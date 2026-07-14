Lịch thi đấu World Cup hôm nay
NGÀY - GIỜ TRẬN ĐẤU VÒNG KÊNH TRỰC TIẾP
15/7 - 02:00 Tây Ban Nha vs Pháp Bán kết VTV3, VTV6, VTV9

Link xem trực tiếp trận Tây Ban Nha vs Pháp

Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/the-thao/xem-truc-tiep-bong-da

Link xem trực tiếp trên VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html 

Link xem trực tiếp trên VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html 

Link xem trực tiếp trên VTV9: https://vtvgo.vn/channel/vtv9-1,39.html

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Đội hình dự kiến Pháp vs Tây Ban Nha

Pháp (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Kone, Rabiot; Dembele, Olise, Doue; Mbappe

Tây Ban Nha (4-2-3-1): Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal