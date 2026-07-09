World Cup 2026 đang bước vào giai đoạn quyết định. 96 trận đấu đã đi qua, và giờ chỉ còn lại 8 đội tuyển cùng 8 trận cuối cùng để xác định nhà vô địch.

Trước khi giải đấu bắt đầu gần một tháng trước, siêu máy tính Opta đánh giá Tây Ban Nha là ứng viên số 1 cho chức vô địch. Trong 25.000 mô phỏng trước giải, đoàn quân của HLV Luis de la Fuente có tỷ lệ đăng quang 16,1%.

Pháp của Mbappe được đánh giá rất cao. Ảnh: FFF

Cả 4 ứng viên hàng đầu trước giải – Tây Ban Nha, Pháp, Argentina và Anh – đều đã góp mặt ở tứ kết.

Bước vào tứ kết, Tây Ban Nha vẫn được đánh giá rất cao, dù không còn là ứng viên số 1. “La Roja” hiện có 21,3% cơ hội vô địch, cao hơn trước giải do số đối thủ đã giảm, nhưng vẫn xếp sau đội được đánh giá cao nhất lúc này là Pháp.

Có thể trận hòa 0-0 với Cabo Verde ở lượt mở màn khiến siêu máy tính giảm bớt niềm tin vào Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, nhìn lại, đó không phải kết quả quá tệ khi “Cá mập xanh” sau đó còn cầm hòa Uruguay và Saudi Arabia trước khi khiến Argentina trải qua một trận đấu đầy khó khăn ở vòng 1/16.

Dù vậy, Tây Ban Nha vẫn chưa thủng lưới bàn nào tại World Cup 2026. Thủ môn Unai Simon hiện đã giữ sạch lưới lâu hơn bất kỳ thủ môn nào trong lịch sử giải vô địch bóng đá thế giới.

Rào cản lớn nhất của Tây Ban Nha có thể nằm ở bán kết. Nếu vượt qua Bỉ, họ nhiều khả năng sẽ chạm trán Pháp.

Đội tuyển Pháp của Didier Deschamps cũng từng khởi đầu khá chật vật trước Senegal, nhưng càng chơi càng thuyết phục.

Chiến thắng sít sao trước Paraguay ở vòng 1/8 – trận đấu mà “Les Bleus” chỉ thắng nhờ một quả phạt đền trong bầu không khí căng thẳng – khiến siêu máy tính giảm nhẹ mức độ tin tưởng.

Tỷ lệ chiến thắng theo dự đoán của siêu máy tính Opta. Ảnh: Opta

Dù vậy, Pháp vẫn được đánh giá cao hơn đáng kể so với bất kỳ đội bóng nào còn lại.

Theo các phép dự đoán của Opta, Deschamps có cơ hội rất lớn chia tay đội tuyển Pháp bằng chức vô địch. “Les Bleus” đăng quang trong 27,3% số mô phỏng và có 44,3% khả năng góp mặt ở trận chung kết.

Riêng ở tứ kết, Siêu máy tính Opta đánh giá Pháp có tỷ lệ thắng lên đến 73,9%, bất chấp phong độ ấn tượng mà Maroc thể hiện. Đây là tỷ lệ cao nhất trong số 4 cặp đấu.

Trong khi đó, từ vị trí thứ 3 trước giải, Anh hiện xếp thứ 4 danh sách ứng viên – tỷ lệ 16,5%.

Argentina xếp trên Anh trong mô phỏng mới. Lionel Messi và các đồng đội có 17,3% cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch.

(Nguồn: VTV)