Pháp đấu “Bazil của châu Phi”

Được xem là hai đội tuyển trình diễn thứ bóng đá đẹp mắt nhất giải, ngay cả khi thực dụng, Pháp và Maroc đang chuẩn bị cho trận đại chiến của World Cup 2026 (7h ngày 10/7).

“Maroc là một trong những đội bóng hay nhất giải. Những gì họ đã làm và màn trình diễn trước Canada cho thấy đó là một tập thể rất mạnh”, HLV Didier Deschamps cảnh báo sau khi Pháp nhọc nhằn vượt qua Paraguay – đối thủ chơi thực dụng và giàu tính chiến đấu.

Hakimi là thủ lĩnh của Maroc. Ảnh: FRMF

Trận đấu trên đất Massachusetts cũng là màn tái ngộ bán kết World Cup 2022, nhưng lần này còn được hâm nóng bởi tuyên bố gây chú ý của Achraf Hakimi ở những ngày đầu giải.

“Chúng tôi là Brazil của châu Phi”, hậu vệ PSG khẳng định đầy tự tin. Trước đó, Hakimi từng nhấn mạnh rằng ở các quốc gia Ả Rập vùng Maghreb, “người ta vẫn chơi bóng rất nhiều ngoài đường phố”.

Dưới sự dẫn dắt của Mohamed Ouahbi, Maroc đã chuyển mình sang lối chơi cống hiến và tấn công hơn. Những trận đấu của họ đầy ắp các pha xử lý ngẫu hứng, đậm chất bóng đá đường phố.

Các động tác xỏ háng, xoay roulette liên tục xuất hiện như những giải pháp tự nhiên khi chịu sức ép từ đối thủ. Brahim Diaz, Ounahi, El Khanouss hay Saibari – một cầu thủ chạy cánh được kéo vào đá “số 9 ảo”, hiện đang chờ hồi phục – đều thể hiện kỹ thuật tinh tế.

Chính Saibari đã kết thúc pha đối mặt với Alisson bằng cú lốp bóng điệu nghệ ở trận ra quân gặp Brazil, như một lời khẳng định cho tuyên bố của Hakimi.

Ngay trong hiệp 1 trước Brazil, Maroc từng khiến đối thủ phải chao đảo dưới sự điều phối của tiền vệ trẻ Bouaddi.

Mới 18 tuổi, Bouaddi được xem là biểu tượng cho giai đoạn mới của bóng đá Maroc: từ thời kỳ giàu nỗ lực nhưng thiên về phòng ngự dưới thời Walid Regragui sang kỷ nguyên táo bạo hơn của Ouahbi.

Bóng đá đường phố

Tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình của Maroc cũng tăng mạnh từ 39% ở Qatar 2026 lên 60% tại giải lần này, phản ánh rõ ý đồ phát huy tối đa sự sáng tạo của các ngôi sao.

“Chúng tôi có bản sắc rõ ràng, có kế hoạch rõ ràng, nhưng đồng thời cũng để các cầu thủ tự do sáng tạo”, Ouahbi lý giải sau chiến thắng 3-0 trước Canada tại Vancouver.

Maroc đã phải vượt qua sự hưng phấn quen thuộc của đội chủ nhà, buộc thủ môn Bono nhiều lần cứu thua trong hiệp 1. Sang hiệp 2, đẳng cấp kỹ thuật của Ounahi với cú đúp bàn thắng đã dập tắt hoàn toàn sự vùng lên của Canada.

Bouaddi, nhạc trưởng đang được nhiều ông lớn theo đuổi, cũng là hình ảnh tiêu biểu cho câu chuyện xã hội bao quanh trận đấu trên sân Gillette – điều chắc chắn sẽ lan tỏa tới các đường phố và khu dân cư trên khắp nước Pháp cũng như nhiều quốc gia châu Âu có cộng đồng người Maroc đông đảo.

Tiền vệ cao lớn, thanh thoát này đã từ chối khoác áo tuyển Pháp, trở thành chiến thắng mới nhất trong chiến lược tuyển chọn cầu thủ của LĐBĐ Maroc.

Trong nhiều năm qua, ngày càng nhiều cầu thủ có gốc Maroc lựa chọn cống hiến cho quê hương của cha mẹ hoặc ông bà thay vì đội tuyển nơi họ sinh ra.

Pháp đang trình diễn sức mạnh ấn tượng. Ảnh: FFF

Những người từng phân vân hoặc được Pháp và Tây Ban Nha theo đuổi, như trường hợp Brahim Diaz, cuối cùng cũng bị thuyết phục bởi dự án thể thao đầy tham vọng cùng tiềm lực tài chính mạnh mẽ của Maroc hướng tới World Cup 2030 do nước này đồng đăng cai cùng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

Tuyển thủ lớn gần nhất mang dòng máu Maroc từng khoác áo tuyển Pháp là trung vệ Adil Rami, thành viên đội hình vô địch World Cup 2018.

Bản lĩnh Pháp

Giống Maroc, Pháp cũng giành vé vào tứ kết sau trận đấu khó khăn và kém thuyết phục nhất kể từ đầu giải.

Paraguay chủ động phá lối chơi, tìm mọi cách vô hiệu hóa hàng công đáng sợ với Kylian Mbappe là mũi nhọn. HLV Gustavo Alfaro xây dựng một thế trận rất Nam Mỹ, đầy mưu mẹo và va chạm, được các học trò thực hiện hoàn hảo.

Nhưng Pháp cũng sở hữu rất nhiều cầu thủ là con em các gia đình nhập cư, những người không hề e ngại khi bóng đá biến thành cuộc chiến đường phố – điều được dự báo sẽ xuất hiện rất nhiều ở sân Gillette.

“Họ nghĩ chúng tôi sẽ đến để chơi bóng lịch thiệp, chỉ biết phô diễn những pha phối hợp đẹp mắt và những đường bật tường. Nhưng chúng tôi cũng biết chơi rắn. Nếu phải nhúng tay vào bùn để chiến thắng thì chúng tôi cũng sẵn sàng làm”, Mbappe tuyên bố.

Đội tuyển Pháp cũng mang trong mình chất đường phố ấy – một bản năng khiến họ không hề ngại ngần bước vào những trận cầu đầy va chạm, nơi kỹ thuật phải song hành với sự lì lợm và quyết liệt.