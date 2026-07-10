Video bàn thắng Pháp 2-0 Maroc (nguồn: VTV)

Ghi bàn: Mbappe (60'), Dembele (66')

Đội hình ra sân

Pháp (4-2-3-1): Mike Maignan, Jules Koundé (M. Gusto 87'), Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne, Manu Koné (Zaïre-Emery 71'), Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué (B. Barcola 77'), Kylian Mbappé (Mateta 77')

Ma rốc (4-2-3-1): Bono, Achraf Hakimi, Issa Diop, Noussair Mazraoui, Anass Salah-Eddine (Z. E. Ouahdi 74'), Ayyoub Bouaddi (S. Amrabat 62'), Neil El Aynaoui, Brahim Díaz (G. Yassine 74'), Azzedine Ounahi, Chemsdine Talbi (A. Sbai 85'), Bilal El Khannous (S. Rahimi 62')