40

doi hinh phap vs maroc.jpg
Đội hình xuất phát Pháp vs Maroc
Thu gọn
10/07/2026 | 02:30

02h30

Cầu thủ hai đội tuyển ra sân khởi động trước trận đấu.

Thu gọn
10/07/2026 | 01:35

01h30

Thống kê đáng chú ý Pháp

Pháp toàn thắng 5 trận tại World Cup 2026.
Les Bleus ghi 14 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần.
Pháp giữ sạch lưới ở 3/5 trận gần nhất.
Maroc bất bại trong 5 trận gần đây.
Maroc ghi bàn trong cả 5 trận gần nhất.
Pháp ghi trung bình 2,64 bàn/trận trong giai đoạn thống kê.
Les Bleus thực hiện trung bình 20,57 cú sút mỗi trận.
Pháp kiểm soát bóng trung bình 62%.
Pháp được hưởng trung bình 7,29 quả phạt góc/trận.
Mbappe đã ghi 7 bàn tại World Cup 2026.
Pháp bất bại trong 5 lần gần nhất gặp Maroc.
Les Bleus từng thắng Morocco 2-0 tại World Cup 2022.

Thu gọn
10/07/2026 | 01:25

01h20

Phong độ hai đội

Phong độ Pháp: Trong 5 trận gần nhất, Pháp toàn thắng. Ghi 14 bàn và chỉ để thủng lưới 2 lần.
Phong độ Maroc: Trong 5 trận gần nhất, Maroc thắng 3 và hòa 2 nếu chỉ tính thời gian thi đấu chính thức. Ghi 10 bàn, nhận 4 bàn thua.

Thu gọn
10/07/2026 | 01:10

01h10

Tình hình lực lượng

Pháp: Marcus Thuram chấn thương bắp chân và nhiều khả năng không thể góp mặt. Aurelien Tchouameni bị đau nhẹ, khả năng ra sân vẫn chưa chắc chắn.

Maroc: Ismael Saibari vắng mặt vì chấn thương.

Thu gọn
10/07/2026 | 01:00

01h00

Nhận định trước trận:

Cuộc chạm trán giữa Pháp và Maroc lúc 3h00 ngày 10/7 tại tứ kết World Cup 2026 được dự báo hấp dẫn. Les Bleus bước vào trận đấu với vị thế ứng viên vô địch, nhưng Maroc đang cho thấy họ không dễ bị khuất phục.

Pháp sở hữu đội hình đồng đều với nhiều ngôi sao tấn công chất lượng. Mbappe tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất, bên cạnh Dembele và Olise. Đội bóng áo lam đang có phong độ cao khi toàn thắng từ đầu giải, thể hiện sự ổn định cả trong tấn công lẫn phòng ngự.

Trong khi đó, Maroc gây ấn tượng mạnh với lối chơi kỷ luật và tinh thần thi đấu kiên cường. Họ chưa thua trận nào, từng loại Hà Lan và đánh bại Canada thuyết phục. Những cái tên như Hakimi hay Amrabat đóng vai trò quan trọng.

Dù Pháp được đánh giá cao hơn, Maroc hoàn toàn có thể tạo bất ngờ nếu tận dụng tốt cơ hội.

Thu gọn